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حكومة جعفر حسان والفرصة الذهبية

9/17/2024 11:54:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تمتلك الحكومة المكلفة فرصة ذهبية تكاد تكون الأهم منذ سنوات، وذلك استنادًا إلى عدة معطيات؛ أولها أن الرئيس الجديد هو“الأقرب” إلى الرؤية الملكية والإرادة السياسية. ثانيها وجود طرفي المعادلة تحت القبة:“المعارضة والموالاة” المتمثلة بجبهة العمل الإسلامي، والميثاق، وإرادة، وبقية الأحزاب الأخرى. ثالثها أن برامج التحديث بوصفها“مشروع الدولة من أجل المستقبل” لا رجعة عنه. رابعها أن الحكومة الجديدة، للأسف، تصرف من رصيد الحكومات السابقة فقدان ثقة وفجوة اتصال مع المواطن.
الفرصة التي نتحدث عنها هي القدرة على إحداث إصلاحات هيكلية وجذرية إذا ما اتمت مجموعة من المهام الصعبة، تستعيد من خلالها ثقة المواطن، وتعزز من استقرار النظام السياسي، وتؤكد على حيوية وصمود الدولة أمام التحديات الإقليمية. بالطبع، الكلام هنا يتعلق بالملف السياسي وليس الاقتصادي الذي يعتبر أكثر تعقيدًا وإشكالية على طاولة الرئيس.
مهمة الرئيس الأولى إذًا هي استعادة ثقة المواطن بالحكومة وتجسير الفجوة الاتصالية بينهما، وهي فجوة ازدادت توسعًا في الفترة الأخيرة. هذه الإشكالية سببت أزمات مركبة مثل ضعف المشاركة السياسية والمدنية، وانسحاب قطاع واسع من النخب من الحوار في الشأن العام، نتيجة فقدانهم الأمل في إمكانية التأثير على السياسات العامة. الأمر الأخطر هو تشكّل قناعة عامة في الوعي الجمعي بعدم جدوى العملية الديمقراطية، وهو مرتبط حتماً بأداء البرلمانات السابقة وضعف التمثيل، وهذه مسألة في غاية الخطورة إذا ما تراكمت وتركّت بدون معالجة.
المهمة الثانية المرتبطة بالأولى هي مكافحة الفساد بمفهومه الحديث، حيث تتداخل المصالح الشخصية مع الواجبات العامة، وتتحقق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة. هنا يحدث تعارض المصالح في الدولة والمجتمع، وهي ظاهرة رصدها الرئيس نفسه وعبر عنها في كتابه ((الاقتصاد السياسي الأردني: بناء في رحم الأزمات)) عندما أشار إلى“التجاذبات بين أقطاب متنافرة داخل الدولة ومؤسساتها، والتي غالبًا ما كانت خلافات شخصية أو صراعًا على النفوذ”.
أما المهمة الثالثة فهي إعادة النظر في علاقة الدولة مع شركائها على المستوى المحلي، خاصة القطاع الخاص والمجتمع المدني، والتوسع في هذه الشراكة بحيث تكون شراكة حقيقية وليست انتقائية، تقوم على أسس الحوار الجادّ والنقد المبني على التجربة والخبرة والعلم.
هذه الشراكة تتطلب أيضًا تفهّم أن التجاذبات بين المجتمع المدني والنخب الأكاديمية والخبراء والمختصين من جهة، والحكومة من جهة أخرى، هي في جوهرها شكل من أشكال الضغط لإحداث تغييرات وتحولات إصلاحية ديمقراطية ولا تتعدى كونها امتدادًا لخطاب حقوقي أو رأي فني.
المهمة الأخيرة والمفصلية هي إعادة النظر في العلاقة القائمة بين الحكومة ووسائل الإعلام، وإيجاد إطار جديد يضمن الاستقلالية التامة للإعلام، بعيدًا عن أي تضارب في المصالح مع السلطة التنفيذية، ويعزز من فعالية السلطة الرابعة في مساءلة الحكومة لتحقيق الصالح العام.
حتى تتمكن الحكومة من إنجاز هذه المهام الشائكة، لا بد من استحضار الذهنية السياسية في إدارة الملفات الحكومية، وترك المهمة الأمنية للأمني ليواصل عمله في الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي والتصدي للمخاطر الخارجية.
الدولة اليوم تقف أمام منعطف قائم على التوافق والاحتواء، حتى تتمكن من تجديد نفسها وهو مشروع كبير وأمانة وضعها جلالة الملك في يد الحكومة الجديدة التي قد تمتلك فرصة نادرة لإعادة بناء الثقة وتجسيد رؤية الدولة للمستقبل.

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