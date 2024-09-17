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انتخابات نالت الرضا وحكومة لم تسلم من النقد

9/17/2024 11:54:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لأول مرة منذ العام 1989 يبدي الشارع الأردني مستوى مرتفعا من الرضا عن مجريات ومخرجات الانتخابات البرلمانية. فهناك إجماع على أن الانتخابات الأخيرة خلت من أي تدخل رسمي، وتمت بقدر عال من النزاهة مقارنة مع ما أطلق في مواسم انتخابية سابقة من اتهامات بحدوث تدخلات ما.
الملاحظ أن الغالبية أبدت رضاها، ومنها كثير من المترشحين ممن لم يحالفهم الحظ. غير أن ذلك لا يعني الرضا المطلق، فهناك منسوب مرتفع من النقد لآلية احتساب الفوز المعتمدة بقانون الانتخاب، وتحديدا النص على ربط الفوز باجتياز العتبة أولا، ومن ثم بمجموع أصوات القائمة، وصولا إلى مجموع أصوات المترشح.
"الحسبة"، وفقا لمخرجات العملية، أفضت لفوز العشرات من المترشحين رغم حصولهم على عدد أصوات تقل عن آخرين لم يحالفهم الحظ. وإخفاق آخرين زادت أصواتهم عن أصوات الفائزين. والسبب في ذلك اعتماد نظام القوائم المفتوحة في الدوائر المحلية والمغلقة في الدوائر العامة.
حالة الرضا من جهة، والنقد من جهة أخرى التقتا مع نقد للحكومة بمجرد الكشف عن اسم رئيسها، وتكليفه من قبل جلالة الملك، وقبل الإعلان عن تشكيلها رسميا، حيث كلف جلالة الملك مدير مكتبه جعفر حسان بتشكيل الحكومة وفقا لبرنامج ركز على الجوانب الاقتصادية والسياسة الداخلية بقدر كبير من التفصيل. غير أن وتيرة النقد تلك لم تبتعد كثيرا عما اعتاد عليه الشارع الأردني لكل حكومة، والذي يرى في الأوضاع الاقتصادية السائدة مشكلة يصعب حلها، ويرى أن الحكومات المتعاقبة عاجزة عن استنباط حلول خارج إطار التحصيل المباشر من جيب المواطن للحد من مشاكل البطالة والفقر وارتفاع الضرائب، وأن وصول بعض شخوصها الى مواقع التشكيل الحكومي يزيد من تعقيدات المشكلة.
ما ساعد في تكريس تلك الحالة وطرحها مجددا في وجه الحكومة قبل أن يتشكل القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة قبل يومين من استقالتها، والذي يقضي برفع أسعار السجائر، والسيارات الكهربائية. ومطالبة الحكومة، قيد التشكيل، بوضعه على سلم أولويات الإلغاء.
الأجواء السائدة على مستوى المملكة، تشبه إلى حد بعيد أجواء عام 1989، حيث جرت الانتخابات في أعقاب "هبة نيسان" التي حدثت في محافظات الجنوب على خلفية رفع أسعار المحروقات والخبز. وأشرف على إجرائها بمنتهى النزاهة والحياد، ووفقا لقانون يسمح بتعدد الأصوات للناخب، الشريف زيد بن شاكر، وأفرزت مجلسا يذكره الأردنيون بأنه الأقوى في التاريخ الأردني الحديث ومنذ عودة الحياة البرلمانية عام 1984.
الشارع هذه الأيام يرى أن انتخابات 2024 شبيهة بتلك الانتخابات من حيث المجريات والمخرجات، وأن المجلس المنتخب حديثا سيكون قويا لدرجة قريبة جدا من مجلس 1989. والسبب في ذلك ارتفاع عدد النواب المعارضين في التشكيلة الجديدة، ومن بينهم نواب جبهة العمل الإسلامي حيث حصدت الجبهة 32 نائبا، من مجموع أعضاء المجلس وبنسبة زادت على 23 بالمائة، يضاف لهم عدد غير معروف حتى الآن من المعارضين من تيارات وأحزاب وأشخاص منفردين.
المقارنة مع مجلس 1989 تشير إلى أن التيار الإسلامي"الأخوان" حصدوا في ذلك المجلس 23 مقعدا، من أصل 80 مقعدا، وبنسبة زادت على 28 بالمائة. في حين أشغل المعارضون من كافة التيارات "إسلامية وقومية ويسارية وغيرها" 33 مقعدا، وبنسبة زادت على 41 بالمائة.
النسبة المرتفعة للمعارضة في المجلس الجديد تجوّد الأداء البرلماني وتحد من هيمنة السلطة التنفيذية على "التشريعية"، وترفع من مستوى الرقابة، وتعظم العملية التشريعية، وهذا ما ينتظره العامة ممن تعاملوا مع مجالس سابقة رفعت شعار "الشراكة" بين السلطتين كتسمية مخففة لما تم من هيمنة في الكثير من الأحيان. يؤشر على ذلك ما تسرب عن نواب جبهة العمل الإسلامي رغبتهم البقاء في صفوف المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة.
من أبرز العناوين في هذا السياق، حرص جلالة الملك على أن تسير عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي ضمن خطط وبرامج مدروسة، حيث ضمن كتاب التكليف الذي وجهه للرئيس المكلف مهام الحكومة في هذا السياق بشكل تفصيلي وموسع وشامل لكافة المجالات وضمن آليات خاضعة للقياس والمتابعة. كما يساعد في ذلك أن الرئيس المكلف ليس بغريب عن الأجواء الحكومية وهو عضو فاعل في المطبخ الاقتصادي منذ ما يزيد على عقدين من الزمان، وأنه قريب جدا من جلالة الملك ومديرا لمكتبه. وأنه أجرى مشاورات مع العديد من الأحزاب حول متطلبات المرحلة والعلاقة بين الحكومة والأحزاب من جهة، والبرلمان من جهة اخرى فيما يتعلق بمجالات التحديث السياسي، وسط تأكيدات على خصوصية المرحلة.
المشاورات مع الأحزاب لم تدخل في مجالات التشكيل الحكومي، ومشاركة الأحزاب في الحكومة، وإنما في الخطوط العامة والتفصيلية للسياسات العامة ومتطلبات المرحلة. وتبقى النقطة المهمة في السياق، تفاصيل التشكيلة الحكومية، ومدى قدرتها على التعاطي مع الملف الداخلي بكل تفاصيله.
ملف القضية الفلسطينية الذي تضعه الدولة الأردنية في رأس أولوياتها، بحكم انعكاساته على الأردن، وما يتبع ذلك من مخرجات تؤثر بشكل مباشر على الوضع الأردني والممارسات الإسرائيلية التي ارتقت إلى مستوى التهديد للأمن الأردني، فهو مرتبط بالموقف الواضح المعلن من قبل جلالة الملك والدبلوماسية الأردنية، وهو موقف ثابت لا يتغير بتغير الحكومات. ومثل ذلك مساندة الشعب الفلسطيني التي تدخل ضمن برامج الدولة الأردنية سواء أكانت مساندة سياسية أو إنسانية وهي معروفة ومعلنة، وتحظى باحترام العالم أجمع.

MENAFN17092024000072011014ID1108685708

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