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ملفات معقدة أمام الحكومة الجديدة

9/17/2024 11:54:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في ظل تسلمه لمهامه كرئيس مكلف للحكومة، يواجه الدكتور جعفر حسان اختباراً صعبا أمام ملفات شائكة أثرت كثيرا على المملكة، والتي تشمل المديونية والبطالة وملف المياه والأمن الغذائي، وعليه يُطرح السؤال المحوري: هل يمتلك حسان القدرة على النجاح في إدارة هذه الملفات الصعبة وإقناع مجلس النواب على ادارتها ونيل ثقتهم كونهم التركيبة الأصعب منذ أكثر من ثلاثة عقود؟
أبرز هذه الملفات هي تزايد مستويات الدين العام بشكل يثير القلق، حيث تجاوزت الحدود الحمراء ما يضع الاقتصاد تحت ضغط هائل، ويعكس هذا الأمر حجم التحديات التي ستواجه حكومة حسان في إدارتها للموارد المالية، وسيكون من الضروري تبني إستراتيجيات شاملة ومبتكرة لإعادة الهيكلة المالية، وتحقيق نمو اقتصادي يدعم الاستدامة المالية. فهل يتمكن رئيس الوزراء المكلف من تقديم حلول واقعية تتجاوز الحلول التقليدية وتعيد التوازن إلى الميزانية العامة؟
في ملف البطالة، فإن المملكة تعاني من معدلات بطالة مرتفعة، لا سيما بين الشباب، ونجاح حسان في معالجة هذه الأزمة يتطلب إستراتيجيات مدروسة تشمل تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وتحسين برامج التدريب والتوظيف، فهل ستتمكن الحكومة الجديدة من إحداث تحول إيجابي في سوق العمل وتوفير فرص عمل ملموسة، أم ستظل البطالة عقبة أمام التقدم الاجتماعي؟
بالانتقال إلى الملف، والذي ربما يكون الأكثر صعوبة أردنيا، وهو ملف المياه، فإنه يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الأردن، فنحن نعيش في منطقة جافة، ما يضرنا إلى اجتراح حلول فعالة لضمان استدامة الموارد المائية. سيحتاج رئيس الوزراء المكلف إلى تقديم استراتيجيات مبتكرة تشمل تحسين إدارة المياه وتعزيز مشاريع التحلية وتطوير تقنيات إعادة استخدام المياه، ويكون السؤال هنا، هل ستنجح الحكومة الجديدة في معالجة هذه الأزمة الحادة بشكل جاد وفعال، أم ستستمر مشكلة المياه في التأثير على حياة المواطنين؟
أما ملف الأمن الغذائي الذي هو عنصر أساسي لضمان استقرار المجتمع ورفاهيته، ومع ارتفاع أسعار الغذاء وتزايد الضغوط على القطاع الزراعي، يتطلب الأمر استراتيجيات دعم قوية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز سلاسل التوريد، فهل ستتمكن الحكومة من تطوير سياسات تضمن استمرارية الإمدادات الغذائية بأسعار معقولة، أم ستظل التحديات في هذا القطاع تهدد الأمن الغذائي الوطني؟
كل تلك الملفات وغيرها تحتاج لتخطي العقبة الأولى، وهي نيل الثقة من مجلس النواب، فالمهمة ليست سهلة في ظل تركيبة مجلس النواب الحالي، الذي يشتمل على تنوع في الآراء وتباين في التوجهات. ستحتاج الحكومة الجديدة إلى بناء علاقات قوية مع النواب والأحزاب، وتقديم خطط واضحة وشفافة لمعالجة الأزمات، فهل سيتمكن حسان من إقناع المجلس ببرنامجه، أم ستواجه حكومته معارضة قوية تؤثر على استقرارها؟
في النهاية تواجه حكومة الدكتور جعفر حسان اختباراً مصيرياً يتطلب منها التعامل بفعالية مع الملفات الأكثر تعقيداً في تاريخ الأردن الحديث، والنجاح في هذه المهمة سيعتمد على قدرة الحكومة على تقديم حلول واقعية وشاملة، وبناء علاقات قوية مع مجلس النواب والشعب، في ظل التحديات الكبيرة. ويبقى التساؤل قائماً: هل ستنجح الحكومة في إدارة هذه الملفات الصعبة، أم ستظل العقبات تحول دون تحقيق استقرار وتنمية مستدامة؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة عن هذا التساؤل.

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