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اكتساح الجبهة

9/17/2024 11:54:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
الديمقراطية سلوك وليست مجرد صندوق، واحترام نتائج الصندوق هو من أساسيات الممارسة الديمقراطية ولكن هذا لا يتعارض مع ضرورة مراجعة وتأمل نتائج الصندوق، حيث ينصت الجميع إلى ما قاله الشعب عبر هذه النتائج، وهذه وتاليا في قراءتي الشخصية بعض ما قاله الشعب في الانتخابات الأخيرة:
البرامجية الحزبية ليست بديلا عن "أيديولوجيا"، برامج الأحزاب يجب أن تكون مستمدة من فكرها السياسي وايديولوجيتها، لينتقل البرنامج الحزبي من وعد بإنجاز أمر ما إلى حالة انتماء لقيمة أو فكرة أو ايديولوجيا يجد فيها المواطن سببا ذاتيا لالتزامه الحزبي! خاصة وأن الساحة تشهد فريقا منافسا عقائديا بخطاب ديني!
حالة الوعي الشعبي بخصوص الصراع العربي الصهيوني تقدمت على كثير من الأحزاب، والحزب الذكي هو الذي ينصت لهذا الوعي (الشعبي) ولا يمارس فوقية معرفية عليه. وفي هذا الصدد، فإن الشعب الأردني تيقن أن إسرائيل انتقلت من حالة المداهنة للأردن - مشروع السلام الوهمي - إلى حالة عداء معها، ولهذا فإن الشعب قرع الجرس وأيد خطاب المقاومة والاستعداد لمواجهة أطماع المشروع الصهيوني القديمة في الأردن! والواقع أن الخطاب الرسمي والدبلوماسي الأردني كان متقدما على أكثر الأحزاب بهذا الصدد!
لا ديمقراطية دون ديمقراطيين ولا تحديث سياسي دون سياسيين، أزعم أن تقاعس عمان عن المشاركة سببه خلو الساحة من فكر سياسي متزن مقابل لطرح الإخوان. فبماذا نفسر اكتساح جبهة العمل الإسلامي للدائرة الثانية، هذه الدائرة التي دأبت على تقديم خطاب مختلف عن خطاب الإخوان، أعتقد أن التقاعس عن المشاركة هو تصويت سلبي عقابي على عدم توازن الساحة السياسة وفقدانها تنوعها، ولعل كثيرا من الناخبين لم يعودوا يجدون انفسهم في الفضاء السياسي العام، ولهذا يجب ان تحرص الحكومات على سياسات ثقافية واقتصادية واجتماعية تضمن بيئة التنوع!
الأحزاب ليست نوادي سياسية، الأحزاب مؤسسات سياسية تسعى للوصول والمشاركة في الحكومات، وأهم ميزات الأحزاب هي الوضوح السياسي، لا مكان للأحزاب الرمادية في العملية السياسية ويبدو أن أكثر الأحزاب السياسة كانت بآهة الانتماء، وخاصة تلك التي رفعت لواء التقدمية واليسارية والقومية حتى تلك التي صنفت نفسها " يمينية" أو أحزاب الدولة كانت بآهة في يمينيتها، فقد تهمس بقربها من مؤسسات الدولة وبنفس الوقت تحاول ان توزع خطابا "شعبويا" بدا متناقضا!
إن طبطبة الدولة تاريخيا على حركة الإخوان المسلمين ورعايتها لعملها الدعوي والرعوي والسياسي، لم تعد مبررا للحالة التي تعيشها أحزاب التيار اليساري التقدمي الليبرالي، هذا التيار بحاجة لإجراء "مراجعة " تماما كالتي قادها التيار الديني السلفي للنظر في أسباب إخفاقه في الممارسة والمؤسسية الحزبية وفي ترسيخ الديمقراطية داخل مؤسسة الحزب، لماذا ترتفع حالة الشخصنة والشخصية في إدارة مؤسسات أغلب هذه الأحزاب !؟ لماذا يغيب الشباب والمرأة عن قيادة هذه الأحزاب، رغم أن شعاراتهم تتركز على دعم المرأة والشباب؟! لماذا يستمر انحسار انتشارهم شعبيا رغم انهم أنصار حقوق الشعب والفئات المهمشة !؟ آخر الكلام، لا مبرر لشيطنة اكتساح الجبهة ولا مبرر للتخويف منها، يجب أن نتعلم من عملها المؤسسي ومن مثابرتها وخطاباتها وقربها من الشارع. اكتساح الجبهة للنتائج ليس أغلبية في البرلمان، ونأمل أن يرتقي أداء الجميع لتحقيق مصلحة الأردن والدفاع عنه في ظل خطاب عقلاني واقعي، فإن إدارة الحكومات تختلف عن إدارة المظاهرات ويجب على جميع الأحزاب الموجودة في البرلمان أو خارجه أن لا تقع في فخ دور" مواجهة الأخوان "وتكرس أداء سياسيا مستقلا بذاته يرتكز على تحقيق مصالح الأردن والأردنيين، أداء وخطاب سياسي يضمن أكثر ما يضمن تحقيق بيئة عمل تؤمن التنوع السياسي والاجتماعي حيث يكون الأردن لكل الأردنيين، فاهمين على بعض جنابك؟

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