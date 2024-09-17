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متى ستتوقف هذه الحرب؟

9/17/2024 11:54:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) السؤال حول موعد توقف الحرب، لا أحد يملك الإجابة عنه، إذ إن الحرب تحولت إلى حرب مستدامة وقابلة للتمدد، بعد أن اقتربت من نهاية العام الأول، دون أن تجد نهاية محددة.
إسرائيل تعرف ماذا تفعل، وهذا يعني أنها تريد الاستمرار في الحرب، لأنها تخلت عن سياسة التعايش مع الأخطار، وانتقلت إلى سياسة إزالة الأخطار من جذورها إذ استطاعت طبعا، في ظل وجود جبهات مفتوحة بأخطار متدرجة، تخضع لحسابات مختلفة من موقع إلى آخر.
ليس أدل على ذلك من عدم إتمام صفقة الأسرى، ورفض إسرائيل الخروج من قطاع غزة، وتقسيم القطاع إلى شمال وجنوب، في سياق تصور غير معلن حتى الآن، يريد إما تهجير الفلسطينيين كليا من قطاع غزة، أو حصرهم في منطقة محدودة جنوب وشرق القطاع بعيدا عن حدود فلسطين الشمالية، وبعيدا عن حدود القطاع الجنوبية المحاذية لمصر، وكأن أهل قطاع غزة ينقصهم تجميع وضيق، فوق حال القطاع الذي يعد مختنقا بالسكان مقارنة بالأرض.
يضاف إلى ما سبق، أننا أصبحنا أمام مشروع إسرائيلي إستراتيجي يشمل كل المنطقة العربية، وهذا يعني أن ملف الضفة الغربية والقدس ليسا خارج التخطيط، وإذا كانت إسرائيل بنظر بعض المراقبين تتورط في الرمال المتحركة، فإن إسرائيل التي تدرك التراجعات لديها تراهن على تحقيق عدة أهداف، أولها إنهاء كل مشروع الدولة الفلسطينية، بعد أن تم تجاوز اتفاقية أوسلو، وثانيها تصنيع واقع ديموغرافي جديد يتخلص من أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، وثالثها ترحيل الفلسطينيين داخل الضفة الغربية إلى مواقع محددة بحيث يتكرر السيناريو المشابه لغزة، أي إخلاء مدن في الضفة وتنفيذ تهجير داخل الضفة الغربية، والسطو على كافة مساحة غور الأردن من الناحية الغربية، ورابعها محاولة الانفراد بلبنان، وإنهاء أي أخطار منه، ومنع تشابك جبهته مع العراق واليمن وإيران، في سياقات التطهير الإسرائيلي لألغام المنطقة، وخامسها التعامل مع الخطر الإيراني وعدم جدولته، من خلال حرب أو صفقة تسوية سرية، وسادسها الوصول إلى الذروة أي تتويج إسرائيل دولة مركزية في كل الإقليم، بعد كل ماسبق.
هذه مستهدفات إسرائيلية تعني فعليا عدم وقف الحرب، والتورط أكثر، لأن التخطيط شيء، والواقع شيء آخر، لكن شراء الوقت عنوان للسياسة الإسرائيلية، بانتظار الانتخابات الأميركية في تشرين ثاني، التي لو جاءت حتى بكاملا هاريس، فلن تخفض سقف الدعم الأميركي لإسرائيل، لكن وصول دونالد ترمب سيجعل دعمه مضاعفا، وليس أدل على ذلك أن كل هذه المذابح الجارية الآن تقع تحت أعين الديمقراطيين ورئيسهم الحالي في البيت الأبيض.
الحرب مستدامة بما يعنيه ذلك من كلف، ورئيس الحكومة الإسرائيلية الذي يريد تغيير وزير الدفاع، يريد وزيرا يتنبى خطط توسع الحرب ضد لبنان، ولا يمكن اليوم مواصلة التحذير من تحول الحرب إلى حرب إقليمية، لأنها باتت إقليمية أصلا، لكن بدرجات متفاوتة، ومن المؤكد أن كل أطراف المنطقة لا تريد حربا، بما فيها إيران ولبنان، إلا أن إسرائيل كونها انتقلت إلى مسار إزالة الأخطار من جذورها تريد هذه الحرب لكن في توقيت مناسب لها، وبشروط مختلفة، وبشراكة أميركية وغربية، كونها تدرك كلف الحرب الواسعة، وما الذي تعنيه على الكل.
هذا يعني أن إسرائيل حللت شيفرة ضربة السابع من أكتوبر بطريقة مختلفة، فهي لم تكن ضربة بالنيابة عن الغزيين أو الفلسطينيين فقط، بل كانت ضربة ذات أهداف ترتبط بكل المنطقة، وتتموضع إسرائيل فيها، فيما الرد الإسرائيلي يشمل المنطقة كلها أيضا، بما يعني أن الجميع يقر ويعترف هنا أن هذه ليست مجرد حرب فلسطينية-إسرائيلية، وإلا لتوقفت منذ أشهرها الأولى.

MENAFN17092024000072011014ID1108685704

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