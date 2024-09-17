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حكومة جديدة.. ما الذي ننتظره؟

9/17/2024 11:54:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ها نحن نعيد بناء الأمنيات من جديد؛ حكومة جديدة ومجلس نواب جديد جاء من خلال قانون اقتراع من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وبعملية اقتراع نالت رضا واستحسان الأكثرية الأردنية.
يأتي رئيس الحكومة المكلف الدكتور جعفر حسان من الدائرة المطلة بشكل واسع على الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه المملكة على مدار السنوات السابقة، خصوصا ما فرضته عليها نزاعات الإقليم، مرورا بجائحة كورونا، والتغير المناخي، إلى غيرها من التحديات التي سحبت الاقتصاد إلى مناطق خطرة، يتعين أن تكون هناك خطط وطنية ناجعة لمواجهتها.
خلال الأعوام القليلة الماضية تضخمت المديونية، ووصلت إلى مديات غير مسبوقة، بحيث أصبحنا مأسورين لخدمات الدين الكبيرة، فيما ظلت اجتهادات الحكومات محصورة بمبدأ الجباية، من خلال فرض مزيد من الضرائب والرسوم على الدخل والسلع والخدمات، من دون أن تقترح أي آفاق بديلة لذلك. لقد تقاعست الحكومات عن التوسع في الإنفاق الرأسمالي كخطوة تأسيسية لرفع أرقام النمو، كما تقاعست عن بناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، وليس مجرد "كلاشيهات" يتم إعلانها من على المنابر في المناسبات المختلفة.
لذلك، ظلت أرقام النمو متواضعة، ما أسهم في تدني توليد فرص العمل، وهو المطلب الملح اليوم بعد أن وصلت أرقام البطالة إلى مستويات مقلقة بتسجيلها 21.4 %، بينما سجلت بين الشباب أكثر من 46 %، ما يعني أن القوة المحركة للاقتصاد معطلة، الأمر الذي من الصعب معه زيادة حجم الاقتصاد الوطني.
وإذا كنا نتحدث عن خطط إستراتيجية للتعافي الاقتصادي، فمن الصعب إغفال مبدأ "الأمن الغذائي"، والذي يرتبط بملفين حيويين؛ الزراعة والمياه.
إن دعم الزراعة والمزارعين ينبغي أن يكون هدفا أولويا للحكومة، من خلال الإرشاد والدعم والتيسير، وأن نترك الارتجال والقرارات العكسية التي تصب في غير صالح الزراعة، ما جعل المزارعين تحت وطأة الديون الكثيرة، ويسجلون الخسارة تلو الخسارة في المواسم المتعاقبة.
مثل هذه القرارات العشوائية ينبغي أن تكون محسوبة وبعيدة عن الارتجالية، خصوصا أن الأولى هو دعم قطاع المنتجين، وليس التجار.
يجب أن يتم فرض رسوم "حمائية" على المنتجات المستوردة، خصوصا أننا في "الغد" كثيرا ما نشرنا احتجاجات المزارعين على توقيت السماح باستيراد أنواع معينة من الخضار أو الفاكهة بالتزامن مع طرح المنتج المحلي في الأسواق، ما يهبط بالأسعار بشكل كارثي، ويؤدي إلى خسائر فادحة للمزارع.
أما بالنسبة لملف المياه، فقد طفح الكيل، وكل ما نستطيع قوله هو أنه آن الأوان أن تأتي حكومة راشدة قادرة على تنفيذ الناقل الوطني، فبدونه سيظل أمننا مهددا بشكل يصعب وصفه.
الحكومة الجديدة مطالبة، أيضا، بالعمل على تحسين العلاقة مع الشارع، فهناك نسبة كبيرة لم تعدْ تؤمن بأيّ حكومة، وتمتلك نظرة سوداوية متشائمة تجاه عمل الحكومات ككل، مع السياسات الحكومية القائمة على فرض مزيد من الضرائب لسدّ أي طارئ، ما يتحمل معه المواطن المزيد من الأعباء المعيشية، خصوصا أن هذه الزيادات الضريبية لا تعود إليه على شكل خدمات محسّنة، فما يزال المواطن يعاني من نوعية الخدمات في قطاعات التعليم والنقل والصحة، وهي قطاعات حيوية ينبغي للحكومة مراجعتها، ووضع الخطط لتحسينها.
لا بد من إقامة جسور ثقة مع الشارع، فالمعارضة في الأردن تتمحور اليوم حول السياسات الحكومية الداخلية، وهي تريد أن ترى فارقا حقيقيا في الحياة اليومية.
الظرف التاريخي الذي جاءت فيه الحكومة الجديدة ليس سهلا، فهي أمام امتحان حقيقي يتوجب عليها فيه أن تسجل مجموعة من النقاط لكي ترضي الشارع الظامئ إلى أي إنجاز.
إن الملفات السابقة هي ملفات ساخنة تؤرق الأردنيين على مدار الساعة، وأكاد أجزم أن أي إنجاز في واحد منها سيكون مقدرا جدا لدى المواطن، وسوف يتم احتسابه في صالح هذه الحكومة، فقد عانى الأردنيون طويلا من حكومات بطيئة لا تحسن الإنجاز ولا تلمس الأولويات الوطنية.

MENAFN17092024000072011014ID1108685703

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