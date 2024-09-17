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مرشحون لـمنحة إعداد المعلمين يطالبون بفتح دورات تأهيلية في العقبة

9/17/2024 11:52:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- طالب مرشحون للحصول على منحة لدراسة الدبلوم العالي لإعداد المعلمين المنتهي بالتعيين على نفقة وزارة التربية والتعليم، من أبناء محافظتي العقبة ومعان، بفتح فرع للدورات التأهيلية في العقبة بدلاً من ذهابهم إلى أقرب جهة إيفاد وهي جامعة مؤتة في محافظة الكرك، الأمر الذي يقولون إنه يضعهم أمام تحدي بُعد المسافة والكلف المالية وترك عائلاتهم، خاصة بالنسبة لإيفاد الإناث.
وتنسب وزارة التربية والتعليم، من خلال دفعات إيفاد متتالية على مستوى المملكة، مئات المرشحين للدورات التأهيلية ما قبل التعيين في عدد من الجامعات الشريكة مع الوزارة، من بينها جامعة اليرموك والأردنية والهاشمية ومؤتة، لمدة تقارب العام.
ورغم هذا التنسيب، الذي يعتبره كافة المؤهلين للدورات حلماً طال انتظاره، خصوصا بعد تخرجهم منذ سنوات طويلة، إلا أنهم تمنوا على وزارة التربية والتعليم فتح فرع في إحدى الجامعات في العقبة، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومجلس محافظة العقبة، خدمةً لمعلمي محافظتي معان والعقبة وأطرافهما.
وبين المرشحون من كلا الجنسين ضرورة أخذ الظروف المادية للمرشحين بعين الاعتبار، إذ انتظر بعضهم سنوات للحصول على هذا التنسيب، وأوضاعهم المعيشية قد تكون صعبة، حيث إن بعضهم قد يكون بلا عمل منذ التخرج.
وأكدوا، أن بعض المرشحين قد كونوا عائلات، خاصة الإناث، وترك منازلهم وأطفالهم يمثل تحدياً كبيراً، لا سيما السفر من العقبة إلى محافظة الكرك، التي تبعد أكثر من 250 كم.
وأشارت المواطنة مي الرواشدة إلى "أهمية التعاون والتنسيق بين مجلس المحافظة ووزارة التربية والتعليم لافتتاح فرع لتدريب وتأهيل المعلمين في العقبة لخدمة سكانها ومعلميها"، موضحةً أن "الوزارة تقوم بتنسيب المعلمين للتدريب في محافظات الكرك أو عمان أو إربد لمدة سنة، وأن إنشاء هذا الفرع سيخدم محافظتي العقبة ومعان، ويقلل من التكاليف المادية على المتدربين الذين هم بحاجة للعمل".
أما المواطن محمد بشير، فيؤكد من جهته، أن العقبة تضم 4 جامعات كبرى، وفيها خبرات أكاديمية تدريسية وتعليمية مرموقة، مطالبا، بالتعاون مع إدارات الجامعات لفتح فرع لتأهيل المعلمين والمرشحين لتلك الدورات، واستغلالها لدورات للمعلمين الحاليين في مديريات التربية والتعليم في معان والعقبة والبادية الجنوبية.
كما أكد بشير، أن هذا التعاون سيفتح آفاقاً أوسع لعقد دورات ليس فقط لوزارة التربية والتعليم، بل ستحذو حذوها مؤسسات ووزارات أخرى، لما للعقبة من خصوصية اقتصادية وسياحية، حيث تعتبر نقطة جذب مهمة.
وبينت إحدى المرشحات لدورة تأهيل المعلمين المنتهي بالتعيين، أنها تخرجت من الجامعة قبل 7 سنوات، وكانت تنتظر دورها على ديوان الخدمة المدنية.
وأضافت، أنها قبل 4 سنوات وصلت إلى الرقم الأول، ومنذ ذلك الوقت لم يتحرك الدور.، وأكدت أنه تم تنسيبها قبل سنة لشاغل معلمة في العقبة، وأجرت الامتحان التنافسي والمقابلة الشخصية واجتازتهما، وفي الأسبوع الماضي تم استدعاؤها لدورة تأهيل المعلمين المنتهي بالتعيين.
وأشارت إلى أنها لا تمانع بالالتحاق بالدورة أينما كانت، لأنها فرصتها الوحيدة بعد انتظار سنوات، متمنيةً من وزارة التربية والتعليم إعادة النظر في مكان إعطاء الدورة، خاصة أنها متزوجة ولديها طفلان، مما يضعها أمام تحدٍ كبير.
وتطرق أحد المرشحين للدورة، إلى أن الكلف المالية للتنقل إلى من معان والعقبة إلى جامعة مؤتة في الكرك، تضيف أعباءً مالية على المرشحين، خصوصا ممن لا تسمح ظروفهم المعيشية بتحمل مثل تلك الكلف.
لذلك، يشدد على ضرورة فتح فرع للدورات التأهيلية في العقبة، تخفيفا على المرشحين، وتوفير الوقت والجهد والمال عليهم.
من جهته، قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، لـ"الغد"، "إن البرنامج ممول من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لإعداد وتأهيل المعلمين قبل التعيين"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى "أن البرنامج معتمد فقط في 4 جامعات، وأن هناك لجانا خاصة للإشراف عليه".
وأضاف المصدر طالبا عدم نشر اسمه، "أن المطالب بشأن فتح فرع في العقبة ستكون محط اهتمام وسيتم بحثها ودراستها مع مختلف الجهات المعنية".
ويهدف الدبلوم العالي لإعداد المعلمین، وهو دبلوم مهني وطني معتمد من وزارة التعليم العالي، إلى رفع قدرات وكفايات معلمي الصفوف من 4 – 10 للمباحث التدريسية في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم بفروعه، كما يعمل الدبلوم على تأهيل الراغبين بالالتحاق في قطاع التعليم وإعدادهم لقيادة العملية التعليمية بتميز، ويمزج الدبلوم على مدار عام أكاديمي واحد بين تدريب عملي مكثف في ثلاث تجارب مدرسية ومساقات نظرية ممنهجة، تهيئ الطالب المعلم لقيادة الموقف التعليمي فور تخرجه.
ويدرس الدبلوم العالي لإعداد المعلمين في 4 جامعات حكومية هي (اليرموك والأردنية والهاشمية ومؤتة) وتلتزم ببرنامج موحد لتدريس الدبلوم، حيث تجتمع اللجنة العليا في وزارة التربية والتعليم بعمداء كليات العلوم ورؤساء الجامعات بشكل دوري للتباحث في الشؤون المتعلقة بالدبلوم.
ويحصل المتدرب بعد أن يقطع 72 ساعة معتمدة على شهادة مصدقة من وزارة التربية والتعليم.

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