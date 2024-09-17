مرشحون لـمنحة إعداد المعلمين يطالبون بفتح دورات تأهيلية في العقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة
العقبة- طالب مرشحون للحصول على منحة لدراسة الدبلوم العالي لإعداد المعلمين المنتهي بالتعيين على نفقة وزارة التربية
والتعليم، من أبناء محافظتي العقبة ومعان، بفتح فرع للدورات التأهيلية في العقبة بدلاً من ذهابهم إلى أقرب جهة إيفاد وهي جامعة
مؤتة في محافظة الكرك، الأمر الذي يقولون إنه يضعهم أمام تحدي بُعد المسافة والكلف المالية وترك عائلاتهم، خاصة بالنسبة لإيفاد الإناث.
وتنسب وزارة التربية والتعليم، من خلال دفعات إيفاد متتالية على مستوى المملكة، مئات المرشحين للدورات التأهيلية ما قبل التعيين في عدد من الجامعات
الشريكة مع الوزارة، من بينها جامعة اليرموك والأردنية والهاشمية ومؤتة، لمدة تقارب العام.
ورغم هذا التنسيب، الذي يعتبره كافة المؤهلين للدورات حلماً طال انتظاره، خصوصا بعد تخرجهم منذ سنوات طويلة، إلا أنهم تمنوا على وزارة التربية والتعليم فتح فرع في إحدى الجامعات في العقبة، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومجلس محافظة العقبة، خدمةً لمعلمي محافظتي معان والعقبة وأطرافهما.
وبين المرشحون من كلا الجنسين ضرورة أخذ الظروف المادية للمرشحين بعين الاعتبار، إذ انتظر بعضهم سنوات للحصول على هذا التنسيب، وأوضاعهم المعيشية قد تكون صعبة، حيث إن بعضهم قد يكون بلا عمل منذ التخرج.
وأكدوا، أن بعض المرشحين قد كونوا عائلات، خاصة الإناث، وترك منازلهم وأطفالهم يمثل تحدياً كبيراً، لا سيما السفر من العقبة إلى محافظة الكرك، التي تبعد أكثر من 250 كم.
وأشارت المواطنة مي الرواشدة إلى "أهمية التعاون والتنسيق بين مجلس المحافظة ووزارة التربية والتعليم لافتتاح فرع لتدريب وتأهيل المعلمين في العقبة لخدمة سكانها ومعلميها"، موضحةً أن "الوزارة تقوم بتنسيب المعلمين للتدريب في محافظات الكرك أو عمان أو إربد لمدة سنة، وأن إنشاء هذا الفرع سيخدم محافظتي العقبة ومعان، ويقلل من التكاليف المادية على المتدربين الذين هم بحاجة للعمل".
أما المواطن محمد بشير، فيؤكد من جهته، أن العقبة تضم 4 جامعات كبرى، وفيها خبرات أكاديمية تدريسية وتعليمية مرموقة، مطالبا، بالتعاون مع إدارات الجامعات لفتح فرع لتأهيل المعلمين والمرشحين لتلك الدورات، واستغلالها لدورات للمعلمين الحاليين في مديريات التربية والتعليم في معان والعقبة والبادية الجنوبية.
كما أكد بشير، أن هذا التعاون سيفتح آفاقاً أوسع لعقد دورات ليس فقط لوزارة التربية والتعليم، بل ستحذو حذوها مؤسسات ووزارات أخرى، لما للعقبة من خصوصية اقتصادية وسياحية، حيث تعتبر نقطة جذب مهمة.
وبينت إحدى المرشحات لدورة تأهيل المعلمين المنتهي بالتعيين، أنها تخرجت من الجامعة قبل 7 سنوات، وكانت تنتظر دورها على ديوان الخدمة المدنية.
وأضافت، أنها قبل 4 سنوات وصلت إلى الرقم الأول، ومنذ ذلك الوقت لم يتحرك الدور.، وأكدت أنه تم تنسيبها قبل سنة لشاغل معلمة في العقبة، وأجرت الامتحان التنافسي والمقابلة الشخصية واجتازتهما، وفي الأسبوع الماضي تم استدعاؤها لدورة تأهيل المعلمين المنتهي بالتعيين.
وأشارت إلى أنها لا تمانع بالالتحاق بالدورة أينما كانت، لأنها فرصتها الوحيدة بعد انتظار سنوات، متمنيةً من وزارة التربية والتعليم إعادة النظر في مكان إعطاء الدورة، خاصة أنها متزوجة ولديها طفلان، مما يضعها أمام تحدٍ كبير.
وتطرق أحد المرشحين للدورة، إلى أن الكلف المالية للتنقل إلى من معان والعقبة إلى جامعة مؤتة في الكرك، تضيف أعباءً مالية على المرشحين، خصوصا ممن لا تسمح ظروفهم المعيشية بتحمل مثل تلك الكلف.
لذلك، يشدد على ضرورة فتح فرع للدورات التأهيلية في العقبة، تخفيفا على المرشحين، وتوفير الوقت والجهد والمال عليهم.
من جهته، قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، لـ"الغد"، "إن البرنامج ممول من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لإعداد وتأهيل المعلمين قبل التعيين"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى "أن البرنامج معتمد فقط في 4 جامعات، وأن هناك لجانا خاصة للإشراف عليه".
وأضاف المصدر طالبا عدم نشر اسمه، "أن المطالب بشأن فتح فرع في العقبة ستكون محط اهتمام وسيتم بحثها ودراستها مع مختلف الجهات المعنية".
ويهدف الدبلوم العالي لإعداد المعلمین، وهو دبلوم مهني وطني معتمد من وزارة التعليم العالي، إلى رفع قدرات وكفايات معلمي الصفوف من 4 – 10 للمباحث التدريسية في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم بفروعه، كما يعمل الدبلوم على تأهيل الراغبين بالالتحاق في قطاع التعليم وإعدادهم لقيادة العملية التعليمية بتميز، ويمزج الدبلوم على مدار عام أكاديمي واحد بين تدريب عملي مكثف في ثلاث تجارب مدرسية ومساقات نظرية ممنهجة، تهيئ الطالب المعلم لقيادة الموقف التعليمي فور تخرجه.
ويدرس الدبلوم العالي لإعداد المعلمين في 4 جامعات حكومية هي (اليرموك والأردنية والهاشمية ومؤتة) وتلتزم ببرنامج موحد لتدريس الدبلوم، حيث تجتمع اللجنة العليا في وزارة التربية والتعليم بعمداء كليات العلوم ورؤساء الجامعات بشكل دوري للتباحث في الشؤون المتعلقة بالدبلوم.
ويحصل المتدرب بعد أن يقطع 72 ساعة معتمدة على شهادة مصدقة من وزارة التربية والتعليم.
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