Wednesday, 18 September 2024 07:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المخصصات جاهزة والمخططات الهندسية تؤخر إنجازه.. هل يطول انتظار الجرشيين للمتنزه القومي؟

9/17/2024 11:52:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش- ينتظر الجرشيون وأهالي لواء المعراض بشكل خاص، مشروع المتنزه القومي الذي استلمته بلدية المعراض منذ نحو عامين، ولم تحله حتى الآن إلى المقاول الذي سيقوم بتنفيذ البنية التحتية للمشروع وتجهيزه للتشغيل، وذلك رغم أهميته السياحية والاستثمارية والاجتماعية في اللواء، الذي يفتقر لأي مشروع استثماري سياحي.
وتعزو البلدية سبب ذلك، إلى تأخر في المخططات الهندسية وتحويلها إلى أكثر من مكتب هندسي، مشيرة إلى أنها تتوقع الانتهاء من المشروع وتشغيله الصيف المقبل.
وبحسب الناشط محمد الرواشدة، فإن "بلدية المعراض عليها مسؤولية كبيرة في تجهيز المشروع وإدارته وإنجاحه والاستفادة منه، وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي وزيادة عدد الأفواج السياحية وتوجيه المسارات السياحية إلى الموقع، فضلا عن ضرورة إقامة متحف بيئي في الموقع يستعرض أهمية الغابات ودورها في السياحة، وأنواع الأشجار المعمرة والتاريخية الموجودة في دبين بشكل خاص".
وأكد "أن المشروع يواجه مشاكل وعوائق، لا سيما أن البلدية استملكت المشروع منذ عامين وحتى الآن لم يجر عليه أي عمل أو تشغيل أو صيانة أو تجهيز، وما يزال مغلقا حتى الآن، رغم أهميته السياحية والاستثمارية".
وأوضح الرواشدة "أن وجود الغزلان في المشروع يضفي عليه ميزات طبيعية جاذبة للسياحة، ويمنح البيئة فائضا من سحر الطبيعة وجمالها، لتمتعها بمزايا أخرى، كانتشار أشجار البلوط والسنديان واللزاب القديمة في رحابها، وأنواع أخرى من النباتات والحيوانات البرية، ويجب أن تقوم البلدية بتشغيل المشروع والاستفادة منه وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، خصوصا أنه من أكبر الفرص الاستثمارية أو الاستعانة بشركات خاصة تدير المشروع وتشرف عليه وتجهزه للعمل".
من جهتها، قالت مديرة الاستثمار في بلدية المعراض المهندسة صفاء الزعبي لـ"الغد": "إن البلدية كانت تنتظر كتبا ومخاطبات رسمية لتحديد المطلوب منها لتنفيذ المشروع، لا سيما بعد ضم محمية دبين للغزلان إلى مشروع المتنزه السياحي، في خطوة تعد إضافة نوعية مميزة ظلت تطمح البلدية منذ سنوات لتحقيقها"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "البلدية استلمت موقع المتنزه والمحمية منذ نحو عامين والمخصصات المالية جاهزة لتجهيز هذه المشاريع والبدء بتشغيلها، إلا أن التأخير في المكاتب الهندسية وتجهيز المخططات الهندسية اللازمة هو السبب في التأخير".
وأكدت الزعبي "أن مدة العطاء بعد طرحه على المقاول ستستغرق 6 أشهر بتكلفة لن تقل عن 370 ألف دينار، فإذا طُرح المشروع للتنفيذ في الشهر المقبل، من المتوقع أن يتم تشغيله الصيف المقبل".
وترى الزعبي "أن ضم المحمية للمشروع مع عدد من الغزلان فيها يعد من عوامل الجذب السياحي التي تضمن نجاح المشروع، حيث ستكون المحمية داعما لمشروع المتنزه في توأمة مشروعين يدعمان بعضهما بعضا، كون الموقعين بجانب بعضهما بعضا، ويقصد الزوار غابات دبين القريبة من محمية الغزلان للاستمتاع بمشهد الغزلان من خلف السياج".
ولفتت إلى أن "البلدية ستقدم موقعا مجهزا ومناسبا ومطلا وتتوفر فيه الخدمات السياحية كافة، مما يؤكد نجاح المشروع مقارنة بالمشاريع السياحية المشابهة والمتعثرة في جرش"، موضحة "أن البلدية خاطبت منظمة العمل الدولية لتشغيل 100 فرصة عمل داخل الموقع، وتحمل تكاليف تشغيلهم للحفاظ على الموقع وتجهيزه يدويا، للحفاظ على الثروات الحرجية والتنوع البيئي داخله، فضلا عن مخاطبة جهات مانحة لرفد موازنة البلدية بمبلغ لا يقل عن 50 ألف دينار لتجهيز الموقع بالبنى التحتية، كون البلدية لا تتوفر فيها مخصصات مالية لتحمل هذه التكاليف المالية، وتقدر موازنتها بـ3 ملايين دينار مع عجز بنسبة 100 %".
ووفق الزعبي، "ستقوم بلدية المعراض أيضا باستثمار موقع محمية الغزلان بطريقة تختلف عن استثمار المتنزه القومي، وسيعد استثمارا سياحيا يوفر دخلا مناسبا للبلدية، حتى تتمكن من الحفاظ على مستوى الخدمات التي ستقدم بالمشروع والقيام بأعمال الصيانة والتطوير فيه وتوسعته، وعلى الأغلب سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص".
من جهته، يقول رئيس قسم الإعلام والتواصل المجتمعي في البلدية المهندس مظهر الرماضنة "إن البلدية وبعد طول انتظار استلمت رسميا محمية الغزلان، آملا أن يتم تشغيل المشروع بعد نحو 6 أشهر خلال الصيف المقبل، ليكون المشروع من أكبر المشاريع والاستثمارات السياحية في بلدية المعراض"، مشيرا إلى "قدرة البلدية على إدارة وإنجاح مشروع المتنزه والمحمية، وهو أول مشروع تديره البلدية".
وأوضح، في حديث سابق مع "الغد"، أنه سيتم البدء بتجهيز البنية التحتية للمشروع، التي تتطلب إزالة الصخور وتركيب وحدات جمع النفايات ومتابعة أعمال تنظيف الموقع، ليكون جاهزا لاستقبال الزوار.
وقال "إن المتنزه سيحافظ على ما تبقى من المساحات الحرجية في غابات دبين، التي تتعرض للضرر باستمرار جراء التنزه العشوائي"، لافتا إلى أن "تنظيم التنزه يحافظ على حماية الغابات والأشجار المعمرة من العبث والتخريب، ويحد من التنزه العشوائي الذي يخلف آلاف الأطنان من النفايات، التي تحتاج لمئات العمال يوميا لإزالتها".
"ويحتاج مشروع الدمج إلى تكاليف مالية باهظة، لا سيما أن مساحة المحمية كبيرة وتحتاج إلى تصاميم ودراسات خاصة كونها موقعا سياحيا جاذبا"، بحسب الرماضنة.
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات، وخلال زيارته منتصف العام الماضي لمحافظة جرش، قد أوعز بضم محمية الغزلان إلى المتنزه القومي الجديد في غابات دبين، كونه يقع بالقرب من المحمية، والاحتفاظ بـ25 غزالا، وبيع ما تبقى بالمزاد العلني، علما أن عدد الغزلان الكلي 134 غزالا.
وتبعد محمية دبين للغزلان 15 كم غرب جرش، وترتفع 1000 متر عن مستوى سطح البحر، وأنشئت في العام 2001 على مساحة 8.5 كم2، بما يعادل 186 دونما من أحراش المحافظة، وتكتسب أهميتها من كونها تحتوي على أمهات غزلان من النوع النادر، قدمت كهدية من دولة أستراليا إلى جلالة الملك عبد الله الثاني.
إلى ذلك، قال رئيس لجنة السياحة في مجلس محافظة جرش والخبير السياحي الدكتور يوسف زريقات، إن مشروع المتنزه القومي، إضافة إلى دمج محمية الغزلان معه، يعد من أكبر المشاريع السياحية التي يجب أن تتكاثف الجهود لإنجازه وإنجاحه.
وأضاف زريقات "يجب أن يرفد المشروع بخبرات سياحية وإدارية، خصوصا أن موقعه يعد مزارا سياحيا جاذبا على مدار العام، وهذه الميزة لا تتوفر في مواقع سياحية أخرى، وستتيح للزوار فرصة مشاهدة الغزلان بشكل مباشر، لا سيما وأنهم يقومون حاليا بمشاهدتها من خلف السياج ومن على الشوارع الرئيسة للمحمية فقط، ولا يسمح لهم بدخول المحمية".

MENAFN17092024000072011014ID1108685701

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث