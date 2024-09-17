مناورة تجهز النموذجي للعروبة

(MENAFN
- Al Watan)
واصل الفتح تحضيراته لمواجهة العروبة، غدًا، في افتتاح مواجهات الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأخضع مدربه السويدي، ينز غوستافسن، لمناورة رئيسية طبق خلالها النهج الفني الذي سيخوض المواجهة المهمة له ولفريقه الساعي لاستعادة نغمة الانتصارات، وعدم التفريط النقطي مجددًا.
بدوره واصل اللاعب أحمد الجليدان برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.
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