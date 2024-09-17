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مناورة تجهز النموذجي للعروبة

9/17/2024 11:50:52 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الفتح تحضيراته لمواجهة العروبة، غدًا، في افتتاح مواجهات الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأخضع مدربه السويدي، ينز غوستافسن، لمناورة رئيسية طبق خلالها النهج الفني الذي سيخوض المواجهة المهمة له ولفريقه الساعي لاستعادة نغمة الانتصارات، وعدم التفريط النقطي مجددًا.
بدوره واصل اللاعب أحمد الجليدان برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

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