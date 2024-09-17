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ضمك يباغت الأهلي بالمرتدات

9/17/2024 11:50:51 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع ضمك من وتيرة تحضيراته لمواجهة الأهلي، بعد غد، لحساب الجولة الرابعة، لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأخضع مدرب فارس الجنوب الروماني كزمين كونترا لاعبيه لتدريبات لياقية مكثفة قبل أن يطبق العديد من الجمل التكتيكية، لرغبته في رفع المعدل اللياقي لدى لاعبيه، ومنحه التفوق اللياقي، لاسيما أن مضيفه يعاني من ضغط المباريات، خصوصًا أنه خاض أول من أمس مواجهة قارية صعبة للغاية.
وفي الجانب الفني اعتمد كوزمين على إغلاق مناطقه الخلفية مع الاعتماد على الهجوم المرتد السريع واستغلال تقدم ظهيري الجنب في المنافس.

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