ضمك يباغت الأهلي بالمرتدات

(MENAFN
- Al Watan)
رفع ضمك من وتيرة تحضيراته لمواجهة الأهلي، بعد غد، لحساب الجولة الرابعة، لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأخضع مدرب فارس الجنوب الروماني كزمين كونترا لاعبيه لتدريبات لياقية مكثفة قبل أن يطبق العديد من الجمل التكتيكية، لرغبته في رفع المعدل اللياقي لدى لاعبيه، ومنحه التفوق اللياقي، لاسيما أن مضيفه يعاني من ضغط المباريات، خصوصًا أنه خاض أول من أمس مواجهة قارية صعبة للغاية.
وفي الجانب الفني اعتمد كوزمين على إغلاق مناطقه الخلفية مع الاعتماد على الهجوم المرتد السريع واستغلال تقدم ظهيري الجنب في المنافس.
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