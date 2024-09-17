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مستشفى مهجور يقلق سكان أبو السداد في الدرب

9/17/2024 11:41:12 PM

(MENAFN- Al Watan) أعرب عدد من سكان حي أبوالسداد بمحافظة الدرب شمال جازان عن مخاوفهم من خلو مبنى المستشفى القديم منذ 4 سنوات، الذي قد يصبح مأوى للمخالفين، فضلا عن تهالك المبنى، مطالبين الجهات المعنية بالعمل على الاستفادة من موقعه ببناء مركز للرعاية، أو تسليمه للبلدية من أجل إنشاء حديقة وممشى فيه.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لإدارة التجمع الصحي بمنطقة جازان، جبريل القبي، لـ((الوطن)) أن اللجان المختصة تواصل عملها في حصر جميع الأجهزة والتجهيزات التالفة وغير المستفاد منها حسب المتبع، وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات، بالتنسيق مع ديوان المراقبة والجهات ذات العلاقة، ستتم مخاطبة فرع وزارة الصحة بالمنطقة، تمهيدا لتسليم المقر إلى هيئة عقارات الدولة.
وقال عدد من الأهالي إن المستشفى القديم بني على مساحة كبيرة، وبات مهجورا بعدما تأسس المستشفى الجديد منذ أكثر من 4 أعوام، وأصبح مبناه غير مناسب على الرغم من أنه يتوسط الحي والمنازل السكنية، لذلك يشكل خطورة من جميع النواحي. ودعوا ((الصحة)) إلى هدمه، والاستفادة منه بمشروع جديد، مثل إقامة مركز صحي يخدم أهالي الحي والأحياء المجاورة، بدلا من تركه على هذا النحو. وأكدوا افتقادهم لممشى وحديقة، مطالبين بتسليم الموقع إلى البلدية، لتُنشئ حديقة وممشى على الموقع الذي يشغل مساحة كبيرة من الأرض.

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