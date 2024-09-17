مستشفى مهجور يقلق سكان أبو السداد في الدرب

(MENAFN
- Al Watan)
أعرب عدد من سكان حي أبوالسداد بمحافظة الدرب شمال جازان عن مخاوفهم من خلو مبنى المستشفى القديم منذ 4 سنوات، الذي قد يصبح مأوى للمخالفين، فضلا عن تهالك المبنى، مطالبين الجهات المعنية بالعمل على الاستفادة من موقعه ببناء مركز للرعاية، أو تسليمه للبلدية من أجل إنشاء حديقة وممشى فيه.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لإدارة التجمع الصحي بمنطقة جازان، جبريل القبي، لـ((الوطن)) أن اللجان المختصة تواصل عملها في حصر جميع الأجهزة والتجهيزات التالفة وغير المستفاد منها حسب المتبع، وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات، بالتنسيق مع ديوان المراقبة والجهات ذات العلاقة، ستتم مخاطبة فرع وزارة الصحة بالمنطقة، تمهيدا لتسليم المقر إلى هيئة عقارات الدولة.
وقال عدد من الأهالي إن المستشفى القديم بني على مساحة كبيرة، وبات مهجورا بعدما تأسس المستشفى الجديد منذ أكثر من 4 أعوام، وأصبح مبناه غير مناسب على الرغم من أنه يتوسط الحي والمنازل السكنية، لذلك يشكل خطورة من جميع النواحي. ودعوا ((الصحة)) إلى هدمه، والاستفادة منه بمشروع جديد، مثل إقامة مركز صحي يخدم أهالي الحي والأحياء المجاورة، بدلا من تركه على هذا النحو. وأكدوا افتقادهم لممشى وحديقة، مطالبين بتسليم الموقع إلى البلدية، لتُنشئ حديقة وممشى على الموقع الذي يشغل مساحة كبيرة من الأرض.
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