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56 قضايا براءات الاختراع المقيدة في لجان الملكية الفكرية

9/17/2024 11:41:12 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد القضايا المقيدة لدى لجان الملكية الفكرية 56 قضية براءة اختراع، بينما سجل عدد قضايا العلامات التجارية 493 قضية، وحق المؤلف 69 قضية، و7 قضايا تصميم، بينما جاء عدد القرارات الصادرة 29 قرار براءة اختراع، و465 قرار علامة تجارية، وحق المؤلف 51 قرارا، و4 قرارات للتصميم، وذلك حسب الهيئة السعودية للملكية الفكرية النصف الأول للعام الجاري.
وثائق براءات الاختراع
شكلت وثائق براءات الاختراع الصادرة لمقدمي الطلبات من فئة المؤسسات النسبة الأكبر بما يقارب 86% من الإجمالي، مقابل 4 منها صادرة لمقدمي الطلبات من فئة الأفراد، وسجل عدد الوثائق الصادرة لفئة المؤسسات 1866 وثيقة، بزيادة 51% مقارنة بعدد الوثائق الصادرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
بينما شهد عدد الوثائق الصادرة لفئة الأفراد ثباتا نسبيا، حيث تم منح 72 وثيقة خلال فترة التقرير مقارنة بـ70 وثيقة خلال الفترة نفسها العام الماضي.
وباستعراض قائمة مقدمي الطلبات من فئة المؤسسات الحاصلة على براءات اختراع، تصدرت شركة الزيت العربية القائمة بـ30% من إجمالي الوثائق الصادرة لهذه الفئة.
الدول المقدمة الطلبات
ومقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، سجلت نسب الطلبات ارتفاعا في العام الحالي، حيث بلغت الطلبات المودعة من داخل المملكة 1566 طلبا بـ12%، والطلبات من خارج السعودية 2449 بـ26%. كما شكلت طلبات براءات الاختراع من المملكة ما نسبته 39% من إجمالي الطلبات المودعة بـ12%، وجاءت الطلبات المودعة لمقدمي الطلبات من خارج المملكة الحصة الأكبر بـ61%، وبنمو بلغ 26%.
وبتفصيل دول مقدمي الطلبات، جاءت المملكة في المرتبة الأولى من حيث عدد الطلبات المودعة، يليها مقدمو الطلبات من الولايات المتحدة، ثم مقدمو الطلبات من جمهورية الصين الشعبية.
نسبة طلبات براءات الاختراع المودعة حسب الدول:
1- أمريكا: 35%
2- الصين: 8%
3- هولندا: 8 %
4- ألمانيا: 6%
5- المملكة المتحدة: 5%
6- فرنسا: 4%
7- اليابان: 4%
8- أخرى: 30%
احترام حقوق الملكية الفكرية:
الشكاوى المستلمة 1503 شكاوى
المحتويات المزالة 13568 محتوى
زيارات الإنفاذ 1178 زيارة
المضبوطات 873656 مضبوطة
المواقع المحجوبة 1420 موقعا
الزيارات التوعوية 462 زيارة
تسجيل حقوق الملكية الفكرية:
سجل براءات الاختراع 4015 طلب براءة اختراع مودع
سجل وثيقة براءة الاختراع 1938 وثيقة صادرة
طلبات العلامات التجارية 24303 علامات تجارية
العلامات التجارية المسجلة 11292 علامة تجارية
طلبات تسجيل اختياري لمصنفات حق المؤلف 1216 طلبا
شهادات تسجيل اختياري صادرة 726 شهادة
طلبات التصميم المودع 913 طلبا
شهادات تصميم صادرة 488 شهادة
الطلبات المقدمة 409 طلبات
التراخيص الصادرة 225 ترخيصا

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