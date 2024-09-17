56 قضايا براءات الاختراع المقيدة في لجان الملكية الفكرية

(MENAFN
- Al Watan)
بلغ عدد القضايا المقيدة لدى لجان الملكية الفكرية 56 قضية براءة اختراع، بينما سجل عدد قضايا العلامات التجارية 493 قضية، وحق المؤلف 69 قضية، و7 قضايا تصميم، بينما جاء عدد القرارات الصادرة 29 قرار براءة اختراع، و465 قرار علامة تجارية، وحق المؤلف 51 قرارا، و4 قرارات للتصميم، وذلك حسب الهيئة السعودية للملكية الفكرية النصف الأول للعام الجاري.
وثائق براءات الاختراع
شكلت وثائق براءات الاختراع الصادرة لمقدمي الطلبات من فئة المؤسسات النسبة الأكبر بما يقارب 86% من الإجمالي، مقابل 4 منها صادرة لمقدمي الطلبات من فئة الأفراد، وسجل عدد الوثائق الصادرة لفئة المؤسسات 1866 وثيقة، بزيادة 51% مقارنة بعدد الوثائق الصادرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
بينما شهد عدد الوثائق الصادرة لفئة الأفراد ثباتا نسبيا، حيث تم منح 72 وثيقة خلال فترة التقرير مقارنة بـ70 وثيقة خلال الفترة نفسها العام الماضي.
وباستعراض قائمة مقدمي الطلبات من فئة المؤسسات الحاصلة على براءات اختراع، تصدرت شركة الزيت العربية القائمة بـ30% من إجمالي الوثائق الصادرة لهذه الفئة.
الدول المقدمة الطلبات
ومقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، سجلت نسب الطلبات ارتفاعا في العام الحالي، حيث بلغت الطلبات المودعة من داخل المملكة 1566 طلبا بـ12%، والطلبات من خارج السعودية 2449 بـ26%. كما شكلت طلبات براءات الاختراع من المملكة ما نسبته 39% من إجمالي الطلبات المودعة بـ12%، وجاءت الطلبات المودعة لمقدمي الطلبات من خارج المملكة الحصة الأكبر بـ61%، وبنمو بلغ 26%.
وبتفصيل دول مقدمي الطلبات، جاءت المملكة في المرتبة الأولى من حيث عدد الطلبات المودعة، يليها مقدمو الطلبات من الولايات المتحدة، ثم مقدمو الطلبات من جمهورية الصين الشعبية.
نسبة طلبات براءات الاختراع المودعة حسب الدول:
1- أمريكا: 35%
2- الصين: 8%
3- هولندا: 8 %
4- ألمانيا: 6%
5- المملكة المتحدة: 5%
6- فرنسا: 4%
7- اليابان: 4%
8- أخرى: 30%
احترام حقوق الملكية الفكرية:
الشكاوى المستلمة 1503 شكاوى
المحتويات المزالة 13568 محتوى
زيارات الإنفاذ 1178 زيارة
المضبوطات 873656 مضبوطة
المواقع المحجوبة 1420 موقعا
الزيارات التوعوية 462 زيارة
تسجيل حقوق الملكية الفكرية:
سجل براءات الاختراع 4015 طلب براءة اختراع مودع
سجل وثيقة براءة الاختراع 1938 وثيقة صادرة
طلبات العلامات التجارية 24303 علامات تجارية
العلامات التجارية المسجلة 11292 علامة تجارية
طلبات تسجيل اختياري لمصنفات حق المؤلف 1216 طلبا
شهادات تسجيل اختياري صادرة 726 شهادة
طلبات التصميم المودع 913 طلبا
شهادات تصميم صادرة 488 شهادة
الطلبات المقدمة 409 طلبات
التراخيص الصادرة 225 ترخيصا
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