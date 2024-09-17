12.69% زيادة بمواد البناء بعد معاودة الحديد الارتفاع

(MENAFN
- Al Watan)
شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعات متفاوتة، كان أعلاها لأسلاك الكهرباء بنسبة 12.69% بعد أن عاود الحديد الارتفاع بنسب وصلت حتى 3.26% خلال أغسطس من العام الحالي مقارنة بأغسطس 2023.
كما شهدت أسعار الكيابل وأسلاك الكهرباء ارتفاعات كبيرة تفاوتت بين 8.25% و12.69 وهي من أعلى الارتفاعات السنوية التي تسجلها العديد من مواد البناء. ــــــــــــــــــــــ عودة ارتفاع الحديد
وعاودت أسعار الحديد الارتفاع بعد حوالي عام من تسجيلها انخفاضات متتالية، وذلك بعد ارتفاعات كبيرة سجلتها أسعار الحديد بعد 2020 لتنخفض بشكل تدريجي خلال العام الماضي وتعاود الارتفاع بنسب متفاوتة خلال العام الحالي.
وأظهرت أحدث بيانات لأسعار مواد البناء ارتفاعا في جميع أنواع الحديد باستثناء حديد تسليح 6 مم الذي انخفض بنسبة 3.83%، في حين سجل حديد تسليح 12 مم أعلى نسبة ارتفاع بزيادة 3.26%، تلاه حديد تسليح 14 بزيادة 2.81%، وحديد تسليح 16 مم 2.52%، 10 مم 2.18% وأقل زيادة كانت لحديد تسليح 8 مم وطني بنسبة 1.74%. ــــــــــــــــــــــ الإسمنت والخشب
كما سجلت أسعار الإسمنت زيادة سنوية وارتفع إسمنت أسود وطني بنسبة 4.62%، وإسمنت أبيض وطني 0.58%، في حين سجلت بعض أنواع الخشب استقرارا في الأسعار مثل الخشب التشيلي، وخشب أبلاكاش إندونيسي، بمقابل ارتفاع أسعار الخشب الروماني بنسبة 5.51%، وخشب تيك إفريقي بنسبة 5.92%. ــــــــــــــــــــــ ارتفاع بسيط في أسعار الخرسانة
وسجلت أسعار الخرسانة الجاهزة ارتفاعا بسيطا خلال العام، تفاوت بين 0.24% و1.48% حيث ارتفعت خرسانة مقاوم 350 ك بنسبة 0.24%، وخرسانة مقاوم 250 ك بنسبة 1.61%، وخرسانة عادي 350 ك ارتفعت 0.31%، وخرسانة عادي 250 ك ارتفعت بنسبة 1.48%.
في حين سجلت أسعار الأسلاك الكهربائية ارتفاعا سنويا كبيرا وارتفعت اسلاك كهربائية 2.5 مم بنسبة 11.32%، وأسلاك كهربائية 4 مم بنسبة 10.19%، وأسلاك كهربائية 6 مم بنسبة 10.25%. ــــــــــــــــــــــ ارتفاع أسعار الكيابل
وسجلت الكيابل الكهربائية باستثناء الصينية ارتفاعا كبيرا في الأسعار، فبينما انخفضت كيابل ربط الحديد الصيني بنسبة 3.77%، سجلت كيابل كهربائية 120 مم أعلى ارتفاع بنسبة 12.69%، وكيابل كهربائية 10 مم ارتفعت بنسبة 10.51%، وكيابل كهربائية 25 مم 8.91%، وكيابل كهربائية 35 مم 8.25%، وكيابل كهربائية 50 مم 8.59%، في حين سجلت كيابل كهربائية 70 مم ارتفاعا بنسبة 9.14%، وكيابل كهربائية 95 مم ارتفعت 10.17%، وكيابل كهربائية 300 مم ارتفعت 9.12%.
نسب التغيير السنوي بأسعار الحديد خلال شهر أغسطس 2024:
حديد تسليح 6 مم وطني= - 3.83%
حديد تسليح 8 مم وطني= 1.74%
حديد تسليح 10 مم وطني= 2.18%
حديد تسليح 12 مم وطني= 3.26%
حديد تسليح 14 مم وطني= 2.81%
حديد تسليح 16 مم وطني= 2.52%
نسب التغيير السنوي بأسعار الإسمنت خلال شهر أغسطس 2024:
إسمنت أسود وطني= 4.62%
إسمنت أبيض وطني= 0.58%
نسب التغيير السنوي بأسعار الأخشاب خلال شهر أغسطس 2024:
خشب تشيلي= 0.16%
خشب روماني= 5.51%
خشب تيك إفريقي= 5.92%
خشب أبلاكاش إندونيسي= 0.37%
نسب التغيير السنوي بأسعار الخرسانة خلال شهر أغسطس 2024:
خرسانة مقاوم 350 ك= 0.24%
خرسانة مقاوم 250 ك= 1.61%
خرسانة عادي 350 ك= 0.31%
خرسانة عادي 250 ك= 1.48%
نسب التغيير السنوي بأسعار الأسلاك الكهربائية خلال شهر أغسطس 2024:
أسلاك كهربائية 2.5 مم وطني= 11.32%
أسلاك كهربائية 4 مم وطني= 10.19%
أسلاك كهربائية 6 مم وطني= 10.25%
نسب التغيير السنوي بأسعار الكيابل خلال شهر أغسطس 2024:
كيابل ربط الحديد صيني= - 3.77%
كيابل كهربائية 10 مم وطني= 10.51%
كيابل كهربائية 25 مم وطني= 8.91%
كيابل كهربائية 35 مم وطني= 8.25%
كيابل كهربائية 50 مم وطني= 8.59%
كيابل كهربائية 70 مم وطني= 9.14%
كيابل كهربائية 95 مم وطني= 10.17%
كيابل كهربائية 120 مم وطني= 12.69%
كيابل كهربائية 300 مم وطني= 9.12%
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