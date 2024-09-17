Wednesday, 18 September 2024 07:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


12.69% زيادة بمواد البناء بعد معاودة الحديد الارتفاع

9/17/2024 11:41:12 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعات متفاوتة، كان أعلاها لأسلاك الكهرباء بنسبة 12.69% بعد أن عاود الحديد الارتفاع بنسب وصلت حتى 3.26% خلال أغسطس من العام الحالي مقارنة بأغسطس 2023.
كما شهدت أسعار الكيابل وأسلاك الكهرباء ارتفاعات كبيرة تفاوتت بين 8.25% و12.69 وهي من أعلى الارتفاعات السنوية التي تسجلها العديد من مواد البناء.
ــــــــــــــــــــــ عودة ارتفاع الحديد
وعاودت أسعار الحديد الارتفاع بعد حوالي عام من تسجيلها انخفاضات متتالية، وذلك بعد ارتفاعات كبيرة سجلتها أسعار الحديد بعد 2020 لتنخفض بشكل تدريجي خلال العام الماضي وتعاود الارتفاع بنسب متفاوتة خلال العام الحالي.
وأظهرت أحدث بيانات لأسعار مواد البناء ارتفاعا في جميع أنواع الحديد باستثناء حديد تسليح 6 مم الذي انخفض بنسبة 3.83%، في حين سجل حديد تسليح 12 مم أعلى نسبة ارتفاع بزيادة 3.26%، تلاه حديد تسليح 14 بزيادة 2.81%، وحديد تسليح 16 مم 2.52%، 10 مم 2.18% وأقل زيادة كانت لحديد تسليح 8 مم وطني بنسبة 1.74%.
ــــــــــــــــــــــ الإسمنت والخشب
كما سجلت أسعار الإسمنت زيادة سنوية وارتفع إسمنت أسود وطني بنسبة 4.62%، وإسمنت أبيض وطني 0.58%، في حين سجلت بعض أنواع الخشب استقرارا في الأسعار مثل الخشب التشيلي، وخشب أبلاكاش إندونيسي، بمقابل ارتفاع أسعار الخشب الروماني بنسبة 5.51%، وخشب تيك إفريقي بنسبة 5.92%.
ــــــــــــــــــــــ ارتفاع بسيط في أسعار الخرسانة
وسجلت أسعار الخرسانة الجاهزة ارتفاعا بسيطا خلال العام، تفاوت بين 0.24% و1.48% حيث ارتفعت خرسانة مقاوم 350 ك بنسبة 0.24%، وخرسانة مقاوم 250 ك بنسبة 1.61%، وخرسانة عادي 350 ك ارتفعت 0.31%، وخرسانة عادي 250 ك ارتفعت بنسبة 1.48%.
في حين سجلت أسعار الأسلاك الكهربائية ارتفاعا سنويا كبيرا وارتفعت اسلاك كهربائية 2.5 مم بنسبة 11.32%، وأسلاك كهربائية 4 مم بنسبة 10.19%، وأسلاك كهربائية 6 مم بنسبة 10.25%.
ــــــــــــــــــــــ ارتفاع أسعار الكيابل
وسجلت الكيابل الكهربائية باستثناء الصينية ارتفاعا كبيرا في الأسعار، فبينما انخفضت كيابل ربط الحديد الصيني بنسبة 3.77%، سجلت كيابل كهربائية 120 مم أعلى ارتفاع بنسبة 12.69%، وكيابل كهربائية 10 مم ارتفعت بنسبة 10.51%، وكيابل كهربائية 25 مم 8.91%، وكيابل كهربائية 35 مم 8.25%، وكيابل كهربائية 50 مم 8.59%، في حين سجلت كيابل كهربائية 70 مم ارتفاعا بنسبة 9.14%، وكيابل كهربائية 95 مم ارتفعت 10.17%، وكيابل كهربائية 300 مم ارتفعت 9.12%.
نسب التغيير السنوي بأسعار الحديد خلال شهر أغسطس 2024:
حديد تسليح 6 مم وطني= - 3.83%
حديد تسليح 8 مم وطني= 1.74%
حديد تسليح 10 مم وطني= 2.18%
حديد تسليح 12 مم وطني= 3.26%
حديد تسليح 14 مم وطني= 2.81%
حديد تسليح 16 مم وطني= 2.52%
نسب التغيير السنوي بأسعار الإسمنت خلال شهر أغسطس 2024:
إسمنت أسود وطني= 4.62%
إسمنت أبيض وطني= 0.58%
نسب التغيير السنوي بأسعار الأخشاب خلال شهر أغسطس 2024:
خشب تشيلي= 0.16%
خشب روماني= 5.51%
خشب تيك إفريقي= 5.92%
خشب أبلاكاش إندونيسي= 0.37%
نسب التغيير السنوي بأسعار الخرسانة خلال شهر أغسطس 2024:
خرسانة مقاوم 350 ك= 0.24%
خرسانة مقاوم 250 ك= 1.61%
خرسانة عادي 350 ك= 0.31%
خرسانة عادي 250 ك= 1.48%
نسب التغيير السنوي بأسعار الأسلاك الكهربائية خلال شهر أغسطس 2024:
أسلاك كهربائية 2.5 مم وطني= 11.32%
أسلاك كهربائية 4 مم وطني= 10.19%
أسلاك كهربائية 6 مم وطني= 10.25%
نسب التغيير السنوي بأسعار الكيابل خلال شهر أغسطس 2024:
كيابل ربط الحديد صيني= - 3.77%
كيابل كهربائية 10 مم وطني= 10.51%
كيابل كهربائية 25 مم وطني= 8.91%
كيابل كهربائية 35 مم وطني= 8.25%
كيابل كهربائية 50 مم وطني= 8.59%
كيابل كهربائية 70 مم وطني= 9.14%
كيابل كهربائية 95 مم وطني= 10.17%
كيابل كهربائية 120 مم وطني= 12.69%
كيابل كهربائية 300 مم وطني= 9.12%

MENAFN17092024000089011017ID1108685688

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث