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عرض حي لأسعار التمور في 10 أسواق سعودية

9/17/2024 11:41:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، شاشة ((عرض)) حي، لمتابعة متوسط أسعار التمور في 10 أسواق سعودية، في كل من: الأحساء، البدائع، البكيرية، عتيقة في الرياض، العلا، المدينة، المذنب، بريدة، بيشة، عنيزة، على الصفحة الرئيسية لمنصة نظام الأسواق الموسمية التابعة للمركز. تظهر الشاشة، التي يتم تحديثها آليًا بصورة ((مباشرة))، على 3 خانات رئيسية، وهي: اسم المنتج، واسم التصنيف، ومتوسط السعر للكيلوجرام، وفي الصفحة المخصصة لأسعار التمور في سوق الأحساء، تظهر بيانات البيع والشراء، لسعر المنتج من 240 كيلوجراما. مزايا ومكاسب بدوره، أشاد متعاملون في سوق موسم صرام التمور بمدينة الملك عبدالله للتمور في الأحساء، بمبادرة المركز الوطني للنخيل والتمور، في تفعيل شاشة ((عملاقة)) داخل السوق، وفي أجهزة الهواتف الذكية، من خلال التصفح في الصفحة الإلكترونية، تظهر متوسط الأسعار في أسواق التمور بالمملكة، موضحين أن في تلك الخطوة، مزايا ومكاسب عديدة، من بينها:
01 - الوضوح والشفافية في الأسعار بالأسواق.
02 - سهولة العثور على أسعار التمور المناسبة.
03 - الحد من التلاعب والتضليل في الأسعار.
04 - إمكانية معرفة الأسعار في أي زمان ومكان.
05 - مقارنة الأسعار بين الأسواق في مختلف المناطق، وكذلك مختلف الأصناف في السوق الواحد.
06 - اطلاع دائم بمستجدات الأسعار في الأسواق السعودية لحظة بلحظة.
07 - متابعة كبار التجار في خارج السعودية للأسعار، والشراء عبر الوسطاء المحليين.
08 - معرفة الأصناف الأكثر ارتفاعًا في الأسعار، والأقل انخفاضًا.
09 - إعطاء المتعاملين مؤشرات دقيقة لأسعار وحركة السوق.
10 - بيان واضح للأصناف الواردة للسوق، والأصناف الغائبة عنه.

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