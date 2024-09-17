عرض حي لأسعار التمور في 10 أسواق سعودية

(MENAFN
- Al Watan)
أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، شاشة ((عرض)) حي، لمتابعة متوسط أسعار التمور في 10 أسواق سعودية، في كل من: الأحساء، البدائع، البكيرية، عتيقة في الرياض، العلا، المدينة، المذنب، بريدة، بيشة، عنيزة، على الصفحة الرئيسية لمنصة نظام الأسواق الموسمية التابعة للمركز. تظهر الشاشة، التي يتم تحديثها آليًا بصورة ((مباشرة))، على 3 خانات رئيسية، وهي: اسم المنتج، واسم التصنيف، ومتوسط السعر للكيلوجرام، وفي الصفحة المخصصة لأسعار التمور في سوق الأحساء، تظهر بيانات البيع والشراء، لسعر المنتج من 240 كيلوجراما. مزايا ومكاسب بدوره، أشاد متعاملون في سوق موسم صرام التمور بمدينة الملك عبدالله للتمور في الأحساء، بمبادرة المركز الوطني للنخيل والتمور، في تفعيل شاشة ((عملاقة)) داخل السوق، وفي أجهزة الهواتف الذكية، من خلال التصفح في الصفحة الإلكترونية، تظهر متوسط الأسعار في أسواق التمور بالمملكة، موضحين أن في تلك الخطوة، مزايا ومكاسب عديدة، من بينها:
01 - الوضوح والشفافية في الأسعار بالأسواق.
02 - سهولة العثور على أسعار التمور المناسبة.
03 - الحد من التلاعب والتضليل في الأسعار.
04 - إمكانية معرفة الأسعار في أي زمان ومكان.
05 - مقارنة الأسعار بين الأسواق في مختلف المناطق، وكذلك مختلف الأصناف في السوق الواحد.
06 - اطلاع دائم بمستجدات الأسعار في الأسواق السعودية لحظة بلحظة.
07 - متابعة كبار التجار في خارج السعودية للأسعار، والشراء عبر الوسطاء المحليين.
08 - معرفة الأصناف الأكثر ارتفاعًا في الأسعار، والأقل انخفاضًا.
09 - إعطاء المتعاملين مؤشرات دقيقة لأسعار وحركة السوق.
10 - بيان واضح للأصناف الواردة للسوق، والأصناف الغائبة عنه.
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