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الموارد البشرية تنظم المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل

9/17/2024 11:41:12 PM
(MENAFN- Al Watan) تنظم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل GLMC، وذلك خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير 2025م، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وبهذه المناسبة؛ أعرب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، عن بالغ شكره وامتنانه لهذه الرعاية الكريمة، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على دعم جهود المملكة في تعزيز الممارسات الحديثة لأسواق العمل، وفق أفضل المعايير العالمية، مؤكدًا أهمية هذه النسخة لتأسيس منظومة حوار عالمية لمناقشة الفرص والتحديات، وابتكار حلول إستراتيجية تصوغ مستقبل سوق العمل، وفق المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030.
وأشار الراجحي إلى دور المؤتمر في ترسيخ مكانة GLMC كمنصة رائدة ومركز فكري يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويحفز الحوار والمعرفة، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمي، بالشراكة العلمية مع كل من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ يهدف المؤتمر الذي يشارك فيه ما يزيد عن 40 وزيرًا للعمل من مختلف دول العالم، إلى قيادة الحوار العالمي حول مستقبل أسواق العمل، من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية، وورش العمل التي تجمع نخبة من الخبراء والمسؤولين والقادة من القطاع الحكومي والخاص، بمشاركة أكثر من 200 متحدث، يمثلون أكثر من 50 دولة؛ لتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التعاون لدفع التغيير الإيجابي في ممارسات العمل، كما يسعى المؤتمر أيضًا إلى سد الفجوات داخل أسواق العمل، للوصول إلى رؤى عملية تمكن أصحاب المصلحة من الاستجابة للتحديات التي يواجهها سوق العمل، وتوفير حلول مبتكرة تجذب أفضل المواهب، وتقدم معايير عالمية للتميز في سوق العمل، على الصعيدين المحلي والعالمي.
وسيتناول المؤتمر مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بأسواق العمل العالمية، منها التطوير وإعادة التأهيل المستمر للمهارات، وأثر التقنيات الرقمية في تحسين الوظائف والأجور، وكيف يمكن للوظائف المبنية على المهارات أن تعزز فعالية سوق العمل في المستقبل. كما سيناقش المؤتمر الإنتاجية في الأسواق المختلفة والعوامل المؤثرة عليها، ودور القوى العاملة المتنقلة في تعزيز الاقتصادات، والتحديات التي يواجهها الشباب في سوق العمل والسياسات الذكية وقدرتها على تمكين الشباب؛ ليصبحوا محترفين ومساهمين في الحراك الاقتصادي، إضافة إلى ذلك سيبحث المؤتمر دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار وتشجيع الشباب، وكيف يمكن دعمها للنمو والتحول الرقمي وخلق وظائف أكثر إنتاجية.
Asf:
40 وزيرا للعمل من مختلف دول العالم
200 متحدث من 50 دولة
أهداف المؤتمر:
- سد الفجوات داخل أسواق العمل
- توفير حلول مبتكرة تجذب أفضل المواهب
- تقدم معايير عالمية للتميز في سوق العمل
أبرز مواضيع المؤتمر:
- التطوير وإعادة التأهيل المستمر للمهارات
- أثر التقنيات الرقمية في تحسين الوظائف والأجور
- الإنتاجية في الأسواق المختلفة والعوامل المؤثرة عليها
- دور القوى العاملة المتنقلة في تعزيز الاقتصادات
- التحديات التي يواجهها الشباب في سوق العمل
- السياسات الذكية وقدرتها على تمكين الشباب
- دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار وتشجيع الشباب.

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