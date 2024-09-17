الموارد البشرية تنظم المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل

(MENAFN
- Al Watan)
تنظم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل GLMC، وذلك خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير 2025م، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وبهذه المناسبة؛ أعرب وزير
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، عن بالغ شكره وامتنانه لهذه الرعاية الكريمة، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على دعم جهود المملكة في تعزيز الممارسات الحديثة لأسواق العمل، وفق أفضل المعايير العالمية، مؤكدًا أهمية هذه النسخة لتأسيس منظومة حوار عالمية لمناقشة الفرص والتحديات، وابتكار حلول إستراتيجية تصوغ مستقبل سوق العمل، وفق المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030.
وأشار الراجحي إلى دور المؤتمر في ترسيخ مكانة GLMC كمنصة رائدة ومركز فكري يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويحفز الحوار والمعرفة، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمي، بالشراكة العلمية مع كل من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ يهدف المؤتمر الذي يشارك فيه ما يزيد عن 40 وزيرًا للعمل من مختلف دول العالم، إلى قيادة الحوار العالمي حول مستقبل أسواق العمل، من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية، وورش العمل التي تجمع نخبة من الخبراء والمسؤولين والقادة من القطاع الحكومي والخاص، بمشاركة أكثر من 200 متحدث، يمثلون أكثر من 50 دولة؛ لتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التعاون لدفع التغيير الإيجابي في ممارسات العمل، كما يسعى المؤتمر أيضًا إلى سد الفجوات داخل أسواق العمل، للوصول إلى رؤى عملية تمكن أصحاب المصلحة من الاستجابة للتحديات التي يواجهها سوق العمل، وتوفير حلول مبتكرة تجذب أفضل المواهب، وتقدم معايير عالمية للتميز في سوق العمل، على الصعيدين المحلي والعالمي.
وسيتناول المؤتمر مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بأسواق العمل العالمية، منها التطوير وإعادة التأهيل المستمر للمهارات، وأثر التقنيات الرقمية في تحسين الوظائف والأجور، وكيف يمكن للوظائف المبنية على المهارات أن تعزز فعالية سوق العمل في المستقبل. كما سيناقش المؤتمر الإنتاجية في الأسواق المختلفة والعوامل المؤثرة عليها، ودور القوى العاملة المتنقلة في تعزيز الاقتصادات، والتحديات التي يواجهها الشباب في سوق العمل والسياسات الذكية وقدرتها على تمكين الشباب؛ ليصبحوا محترفين ومساهمين في الحراك الاقتصادي، إضافة إلى ذلك سيبحث المؤتمر دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار وتشجيع الشباب، وكيف يمكن دعمها للنمو والتحول الرقمي وخلق وظائف أكثر إنتاجية.
Asf:
40 وزيرا للعمل من مختلف دول العالم
200 متحدث من 50 دولة
أهداف المؤتمر:
- سد الفجوات داخل أسواق العمل
- توفير حلول مبتكرة تجذب أفضل المواهب
- تقدم معايير عالمية للتميز في سوق العمل
أبرز مواضيع المؤتمر:
- التطوير وإعادة التأهيل المستمر للمهارات
- أثر التقنيات الرقمية في تحسين الوظائف والأجور
- الإنتاجية في الأسواق المختلفة والعوامل المؤثرة عليها
- دور القوى العاملة المتنقلة في تعزيز الاقتصادات
- التحديات التي يواجهها الشباب في سوق العمل
- السياسات الذكية وقدرتها على تمكين الشباب
- دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار وتشجيع الشباب.
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