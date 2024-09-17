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كيف تصبح فيلسوف زمانك

9/17/2024 11:41:12 PM
(MENAFN- Al Watan) في مناظرة شيقة جرت بين أبي سعيد السيرافي وأبي بشر متى اليهودي في مجلس الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات في الليلة الثامنة من كتاب ((الإمتاع والمؤانسة)) لأبي حيان التوحيدي. كان متى اليهودي منحازاً للفلسفة اليونانية والمنطق الأرسطي وينافح في سبيل الإعلاء من مكانة أرسطو ومنطقه. وكان رد أبي سعيد السيرافي لافتاً للانتباه حين يقول، ((فإذا كان المنطق وضعه رجل من يونان على لغة أهلها واصطلاحها عليها وما يتعارفونه بها من رسومها وصفاتها، فمن أين يلزم الترك والهند والفرس والعرب أن ينظروا فيه، ويتخذوه قاضياً وحكماً لهم وعليهم، وما شهد لهم به قبلوه، وما أنكره رفضوه؟)).
لا يتسع المجال لكتابة بقية المناظرة المثيرة ولكن يمكن أن ندرك جملة من الملاحظات، ولعل أهمها معرفة المثقفين العرب كالسيرافي بالتراث اليوناني وثقافته الدينية معرفة دقيقة وعميقة، استطاعوا من خلالها تفكيك التراث اليوناني ومعرفة تفاصيله وأصوله ومنابعه التاريخية. فالاقتباس المذكور أعلاه، يعكس وجهة نظر المثقفين العرب حول الفلسفة اليونانية بأنها مجرد تراث يوناني وليست مشتركاً إنسانياً يفرض على بقية الشعوب والثقافات.
في المقابل، ما مصير التراث اليوناني اليوم وكيف أصبح التعاطي معه من قبل القراء العرب؟ لنعترف بوجود سوء فهم شامل للفلسفة بوصفها تراثا يونانيا في المجتمع العربي وتحديدا في الأوساط الأدبية والفكرية والأكاديمية. العقل الفلسفي لم يعد يونانيا يعبر عن ثقافة أهله ومعتقداتهم الدينية بل أصبح عقلا فريدا تحوطه المعجزات. عقل سوبرمان يظهر في حالات التجلي والدهشة واختراق الظواهر الطبيعية بالتفكير في ما وراء الحدود. العقل اليوناني ليس كالعقل الهندي أو العقل الصيني أو العقل العربي فهو عقل متفوق على كل العقول البشرية، إنه معجزة أقرب للمعجزة الإلهية. وكي تكون فيلسوفا بحق يجب أن تكون فردا ذا بصيرة وقدرة على طرح الأسئلة الكبرى. الفلسفة تنبعث في لحظات أقرب للوحي ومعها يستيقظ العقل وتنبعث الأسئلة ويتحرر المجتمع. بهذه الطريقة الساذجة يؤمن المثقف العربي بقدرات العقل اليوناني الخارقة للعادة.
الحديث عن الفلسفة، في الأوساط الأدبية وبين جموع القراء، أصبح مجالا للتشدق والتظاهر بمظهر ((المثقف النخبوي)) يكفي أن تردد مصطلحات كـ((الميتافيزيقيا أو الفينومينولوجيا أو الإبستمولوجي أو الأنطولوجي)) مع ربطها بأسماء أوروبية شهيرة مثل ((هيجل وكانط وهيوم وهيدجر)) وهي أسماء رنانة يشعر المثقف العربي حين يرددها ويستشهد بأفكارها أنه دخل التاريخ من أوسع أبوابه. اذهب إلى أحد الأندية الأدبية واحضر محاضرة عن الفلسفة، ستجد الشك الديكارتي حاضرا على الدوام والدياليكتيك الهيجلي تلهج به الألسن، ونحن في الحقيقة لا ندري ما حقيقته. ندخل معه في حالة من الهذيان وتتداخل المصطلحات مع الأسماء وندخل بحر الميتافيزيقا والعقل المحض عند كانط ثم نربطها بالأنطولوجي عند هيدجر ثم بالكوجيتو عند ديكارت مع شيء من البهارات الهيجلية والديالكتيك الماركسية ويوظفها المحاضر في حاجة المجتمع نحو استئناف الفينومنولوجيا والقطيعة الابستمولوجية مع التراث، ثم يدخل المحاضر في حالة من الانتفاش المعرفي عندما تنقطع بينه وبين الحضور كل خيوط التواصل وشعر بأنه الأكثر ذكاءً في القاعة وهو يردد مصطلحات الكوجيتو وعلاقته بسوق الأسهم وكيف يؤثر هذا في الشكلانية الروسية والانطولوجية الفرنسية والمثالية الألمانية التي قادت المجتمع البشري نحو العدمية النيتشوية، وأصبح الزمكان داخلا في حيز الديالكتيك الهيجلي، ما أدى لتحرر الروح المطلق والأنا التحتية مع الذات الوجودية العلوية، وتتواصل مع العقل الكلي ويصبح المجتمع بعد هذه الخلطة السرية عبثيا كما يقول سارتر. والحضور في حالة من الذهول من كثرة المصطلحات والألفاظ المتداخلة التي لا ترابط بينها، والمحاضر يتعمد التمويه بالألفاظ الغرائبية ليصنع حاجزاً طبقياً بينه وبين الحضور. ولسان حال الحضور المغلوب على أمره يقول وهم يسمعون هذا الكلام الكبير: ((الواد دا بيقول كلام زي الفل)).
الفلسفة سهلة ولكن نحن نصعبها. يستطيع أي قارئ للفلسفة أن يخلط بعض المصطلحات ببعض و))يصنع من الفسيخ شربات)) معرفية كي ينضم لجموع المثقفين القابعين في الأبراج العاجية بكل سهولة. ولا بأس بعد ذلك أن نقدم هذه الخلطة الثقافية للأطفال الصغار على هيئة مكرونة بالبشاميل أو شكولاتة بالحليب، لنكسبهم معجزة التفكير الناقد ويصبحوا بارعين في مزج الديالكتيك مع الأنطولوجي ليتمكنوا من استئناف الفينومنولوجيا بكل يسر وسهولة.

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