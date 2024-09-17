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صناعة منتحر

9/17/2024 11:41:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أول فكرة انتحارية رواها التاريخ كانت في العصر الفرعوني كتبها مصري قديم، تمنى لو أن لديه القدرة على إنهاء حياته لكن روحه منعته خوفاً، وفي حواره البائس قال، ((إن روحي تظلمني، ولكني لا أستمع إليها، أحاول أن أجرَّ نفسي إلى الموت قبل أن يصل إليَّ الموت، سألقي بنفسي في النار لأموت حرقاً بها، لكن روحي الغبية تمنعني، وتحول دون إقدام إنسان بائس على الموت)). وفي خطابه الانتحاري قال مبرراً قراره قبل الموت:
لمن يمكنني التحدث اليوم؟
فكل الرفقاء صاروا أشراراً
أصدقاء اليوم لا يحبونني
لمن يمكنني التحدث اليوم؟
لا أحد يعرف إن مات هذا على يديه أو انتظر ملك الموت، وقال بعض علماء التاريخ، إن هذا الخطاب كُتب في عصر امتاز بالفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، تحديداً في نهاية حقبة الدولة المصرية القديمة، أي ما بين 2181-1991 قبل الميلاد. وهذا دليل على أن الفوضى وعدم الاستقرار الاجتماعي والضغوطات من أهم أسباب فكرة إنهاء الحياة طلباً للراحة. أكثر الذين انتحروا تركوا خلفهم رسائل تبرر فعلهم، وبقيت شاهدة على استسلامهم التام. كتبت داليدا المغنية الفرنسية/ المصرية في رسالتها الأخيرة ((الحياة لم تعد مُتحملة بالنسبة لي، سامحوني)). التاريخ مليء بقصص الانتحار والمنتحرين، يجمعهم اليأس، الإحباط، والعجز عن تحمل واقعهم وكثيراً ما يقترن بالاكتئاب.
منظمة الصحة العالمية نشرت على موقعها الشهر الماضي، أن في كل عام يضع 703 آلاف شخص نهاية لحياته، رغم أن عدد حالات محاولات الانتحار أكبر من ذلك بكثير. ويحدث الانتحار في أي مرحلة من مراحل العمر، وصُنف عالمياً في 2019 رابع أهم سبب للوفاة للذين أعمارهم بين 15 و29 عاماً.
الانتحار ظاهرة اجتماعية، تعيشها كل المجتمعات الإنسانية، قد تكون التنشئة الأسرية، الظروف الاجتماعية، بيئة المدرسة أو العمل هي السبب، وكما قال عالم الاجتماع الفرنسي دوركايم، ((لكل مجتمع في لحظة من تاريخه استعداد محدد للانتحار)) فإن نسبة الانتحار تختلف من بلد لآخر، بحسب ظروفها الاقتصادية والاجتماعية. ازدادت نسبة الانتحار عربياً، بعدما كانت شيئاً لا يُذكر في الإحصائيات العالمية، وتكثر بين اليافعين والشباب. ووجدت بعض الدراسات أن للأسرة دوراً كبيراً في خلق فكرة ((الخلاص من الحياة)) نتيجة التسلط ورفع مستوى التوقعات ووضع الأبناء تحت ضغط كبير. وتبين أن النمط التسلطي في معاملة الأطفال يزيد من الاضطرابات النفسية والسلوكية لديهم، وبالتالي التفكير بإنهاء حياتهم. تأثير الأسرة ليس تنشئة فقط بل حتى جينياً، فقد أظهرت دراسة سويدية/ أمريكية جديدة أن الأشخاص الذين انتحر واحد من ذويهم يتعرضون لخطر إقدامهم على الانتحار بثلاثة أضعاف الآخرين. ربما الأمر له علاقة بالاكتئاب، ففي مطلع ستينيات القرن الماضي انتحر الكاتب الأمريكي ((هيمنجواي)) اقتداء بأبيه الذي قتل نفسه وكأنه ورثه الجين ذاته. لكن بالطبع الوراثة تشكل عاملاً واحداً ضمن عدة عوامل تزيد من نسبة الانتحار، الجندر له دور كذلك، فالضحايا أكثر بين الذكور، بينما نسبة محاولات الانتحار الفاشلة أكثر بين الإناث.
هناك مؤشرات خطيرة تدل على تفكير الشخص بالانتحار، لا بد من ملاحظتها والتدخل المبكر لمنع تحول الفكرة لواقع، كالانسحاب الاجتماعي أو العزلة، تدنِّي الدرجات في المدرسة أو التخلِّي عن المقتنيات المفضَّلة، الحديث عن الانتحار حتى وإن كان مزحاً، من الممكن أن تكون أمنيته الموت، بالذات في حالات الإحباط أو وجود ضغوطات حياتية، والشكوى من التنمر أو الفشل المستمر، تقلبات المزاج والقلق، تغيرات في نمط النوم، إمّا بكثرة النوم أو قلته. حق الأبناء على أبويهم هو الحماية والدعم، لذلك يتوجب على الأسرة إدراك أن الحياة ليست كما كانت، وأن الأبناء مسؤولية. المنتحر ما هو إلا نتاج أسرة غير سوية ووضع اجتماعي غير مستقر، مع غياب الدور الفعال للأخصائيين النفسيين أو الموجهين الطلابيين، وخجل البعض من زيارة الطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي لاعتقادهم أن الطب النفسي للمجانين فقط.

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