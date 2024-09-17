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طياراتنا والدروس المستفادة

9/17/2024 11:41:12 PM
(MENAFN- Al Watan) بالتأكيد أعني هنا بـ((طياراتنا)) تلك الطائرات الثلاث التي انطلقت من جدة إلى الرياض لاستخدامها في فعالية ترفيهية -وبدأت قبل أن تبدأ- ضمن موسم الرياض القادم. وهي طائرات اكتسبت صفة الملكية لجميع الشعب السعودي لأنها أصبحت حديثهم، وشاغلهم خلال الأيام الماضية، في رحلة أخذت شكلاً تفاعلياً على عدة مستويات بدل أن تكون عملية نقل لوجستية من مدينة لأخرى؛ وفي ذلك عدة دروس مستفادة نستطيع أن نرصد منها التالي:
إن تحول هذا العمل من مجرد عملية نقل معدات من مكان لآخر إلى ((حدث))، يؤكد أهمية وجود المدير الواعي لأي مشروع، بخاصة وأن انتقال عدة طائرات بحجمها الضخم عبر مسافة طويلة وتضاريس مختلفة لا بد أن تكون لافتة للنظر، معرضة للتداول وطرح الآراء. وهذا ما استغله رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ بنجاح ملهم لأهمية استغلال الأحداث التي قد تكون غير عادية ومحفوفة بالأخطار والتحديات، ومعرضة للانتقاد، والتفاعل المبهم وتوجيهها لتكون في مصلحة العمل، وخلق حدث إيجابي آخر مواز لها يفوق العمل الأساسي أهمية وتفاعلًا ورسائل اتصالية مميزة.
كما يعد هذا الاستغلال للانتقال السلس لتلك الطائرات الضخمة من مكان لآخر صورة دعائية فاعلة على مستويين: الأول للشركة الناقلة وما تملكه من إمكانات وقدرات للمشاركة في هذه العملية الناجحة التي انتهت أول من أمس، وتصبح علامة تسويقية لها لفترة طويلة من الزمن. والآخر صورة ترويجية فريدة لمختلف المدن والمحافظات والقرى والهجر التي تمتد على طول الطريق الذي سلكته الطائرات من جدة إلى الرياض، وتعريف الجمهور لهذا الحدث المتمثل في المواطنين والمقيمين على جزء يسير من المساحات الشاسعة الغنية بالتضاريس المختلفة، والمكونات الإنسانية المتمايزة، والعادات والتقاليد الفريدة. فتصبح رحلة الطائرات ترويجية سياحية وجغرافية وتاريخية يُمكن التوسع فيها بعدة طرق علمية وإنسانية.
هذه الرحلة التي أخذتنا فيها الطائرات في ترويج سياحي للمسافة المرسومة سلفاً من جدة إلى الرياض توضح أيضاً السلاسة التي تمتد فيه شبكة الطرق التي تعد الأولى عالمياً في مؤشر ترابط الطرق، وهو الخبر الذي كان توقيته مناسباً للترويج له عبر حساب هيئة الطرق الرسمي، وهو ما يعزز كفاءة العمليات اللوجيستية للنقل والتي تأتي الطائرات المرتحلة إحداها، وكانت مدخلاً فاعلاً للإعلان عن المعرض والقمة السعودية للبنية التحتية التي ستستضيفها المملكة الأسبوع القادم، يشارك فيها أكثر من سبعين متحدثاً من عشرات الدول لاستعراض الحلول المبتكرة للبنى التحتية.
وبين المهارات القيادية والرسائل الإعلانية، والحملات الترويجية والتسويقية المباشرة وغير المباشرة، تُظهر ((طياراتنا)) أجمل ما في هذا الحدث، وأهم قوة تمتلكها هذه البلاد، وأغلى مكون يمتد عبر كل مساحاتها، وهم الشعب السعودي، المتفاعل بطبعه وثقته في قيادته مع أي حدث وطني، والمبتكر في صور تفاعله الإيجابي الذي شارك فيه الكبار والصغار، النساء والرجال. والمتصدي بهذا التفاعل العفوي المدهش في بعض تفصيلاته لكل الهجمات العدائية التي السلبية والمغرضة والتافهة التي تتدخل في شأن يخص السعوديين وقيادتهم ومشاريعهم ((وطائراتهم))!

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