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في اليوم العالمي للقانون المملكة تقرن الأقوال بالأفعال

9/17/2024 11:41:12 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفلت الأوساط القانونية في المملكة كما فعلت بقية دول العالم خلال الأيام الماضية باليوم العالمي للقانون الذي يوافق الثالث عشر من سبتمبر من كل عام، إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم في عام 1958 لتعزيز الوعي بأهمية سيادة القانون وتأكيد دوره الأساسي في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.
ويجيء الاحتفال هذا العام في الوقت الذي قطعت فيه بلادنا خطوات جادة نحو تطوير البيئة القانونية من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، والالتزام بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان والنظم القانونية، وتحقيق العدل والنزاهة والمساواة والشفافية، وتعزيز سيادة القانون وتأكيد دوره في جميع جوانب الحياة العامة، وضرورة احتكام الناس للقوانين المنظمة لحياتهم. كل ذلك يتم وفق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق تحسين شامل في جميع المجالات، بما في ذلك تعزيز النظام القضائي والشفافية في الإجراءات القانونية.
وتزامن الاحتفال مع صدور قرار في غاية الأهمية نصّ على قبول الطلاب الوافدين المنتهية إقاماتهم والمقيمين بشكل غير نظامي ممن تم تسجيل بصماتهم في وزارة الداخلية في المدارس كافة بشكل مجاني ودون أي رسوم مالية.
هذا القرار التاريخي أكد بوضوح النظرة الإنسانية التي انطلق منها صاحب الصلاحية، الذي تعامل مع قضية التعليم على أنه حق من حقوق الإنسان الأساسية، بغض النظر عن جنسيته أو وضعه القانوني أو أي اعتبارات أخرى، وأن الأطفال والطلاب لا ينبغي أن يتحملوا أخطاء عائليهم أو يدفعوا ثمن عدم تصحيح أوضاعهم القانونية.
وتوضح نظرة سريعة للمعاني الكثيرة التي يتضمنها القرار حجم الجهد المبذول خلال السنوات الماضية، والاهتمام غير المحدود الذي تحظى به منظومة حقوق الإنسان من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، اللذين أوليا اهتمامًا كبيرًا لتطوير وإرساء وحماية هذه الحقوق، وعدم اقتصارها على المواطنين فقط، وتعميمها لتشمل المقيمين على أراضي السعودية، وهو ما منح المملكة مراكز متقدمة في التصنيفات والمؤشرات العالمية، وحصلت بموجبها على إشادة وتقدير الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية.
هذا الإصرار السعودي على توسيع مظلة حقوق الإنسان لم يكن وليد اللحظة أو استجابة لطارئ، بل يمثل جزءاً أساسياً من دستور الدولة وتشريعاتها وقوانينها ونظامها الأساسي منذ قيامها. فقد اهتمت السعودية منذ وقت مبكر بالتعليم على اعتبار أنه من أبرز حقوق الإنسان، فالتعليم حق أساسي مُتاح لجميع الطلاب لتنمية مهاراتهم ومساعدتهم على الخروج من دائرة الفقر، وتحقيق المساواة، وتمكين المرأة.
ونظرة بسيطة للإحصاءات الرسمية توضح ما قدمته المملكة من تسهيلات للمقيمين على أرضها، حيث يتجاوز عدد الطلاب الوافدين في المدارس والجامعات الحكومية مليون ونصف طالب يتمتعون بكافة الخدمات كغيرهم من الطلاب السعوديين من دون مقابل، فيما يزيد عدد المدارس الخاصة بالجاليات والتي توفر المناهج الأجنبية على بضعة آلاف يتم تدريس أكثر من 20 منهجًا مختلفًا، فهل هناك دولة أخرى في العالم تتيح مثل هذه التسهيلات مجانًا وبلا مقابل؟
ومما يلفت النظر في التعديلات العديدة التي تقوم بها السعودية لتحسين وترقية منظومتها القضائية والتشريعية واستكمال النواقص لاستيفاء متطلبات التوقيع على عديد من العهود والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان أنها تتم وفق رؤية متبصرة وتراعي واقع المجتمع واحتياجاته الفعلية، بعيدًا عن التسرع والعجلة، لأنها تنبع من رغبة داخلية، وتأتي استجابة لرغبات المواطنين وتطلعاتهم، وليس لإرضاء الخارج أو استجابة لأي نوع من الضغوط أو المزايدات السياسية.
وخلال أزمة كورونا التي عايشها العالم خلال الفترة الماضية ضربت المملكة أروع الأمثال في رعاية المقيمين على أرضها، حيث ساوت بينهم وبين المواطنين وتعاملت معهم بلا تفرقة ومنحتهم الحق الكامل في تلقي العلاج المجاني في المؤسسات الطبية أسوة بالمواطنين السعوديين، في الوقت الذي سارعت فيه كثير من الدول التي تتظاهر باحترام حقوق الإنسان للعناية بمواطنيها ومنحهم الأولوية على من سواهم من المهاجرين واللاجئين.
لذلك فإن القرار الجديد القاضي بتمكين أبناء الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة من الدراسة في مدارس التعليم السعودية من دون أي أعباء دراسية يعتبر ردًا بليغًا على من أدمنوا الهجوم على هذه البلاد المعطاءة ورميها بكافة أنواع الاتهامات الملفقة، ولكن السعودية ظلت تتغاضى عن تخرصات المتصيدين وترهاتهم ولا تلقي لها بالًا، وتمد يديها بالعطاء للجميع، وتثبت في كل يوم أنها بحق مملكة الإنسانية التي لا تنتظر شكرًا من أحد، بل تقوم بواجبها الأخلاقي بكل رحابة صدر انطلاقًا من مكانتها السامية التي ميزها بها الله تعالى عندما جعلها كبيرة العرب وقائدة العالم الإسلامي.
لذلك فإن ما أنجزته المملكة في هذا الجانب يدعو للفخر والاعتزاز، حيث لم تكتفِ برفع الشعارات مثل كثير من الدول، بل حرصت على تجسيد ما التزمت به إلى أفعال على أرض الواقع، فها هي المملكة العربية السعودية تقرن الأقوال بالأفعال، وتؤكد من جديد أن النهج الذي أعلنته بتعزيز حقوق الإنسان وكفالتها هو نهج حقيقي نابع من إرادة شعبها وتصميم قيادتها، وأنها تسير على هذا الطريق الذي اختارته لنفسها، وتقطع في كل يوم خطوات واسعة في مسيرتها المباركة.

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