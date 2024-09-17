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الخصوصية تجبر الجهات الخاصة على مراجعة سياساتها

9/17/2024 11:41:12 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت جهات القطاع الخاص في مراجعة سياسات الخصوصية لعملائها بما يتسق مع نظام حماية البيانات الشخصية، الذي دخل حيز التنفيذ، الثلاثاء، فيما تلقى العديد من العملاء رسائل نصية على هواتفهم النقالة تتضمن الإحاطة بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بالمنشأة.
تصحيح البيانات
يأتي إجراء المنشآت تماشيا مع الأحكام الواردة في النظام، التي تعطي صاحب البيانات الحق في وصوله إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، ويشمل ذلك الاطلاع عليها، والحصول على نسخة منها بصيغة واضحة ومطابقة لمضمون السجلات وبلا مقابل مادي -وفقاً لما تحدده اللوائح-، وذلك دون إخلال بما يقضي به نظام المعلومات الائتمانية فيما يخص المقابل المالي، وكذلك الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، أو إتمامها، أو تحديثها.
كما يعطي النظام صاحب البيانات الحق في طلب إتلاف بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مما انتهت الحاجة إليه منها، وكذلك الحق في إحاطته علماً بالمسوغ النظامي أو العملي المعتبر لجمع بياناته الشخصية، والغرض من ذلك، وألا تعالج بياناته لاحقاً بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها، أو في غير الأحوال المنصوص عليها في ذات النظام.
ضمانات كافية
أشار النظام في مادته الـ 29 إلى أنه فيما عدا حالات الضرورة القصوى للمحافظة على حياة صاحب البيانات خارج المملكة أو مصالحه الحيوية أو الوقاية من عدوى مرضية أو فحصها أو معالجتها، لا يجوز لجهة التحكم نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة إلاَّ إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيه، أو لخدمة مصالح المملكة، أو لأغراض أخرى وفقاً لما تحدده اللوائح، وذلك بعد أن تتوافر جملة من الشروط، ومنها ألا يترتب على النقل أو الإفصاح مساس بالأمن الوطني أو بمصالح المملكة الحيوية، وأن تقدم ضمانات كافية للمحافظة على البيانات الشخصية التي سَيُجرى نقلها أو الإفصاح عنها وعلى سريتها، بحيث لا تقل معايير حماية البيانات الشخصية عن المعايير الواردة في النظام واللوائح، وأن يقتصر النقل أو الإفصاح على الحد الأدنى من البيانات الشخصية الذي تدعو الحاجة إليه.
تسريب البيانات
يعاقب النظام كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا أحكام النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية، وتختص النيابة العامة بمهمة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة عن المخالفات، وتتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة، ويجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
أنواع البيانات الواردة في النظام
01 الحساسة
الأصل القبلي أو المعتقد الديني أو الفكري أو السياسي أو ما يدل عضويته في مؤسسات أهلية، البيانات الجنائية، البيانات الحيوية والوراثية، والائتمانية والصحية.
02 الوراثية
الخصائص الوراثية أو المكتسبة لشخص طبيعي، يحدد بشكل فريد السمات الفيسيولوجية أو الصحية لذلك الشخص.
03 الصحية
حالة الفرد الصحية، الجسدية أو العقلية أو النفسية.
04 الخدمات الصحية
الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتنويم وتوفير الدواء.
05 البيانات الائتمانية
كل بيان شخصي يتعلق بطلب الفرد الحصول على تمويل، أو حصوله عليه، سواء لغرض شخصي أو عائلي، من جهة تُمارس التمويل.

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