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إطلاق تجريبي للملف الصحي الموحد

9/17/2024 11:41:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وزارة الصحة الملف الصحي الموحد ((تجريبيا)) على تطبيق الخدمات الصحية ((صحتي)) مستعرضة الخدمات المقدمة للمستفيد، وكذلك المنشآت الصحية المشاركة في الملف الصحي الموحد.
مرحلة التطوير
يهدف الملف الصحي الموحد إلى تنظيم وتبادل المعلومات الصحية من مقدمي الرعاية الصحية ليتيح للمستفيد الاطلاع على البيانات الصحية الخاصة به لتسهيل المتابعة والمشاركة مع مقدمي الرعاية لرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة ليحقق إطلاق الملف أهم أهداف برنامج التحول الصحي تماشيا مع رؤية المملكة. وأشارت الوزارة إلى أنه سعيا لتحسين الرعاية الصحية في المملكة تم إطلاق الملف الصحي الموحد التجريبي، بالتعاون مع مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الحكومي، مضيفة أن البيانات في هذا الإطلاق ليست البيانات النهائية، حيث إن الخدمة ما زالت في مرحلة التطوير، في حين تعمل الوزارة على تحديث بيانات المنشآت الصحية التي تقدم تلك الخدمات عبر نشر بيانات المنشأة ضمن قائمة الشركاء.
تحسين الرعاية
يتيح الملف الصحي الاطلاع على تفاصيل الزيارات والفحوصات المخبرية والتقارير الطبية وغيرها وكثير من الخدمات حتى يسهل للمستفيد مراقبة الحالة الصحية، وكذلك مشاركتها مع الطبيب المختص عند البحث عن استشارة، حيث يمكن الحصول على جميع بيانات المستفيد عند مراجعة المنشآت الصحية التي بدأت عملية الربط في الملف الصحي الموحد، والموجودة في قائمة الشركاء في تطبيق صحتي، والتي تبين نوع المعلومات التي توصل من المنشأة الصحية.
وتتمحور رؤية وزارة الصحة في تطوير الرعاية الصحية في المملكة من حيث الجودة، والمقاييس، والمساواة في تقديم خدمات الرعاية الصحية. ولتحقيق هذه الرؤية، حددت المملكة خطة شاملة لتحسين الرعاية الصحية يتم من خلالها تحقيق نظام صحي مستدام على مستوى عالمي يتماشى مع الطموح والأهداف المحددة في رؤية 2030.
وتتمثل أهداف الملف الصحي الموحد في خفض كلفة أنظمة المعلومات بإلغاء ازدواجية إدخال البيانات، وتصميم وتنفيذ نظام إلكتروني يتمتع بخصائص أمان واعتمادية عالية، إضافةً لسهولة استرجاع، ونقل، وجمع، وتحديث، وحفظ بيانات المريض، مع الالتزام بالسرية التامة، وكذلك تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
خدمات يقدمها الملف الصحي
الزيارات
العمليات
الفحوصات المخبرية
الأدوية
التقارير الطبية
التطعيمات
المحفظة الصحية

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