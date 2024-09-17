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السماوي والبحارة في قمة ملتهبة

9/17/2024 11:41:11 PM
(MENAFN- Al Watan) تختتم، اليوم، منافسات الجولة الرابعة لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى ((جولة نحلم ونحقق))، بإقامة 3 مواجهات مهمة للفرق المتواجهة، فعلى ملعبه يستقبل الصفا برصيد 3 نقاط، نظيره النجمة بذات الرصيد، في مواجهة فك الاتباط وإيقاف التفريط النقطي مبكرا.
وعلى ملعبه يستضيف الباطن صاحب النقاط الـ4، ضيفا صعبا هو جدة الذي يملك 7 نقاط، إذ يأمل السماوي في معادلة منافسه نقطيا، فيما البحارة يأملون في استمرار الانطلاقة الجيدة.
ويتواجه على ملعب أحد بالمدينة المنورة، في مباراة صعبة، أحد الذي يملك 4 نقاط، والساعي إلى إيقاف نزيفه النقطي، ضيفه الجندل، الخالي رصيده من النقاط، والباحث عن نقاطه الأولى وأول انتصاراته.

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