السماوي والبحارة في قمة ملتهبة

(MENAFN
- Al Watan)
تختتم، اليوم، منافسات الجولة الرابعة لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى ((جولة نحلم ونحقق))، بإقامة 3 مواجهات مهمة للفرق المتواجهة، فعلى ملعبه يستقبل الصفا برصيد 3 نقاط، نظيره النجمة بذات الرصيد، في مواجهة فك الاتباط وإيقاف التفريط النقطي مبكرا.
وعلى ملعبه يستضيف الباطن صاحب النقاط الـ4، ضيفا صعبا هو جدة الذي يملك 7 نقاط، إذ يأمل السماوي في معادلة منافسه نقطيا، فيما البحارة يأملون في استمرار الانطلاقة الجيدة.
ويتواجه على ملعب أحد بالمدينة المنورة، في مباراة
صعبة، أحد الذي يملك 4 نقاط، والساعي إلى إيقاف نزيفه النقطي، ضيفه الجندل، الخالي رصيده من النقاط، والباحث عن نقاطه الأولى وأول انتصاراته.
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