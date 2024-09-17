لوران يعتمد توازن الأداء

لوران يعتمد توازن الأداء
التاريخ
9/17/2024 11:41:11 PM
(MENAFN
- Al Watan)
دشن مدرب الاتحاد، الفرنسي لوران بلان، تحضيرات العميد لكلاسيكو الكرة السعودية، الذي سيجمع فريقه بمضيفه الهلال، السبت المقبل، لحساب الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وبدأ بلان في رسم نهجه الفني الذي سيخوض به القمة، مركزا على التوازن في الأداء.
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