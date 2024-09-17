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أضرار وضحايا: هجوم مسلح يستهدف معسكر تدريب بمالي

9/17/2024 11:41:11 PM
(MENAFN- Al Watan) هاجم إرهابيون معسكر تدريب عسكري بالقرب من المطار في عاصمة مالي بينما سُمعت انفجارات في المنطقة. وفي غضون ساعات، أعلنت الحكومة أنها أغلقت مطار باماكو مؤقتًا.
وقال مسؤول أمني إن الحادث أسفر عن خسائر غير محددة في الأرواح وأضرار جسيمة، دون الخوض في التفاصيل.
وذكر الجيش في بيان أنه بدأ عملية تمشيط بعد أن حاول مسلحون التسلل إلى مدرسة الدرك في فالادي. وأضاف الجيش أن الوضع تحت السيطرة وطلب من الناس تجنب المنطقة.
مواقع متعددة
وفي وقت لاحق، أكد الجيش أن الهجوم وقع في ((مواقع متعددة))، دون تقديم تفاصيل.
وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم. ومن خلال ذراعها الإعلامية، موقع ((أزلاقة))، ادعت الجماعة أنها ألحقت ((خسائر بشرية ومادية جسيمة)) وأضرمت النيران في طائرة. وكثيرا ما تبالغ الجماعات المسلحة في مزاعمها.
وفي وقت سابق، سمع أحد المراسلين دوي انفجارين وشاهد دخانا يتصاعد على مسافة من المعسكر والمطار، وكلاهما يقع على مشارف المدينة.
أضرار مادية
وقال مسؤول أمني إن المهاجمين دخلوا معسكر التدريب، مما تسبب في ((خسائر في الأرواح وأضرار مادية))، لكنه لم يقدم أي أرقام أو تفاصيل. وقال إنهم هاجموا معسكر التدريب والقاعدة العسكرية بالقرب من المطار.
وقال المسؤول الذي كان داخل القاعدة وقت الهجوم إن 15 مشتبها على الأقل اعتقلوا.
وبعد وقت قصير من الهجوم، أغلقت السلطات المالية المطار. وقال محمد ولد ماموني، مسؤول الاتصالات بوزارة النقل، إن الرحلات الجوية توقفت إلى أجل غير مسمى بسبب تبادل إطلاق النار الذي وقع بالقرب منه.
الجماعات المسلحة
وطلبت السفارة الأمريكية في باماكو من موظفيها البقاء في منازلهم والابتعاد عن الطرق.
لقد خاضت مالي، إلى جانب جارتيها بوركينا فاسو والنيجر، لأكثر من عقد من الزمان تمردًا شنته جماعات مسلحة، بما في ذلك بعض الجماعات المتحالفة مع تنظيم القاعدة وتنظيم داعش. وفي أعقاب الانقلابات العسكرية في الدول الثلاث في السنوات الأخيرة، طردت المجالس العسكرية الحاكمة القوات الفرنسية ولجأت بدلاً من ذلك إلى وحدات المرتزقة الروس للمساعدة الأمنية.
الهجمات:
تتزايد الهجمات في وسط وشمال مالي في يوليو
قُتل نحو 50 مرتزقًا روسيًا في قافلة في كمين نصبه تنظيم القاعدة.
في عام 2022، هاجم مسلحون نقطة تفتيش للجيش المالي مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة العديد من الآخرين.

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