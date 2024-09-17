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محاولة اغتيال ترمب تعزز من استعداد مسؤولي الانتخابات للتهديدات

9/17/2024 11:41:11 PM
(MENAFN- Al Watan) سعى مسؤول أمريكي كبير إلى إجراء تحقيق جنائي في محاولة الاغتيال الواضحة التي استهدفت الرئيس السابق دونالد ترمب، بينما نظم مدير الانتخابات في مقاطعة كوب، إحدى ضواحي أتلانتا حيث ستُقام منافسة شرسة على الأصوات في السباق الرئاسي هذا العام، أخيرًا جلسة تدريبية، مدتها خمس ساعات، لم يكن فيها التركيز فقط على التفاصيل الدقيقة لإجراء انتخابات هذا العام. بدلا من ذلك، جمع التدريب موظفي الانتخابات ومسؤولي إنفاذ القانون، لوضع إستراتيجية حول كيفية الحفاظ على سلامة العمال، وتأمين عملية التصويت وفرز الأصوات.
تحقيق جنائي
وقال حاكم ولاية فلوريدا، رون دي سانتيس، إن سلطات إنفاذ القانون في الولاية ستبدأ تحقيقا جنائيا على مستوى الولاية بالتوازي مع التحقيق الفيدرالي في قضية رايان ويسلي روث، الذي اتُهم بارتكاب جرائم تتعلق بالأسلحة النارية الفيدرالية. وأوضح دي سانتيس أن ممثلي الادعاء في فلوريدا سيوجهون له أخطر التهم المتاحة بموجب قانون الولاية، بما في ذلك محاولة القتل.
ولا يزال التحقيق الفيدرالي في الحادث، الذي وقع في ملعب ترمب للغولف بـ((ويست بالم بيتش))، في مراحله الأولى.
ومن المحتمل توجيه اتهامات فيدرالية إضافية وأكثر خطورة لـ((روث))، حيث يسعى ممثلو الادعاء في وزارة العدل إلى الحصول على لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى.
وقد أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي مقابلات مع أفراد أسرة المشتبه به وأصدقائه وزملائه، ويعمل على جمع الأدلة. ولم يتم الكشف عن الدافع وراء الجريمة، بينما استشهد روث بحقه في الاستعانة بمحام عندما تم استجوابه، حسبما ذكرت

خطوات إضافية
من جهه أخرى، يسعى مسؤولو الانتخابات إلى تعزيز الأمن، ومن بين الخطوات الأمنية الإضافية التي يتخذها المكتب هذا العام، وجود نائب عمدة محلي في مواقع التصويت المبكر، وأزرار الذعر التي تربط مديري مراكز الاقتراع بموجة 911 المحلي.
وقالت تيت فول، مديرة الانتخابات في مقاطعة كوب، إنها تحفزت على التحرك بعد سماعها إحدى موظفات الاقتراع تصف كيف واجهها ناخب غاضب خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية للولاية في مارس، بعد أن لاحظت الموظفة أنه يحمل سلاحًا.
تعزيز الأمن
وفي جميع أنحاء البلاد، يعزز مديرو الانتخابات المحليون أمنهم قبل يوم الانتخابات في 5 نوفمبر، للحفاظ على سلامة عمالهم وأماكن الاقتراع، مع ضمان عدم العبث بأوراق الاقتراع وإجراءات التصويت. ولا يقتصر قلقهم على الأمور النظرية، حيث تعرضت مكاتب الانتخابات وأولئك الذين يديرونها للمضايقات، وحتى التهديدات بالقتل، منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وذلك في المقام الأول من قِبل أشخاص يتصرفون بناءً على ادعاءات الرئيس السابق دونالد ترمب بأن الانتخابات سُرقت منه من خلال عمليات احتيال واسعة النطاق أو آلات تصويت مزورة.
ويأتي التركيز على الأمن في الوقت الذي تتزايد فيه تهديدات العنف

أمثلة على تهديدات الانتخابات:
تعرض دونالد ترمب لطلق ناري أصاب أذنه، وأخيرا أصبح هدفًا لمحاولة اغتيال محتملة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد تسعة أسابيع فقط من تهديد آخر على حياته.
أطلق عملاء فيدراليون النار، العام الماضي، على أحد أنصار ترمب الذي هدد باغتيال الرئيس جو بايدن.
أصيب زوج رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، بجروح خطيرة إثر هجوم بمطرقة من قِبل رجل يروج لنظريات المؤامرة اليمينية.

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