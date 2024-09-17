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تفجير أجهزة نداء حزب الله جديد الهجمات المتبادلة مع إسرائيل

9/17/2024 11:41:11 PM
(MENAFN- Al Watan) صعد القادة الإسرائيليون من تحذيراتهم لحزب الله، حيث ذكرت إسرائيل إن وقف هجمات حزب الله في شمال البلاد للسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم أصبح الآن هدفًا رسميًا للحرب، حيث تدرس عملية عسكرية أوسع في لبنان يمكن أن تشعل صراعًا شاملا.
تبع ذلك قول مسؤول كبير في الاستخبارات العسكرية ومسؤول في جماعة لبنانية مطلعة على الوضع، إن أجهزة النداء التي يحملها أعضاء حزب الله تم تفجيرها، وقال المسؤول الثاني إنه من المعتقد أن الهجوم كان هجومًا إسرائيليًا تسبب في عشرات الجرحى.
عملية أمنية
وبين مصورو وكالة (AP) في مستشفيات المنطقة أن غرف الطوارئ كانت مليئة بالمرضى، وكثير منهم مصابون بجروح في أطرافهم، وبعضهم في حالة خطيرة.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن المستشفيات في جنوب لبنان وسهل البقاع الشرقي والضاحية الجنوبية لبيروت -وهي المناطق التي يوجد فيها حزب الله بقوة- دعت الناس إلى التبرع بالدم من جميع الفصائل.
وذكرت وكالة الأنباء أن ((أجهزة النداء المحمولة تم تفجيرها باستخدام تكنولوجيا متطورة في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى، وأفادت عن وقوع عشرات الإصابات)).
وقال مسؤول في حزب الله إن ما لا يقل عن 150 شخصًا، بينهم أعضاء في الحزب، أصيبوا في مناطق مختلفة من لبنان عندما انفجرت أجهزة النداء التي كانوا يحملونها، ويفسر أحد المسؤولين أن الانفجارات كانت نتيجة ((عملية أمنية استهدفت الأجهزة)).
و((إن العدو -إسرائيل- يقف وراء هذا الحادث الأمني))، وأضاف أن أجهزة النداء الجديدة التي كان يحملها عناصر حزب الله كانت تحتوي على بطاريات ليثيوم. إجراءات عسكرية
وقد هدد المسؤولون الإسرائيليون مرارًا وتكرارًا باتخاذ إجراءات عسكرية أكثر صرامة لوقف الهجمات شبه اليومية، والتي بدأت بعد وقت قصير من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، كما شنت إسرائيل بانتظام غارات جوية على لبنان ردًا على ذلك، واستهدفت وقتلت كبار قادة حزب الله، ولكن يبدو أن هذا البيان رمزي إلى حد كبير، وقد لا يبشر بتغيير فوري في السياسة، وقد أدت الهجمات المتبادلة إلى تشريد عشرات الآلاف من الناس على جانبي الحدود الإسرائيلية

إعادة السكان
وجاء الإعلان عن لبنان بعد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في وقت متأخر من الليل، وقال المجلس إن ((الهدف من الحرب)) هو ((إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان))، وأضافت أن ((إسرائيل ستواصل العمل لتحقيق هذا الهدف)).
والتقى المبعوث الأمريكي، آموس هوشتاين، الذي قام بعدة زيارات إلى لبنان وإسرائيل في محاولة لتخفيف التوترات، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال هوكشتاين لنتنياهو إن تصعيد الصراع مع حزب الله لن يساعد في إعادة الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من منطقة الحدود إلى منازلهم، بحسب مسؤول أمريكي تحدث، شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المحادثات الخاصة.
وبحسب المسؤول، زعم هوكشتاين أن نتنياهو يخاطر بإشعال صراع إقليمي واسع النطاق وطويل الأمد إذا مضى قدمًا بحرب شاملة في لبنان، وقال إن إدارة بايدن تظل ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي بالتزامن مع وقف إطلاق النار في غزة أو بمفردها.
تغيير جذري
وقال نتنياهو لهوششتاين إن السكان لا يمكنهم العودة دون ((تغيير جذري في الوضع الأمني في الشمال))، وفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وأضاف البيان أنه في حين أن نتنياهو ((يقدر ويحترم)) الدعم الأمريكي، فإن إسرائيل ((ستفعل ما هو ضروري لحماية أمنها)).
وفي الوقت نفسه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت إن تركيز الصراع يتحول من غزة إلى شمال إسرائيل، وقال لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هذا الأسبوع إن الوقت ينفد أمام التوصل إلى اتفاق مع حزب الله، مضيفًا أن ((المسار واضح)).
الاستعداد للمواجهة
وبين حزب الله أنه رغم أنه لا يريد حربًا أوسع نطاقًا إلا أنه مستعد لها، وقال عضو كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني، رائد برو، إن حزب الله ((مستعد للمواجهة وفي جعبته الكثير لردع العدو وحماية لبنان في حال فكر نتنياهو بتوسيع الحرب)).
ورفض رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الحليف السياسي الوثيق لحزب الله، هذه التحذيرات إلى حد كبير، وقال لصحيفة محلية إن اللبنانيين اعتادوا على ((التهديدات الإسرائيلية المتزايدة.. حتى لو أصبحت نبرتها أعلى في الآونة الأخيرة)).
ضبط النفس
وواصلت الولايات المتحدة ممارسة الضغوط من أجل ضبط النفس حتى في الوقت الذي سارعت فيه إلى تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل، محذرة حليفها الوثيق من أن حربًا أوسع نطاقًا لن تحقق أهدافها.
وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفكر في إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، واستبداله بجدعون ساعر، زعيم حزب يميني صغير يُنظر إليه على أنه أكثر تشددًا، وسيكون هذا أكبر تغيير في القيادة في

بطاريات الليثيوم
يمكن عند ارتفاع درجة حرارتها أن تتصاعد منها الدخان وتذوب بل وتشتعل فيها النيران.
تُستخدم بطاريات الليثيوم القابلة لإعادة الشحن في المنتجات الاستهلاكية بدءًا من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وحتى السيارات الكهربائية.
يمكن أن تحترق بطاريات الليثيوم بدرجة حرارة تصل إلى 590 درجة مئوية (1100 درجة فهرنهايت).

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