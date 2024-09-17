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الصين تتعقب طائرة تجسس أمريكية

9/17/2024 11:41:11 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر الجيش الصيني، أن طائرات حربية صينية طاردت طائرة عسكرية أمريكية فوق مضيق تايوان الحساس.
وذكرت قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي، في بيان، أن الطائرة الأمريكية كانت من طراز P-8A Poseidon للدورية والاستطلاع، القادرة على القيام بحرب مضادة للغواصات بعيدة المدى.
وقال لي شي، العقيد الكبير والمتحدث باسم القيادة، إن القوات العسكرية الصينية ((نظمت طائرات حربية لمتابعة ومراقبة رحلة الطائرات الأمريكية، وتعاملت مع الأمر وفقًا للقانون)).
وأضاف أن ((قوات قيادة المسرح ستظل في حالة تأهب قصوى مستمرة، وستحافظ بقوة على السيادة والأمن الوطنيين، وكذلك السلام والاستقرار الإقليميين)).
الشعور بالاستياء
ولم تعلق البحرية الأمريكية على الحادثة بشكل فوري.
تزعم الصين أن جزيرة تايوان لا تتمتع بالحكم الذاتي وأنها أرض تابعة لها، وتشعر بالاستياء من قيام دول أخرى بدوريات في المسطح المائي الذي يفصلها عن الجزيرة.

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