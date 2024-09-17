الصين تتعقب طائرة تجسس أمريكية

(MENAFN
- Al Watan)
ذكر الجيش الصيني، أن طائرات حربية صينية طاردت طائرة عسكرية أمريكية فوق مضيق تايوان الحساس.
وذكرت قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي، في بيان، أن الطائرة الأمريكية كانت من طراز P-8A Poseidon للدورية والاستطلاع، القادرة على القيام بحرب مضادة للغواصات بعيدة المدى.
وقال لي شي، العقيد الكبير والمتحدث باسم القيادة، إن القوات العسكرية الصينية ((نظمت طائرات حربية لمتابعة ومراقبة رحلة الطائرات الأمريكية، وتعاملت مع الأمر وفقًا للقانون)).
وأضاف أن ((قوات قيادة المسرح ستظل في حالة تأهب قصوى مستمرة، وستحافظ بقوة على السيادة والأمن الوطنيين، وكذلك السلام والاستقرار الإقليميين)).
الشعور بالاستياء
ولم تعلق البحرية الأمريكية على الحادثة بشكل فوري.
تزعم الصين أن جزيرة تايوان لا تتمتع بالحكم الذاتي وأنها أرض تابعة لها، وتشعر بالاستياء من قيام دول أخرى بدوريات في المسطح المائي الذي يفصلها عن الجزيرة.
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