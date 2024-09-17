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500 شخص حصيلة قتلى إعصار ياغي

9/17/2024 11:41:11 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الفيضانات والانهيارات الأرضية في ميانمار الناجمة عن إعصار ياجي الأسبوع الماضي والأمطار الموسمية الموسمية أودت بحياة 226 شخصا على الأقل وفقد 77 شخصا. وترفع الأرقام الجديدة العدد الإجمالي للقتلى في جنوب شرق آسيا بسبب العاصفة إلى أكثر من 500 شخص.
وكانت عملية إحصاء الضحايا بطيئة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى صعوبات الاتصال بالمناطق المتضررة.
المساعدات الإنسانية
وضرب إعصار ياغي في وقت سابق فيتنام وشمال تايلاند ولاوس، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 300 شخص في فيتنام و42 في تايلاند وأربعة في لاوس، وفقًا لمركز تنسيق المساعدات الإنسانية التابع لرابطة دول جنوب شرق آسيا. وقال إن 21 شخصًا لقوا حتفهم في الفلبين، بينما لا يزال 26 آخرون في عداد المفقودين.
فيما بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما يقدر بنحو 631 ألف شخص ربما تأثروا بالفيضانات في أنحاء ميانمار. ووفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، كان هناك بالفعل 3.4 ملايين نازح في ميانمار في بداية سبتمبر، وذلك بسبب الحرب والاضطرابات في السنوات الأخيرة.
فيضانات واسعة
وتسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار والرياح الموسمية في حدوث فيضانات مفاجئة واسعة النطاق في ميانمار، وخاصة المناطق الوسطى من ماندالاي وماجواي وباجو ودلتا أياروادي؛ والولايات الشرقية شان وكايا وكايين ومون؛ وعاصمة البلاد نايبيداو.
وبدأ بعض المناطق التي غمرتها الفيضانات تشهد انحسار مستويات المياه، لكن مناطق أخرى في ولايتي شان وكايا لا تزال في وضع حرج.
وذكرت صحيفة ميانمار ألين أن أكثر من 160 ألف منزل تضرر وتم فتح 438 مخيم إغاثة مؤقتة لأكثر من 160 ألف شخص من ضحايا الفيضانات. وأعلنت الحكومة العسكرية أن ما يقرب من 240 ألف شخص نزحوا.
وقالت إن الفيضانات في 56 بلدة دمرت 117 مكتبا ومبنى حكوميا و1040 مدرسة و386 مبنى دينيا وطرقا وجسورا وأبراج كهرباء وأبراج اتصالات.
وأضافت أن نحو 130 ألف حيوان نفقت، وتضرر أكثر من 259 ألف هكتار (640 ألف فدان) من الأراضي الزراعية بسبب

احتياجات عاجلة
وذكرت وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن الغذاء ومياه الشرب والأدوية والملابس ومستلزمات الكرامة والملاجئ هي احتياجات عاجلة لضحايا الفيضانات، لكن جهود الإغاثة تعوقها الطرق المسدودة والجسور المدمرة والاشتباكات المسلحة المستمرة.
وقال نائب القائد الأعلى للجيش سو وين، العضو الثاني في المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، إن البلاد تلقت مساعدات إغاثة من دول أخرى، كما سيصل بعض المساعدات الإنسانية من رابطة جنوب شرق آسيا قريبا.
وقال سو وين، في اجتماع للجنة الوطنية لإدارة الكوارث يوم الإثنين، إن مدى الفيضانات في العاصمة غير مسبوق، وإن أنشطة التنظيف وإعادة التأهيل في المناطق التي غمرتها الفيضانات بدأت يوم الخميس مع انخفاض منسوب المياه.

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