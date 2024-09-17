قروض الأفراد تعادل قروض الأنشطة الاقتصادية

(MENAFN
- Al Watan)
شكلت القروض الممنوحة للأفراد حوالي نصف القروض المصروفة من قبل البنوك، وبنسبة 47% وبقيمة مقاربة للقروض الممنوحة للأنشطة الاقتصادية.
وبلغت قيمة القروض الممنوحة للأفراد 1.29 ترليون ريال من إجمالي 2.75 ترليون ريال موزعة بين الأفراد والأنشطة الاقتصادية.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لأحدث بيانات البنك المركزي
السعودي، حول الائتماني المصرفي الممنوح للأنشطة التجارية، نموا سنويا في القروض الممنوحة لأغلب الأنشطة الاقتصادية، وبنمو في إجمالي القروض بلغ 11.4% بعد أن ارتفعت قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك والمصارف من 2.47 ترليون ريال في الربع الثاني 2023 لتصل إلى 2.75 ترليون ريال في الربع الثاني 2024.
ــــــــــــــــــــــ نمو القروض
وسجلت قروض التعدين والمناجم ارتفاعا سنويا بنسبة 25.6% مرتفعة من 39.8 مليار ريال إلى 50 مليار ريال، وسجلت الصناعات التحويلية نموا بنسبة 1.2% مرتفعة من 173.1 مليار ريال إلى 175.2 مليار ريال، وإمدادات الكهرباء والغاز والمياه ارتفعت بنسبة 28.3% مرتفعة من 124.4 مليار ريال إلى 159.6 مليار ريال، كما ارتفعت قروض أنشطة التشييد بنسبة 8.9% مرتفعة من 121.9 مليار ريال إلى 132.7 مليار ريال، وتجارة الجملة والتجزئة ارتفعت بنسبة 8.4% مرتفعة من 180.6 مليار ريال إلى 195.8 مليار ريال، والنقل والتخزين ارتفعت 8.8% من 44.7 مليار ريال إلى 48.7 مليار ريال، في حين ارتفعت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 36.4% مرتفعة من 20 مليار ريال إلى 27.3 مليار ريال، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين ارتفعت 15.2% من 96 مليار ريال إلى 110.6 مليارات ريال، والأنشطة العقارية ارتفعت 26.1% من 227 مليار ريال إلى 286.2 مليار ريال، كما سجلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية أعلى نسبة نمو بحوالي 66.4% مرتفعة من 5.1 مليارات ريال إلى 8.5 مليارات ريال، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم ارتفعت 23.9% من 31.1 مليار ريال إلى 38.5 مليار ريال، وأنشطة التعليم 14.3% من 5.6 مليارات ريال إلى 6.4 مليارات ريال، وأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 5.9% مرتفعة من 18.9 مليار ريال إلى 20 مليار ريال، والأنشطة الأخرى ارتفعت 23.6% من 122 مليار ريال إلى 150.8 مليار ريال. ــــــــــــــــــــــ الأنشطة المنخفضة
وسجل نشاطان اقتصاديان انخفاضا في القروض؛ هما أنشطة الزراعة والغابات وصيد الأسماك، والتي انخفضت بنسبة 15.4% منخفضة من 11.8 مليار ريال إلى 10 مليارات ريال، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، وانخفضت بنسبة 6.1% من 40.4 مليار ريال إلى 37.9 مليار ريال.
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أبرز الأنشطة الاقتصادية الحاصلة على قروض من المصارف ((بالمليون ريال)):
قروض الأفراد= 7%
الربع الثاني 2023= 1.208.190
الربع الثاني 2024= 1.292.814
التعدين والمناجم= 25.6%
الربع الثاني 2023= 39.813
الربع الثاني 2024= 50.011
الصناعات التحويلية= 1.2%
الربع الثاني 2023= 173.194
الربع الثاني 2024= 175.237
إمدادات الكهرباء والغاز والمياه= 28.3%
الربع الثاني 2023= 124.450
الربع الثاني 2024= 159.665
التشييد= 8.9%
الربع الثاني 2023= 121.945
الربع الثاني 2024= 132.762
تجارة الجملة والتجزئة= 8.4%
الربع الثاني 2023= 180.649
الربع الثاني 2024= 195.870
النقل والتخزين= 8.8%
الربع الثاني 2023= 44.798
الربع الثاني 2024= 48.724
المعلومات والاتصالات= 36.4%
الربع الثاني 2023= 20.038
الربع الثاني 2024= 27.328
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين= 15.2%
الربع الثاني 2023= 96.021
الربع الثاني 2024= 110.625
الأنشطة العقارية= 26.1%
الربع الثاني 2023= 227.045
الربع الثاني 2024= 286.293
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية= 66.4%
الربع الثاني 2023= 5.122
الربع الثاني 2024= 8.520
أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم= 23.9%
الربع الثاني 2023= 31.112
الربع الثاني 2024= 38.533
التعليم= 14.3%
الربع الثاني 2023= 5.663
الربع الثاني 2024= 6.474
أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي= 5.9%
الربع الثاني 2023= 18.938
الربع الثاني 2024= 20.058
أنشطة أخرى= 23.6%
الربع الثاني 2023= 122.041
الربع الثاني 2024= 150.894
الأنشطة المنخفضة:
الزراعة والغابات وصيد الأسماك= - 15.4%
الربع الثاني 2023= 11.894
الربع الثاني 2024= 10.061
أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية= - 6.1%
الربع الثاني 2023= 40.421
الربع الثاني 2024= 37.973
الإجمالي= 11.4%
الربع الثاني 2023= 2.471.333
الربع الثاني 2024= 2.751.842
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