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قروض الأفراد تعادل قروض الأنشطة الاقتصادية

9/17/2024 11:41:11 PM
(MENAFN- Al Watan) شكلت القروض الممنوحة للأفراد حوالي نصف القروض المصروفة من قبل البنوك، وبنسبة 47% وبقيمة مقاربة للقروض الممنوحة للأنشطة الاقتصادية.
وبلغت قيمة القروض الممنوحة للأفراد 1.29 ترليون ريال من إجمالي 2.75 ترليون ريال موزعة بين الأفراد والأنشطة الاقتصادية.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي، حول الائتماني المصرفي الممنوح للأنشطة التجارية، نموا سنويا في القروض الممنوحة لأغلب الأنشطة الاقتصادية، وبنمو في إجمالي القروض بلغ 11.4% بعد أن ارتفعت قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك والمصارف من 2.47 ترليون ريال في الربع الثاني 2023 لتصل إلى 2.75 ترليون ريال في الربع الثاني 2024.
ــــــــــــــــــــــ نمو القروض
وسجلت قروض التعدين والمناجم ارتفاعا سنويا بنسبة 25.6% مرتفعة من 39.8 مليار ريال إلى 50 مليار ريال، وسجلت الصناعات التحويلية نموا بنسبة 1.2% مرتفعة من 173.1 مليار ريال إلى 175.2 مليار ريال، وإمدادات الكهرباء والغاز والمياه ارتفعت بنسبة 28.3% مرتفعة من 124.4 مليار ريال إلى 159.6 مليار ريال، كما ارتفعت قروض أنشطة التشييد بنسبة 8.9% مرتفعة من 121.9 مليار ريال إلى 132.7 مليار ريال، وتجارة الجملة والتجزئة ارتفعت بنسبة 8.4% مرتفعة من 180.6 مليار ريال إلى 195.8 مليار ريال، والنقل والتخزين ارتفعت 8.8% من 44.7 مليار ريال إلى 48.7 مليار ريال، في حين ارتفعت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 36.4% مرتفعة من 20 مليار ريال إلى 27.3 مليار ريال، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين ارتفعت 15.2% من 96 مليار ريال إلى 110.6 مليارات ريال، والأنشطة العقارية ارتفعت 26.1% من 227 مليار ريال إلى 286.2 مليار ريال، كما سجلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية أعلى نسبة نمو بحوالي 66.4% مرتفعة من 5.1 مليارات ريال إلى 8.5 مليارات ريال، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم ارتفعت 23.9% من 31.1 مليار ريال إلى 38.5 مليار ريال، وأنشطة التعليم 14.3% من 5.6 مليارات ريال إلى 6.4 مليارات ريال، وأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 5.9% مرتفعة من 18.9 مليار ريال إلى 20 مليار ريال، والأنشطة الأخرى ارتفعت 23.6% من 122 مليار ريال إلى 150.8 مليار ريال.
ــــــــــــــــــــــ الأنشطة المنخفضة
وسجل نشاطان اقتصاديان انخفاضا في القروض؛ هما أنشطة الزراعة والغابات وصيد الأسماك، والتي انخفضت بنسبة 15.4% منخفضة من 11.8 مليار ريال إلى 10 مليارات ريال، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، وانخفضت بنسبة 6.1% من 40.4 مليار ريال إلى 37.9 مليار ريال.
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أبرز الأنشطة الاقتصادية الحاصلة على قروض من المصارف ((بالمليون ريال)):
قروض الأفراد= 7%
الربع الثاني 2023= 1.208.190
الربع الثاني 2024= 1.292.814
التعدين والمناجم= 25.6%
الربع الثاني 2023= 39.813
الربع الثاني 2024= 50.011
الصناعات التحويلية= 1.2%
الربع الثاني 2023= 173.194
الربع الثاني 2024= 175.237
إمدادات الكهرباء والغاز والمياه= 28.3%
الربع الثاني 2023= 124.450
الربع الثاني 2024= 159.665
التشييد= 8.9%
الربع الثاني 2023= 121.945
الربع الثاني 2024= 132.762
تجارة الجملة والتجزئة= 8.4%
الربع الثاني 2023= 180.649
الربع الثاني 2024= 195.870
النقل والتخزين= 8.8%
الربع الثاني 2023= 44.798
الربع الثاني 2024= 48.724
المعلومات والاتصالات= 36.4%
الربع الثاني 2023= 20.038
الربع الثاني 2024= 27.328
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين= 15.2%
الربع الثاني 2023= 96.021
الربع الثاني 2024= 110.625
الأنشطة العقارية= 26.1%
الربع الثاني 2023= 227.045
الربع الثاني 2024= 286.293
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية= 66.4%
الربع الثاني 2023= 5.122
الربع الثاني 2024= 8.520
أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم= 23.9%
الربع الثاني 2023= 31.112
الربع الثاني 2024= 38.533
التعليم= 14.3%
الربع الثاني 2023= 5.663
الربع الثاني 2024= 6.474
أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي= 5.9%
الربع الثاني 2023= 18.938
الربع الثاني 2024= 20.058
أنشطة أخرى= 23.6%
الربع الثاني 2023= 122.041
الربع الثاني 2024= 150.894
الأنشطة المنخفضة:
الزراعة والغابات وصيد الأسماك= - 15.4%
الربع الثاني 2023= 11.894
الربع الثاني 2024= 10.061
أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية= - 6.1%
الربع الثاني 2023= 40.421
الربع الثاني 2024= 37.973
الإجمالي= 11.4%
الربع الثاني 2023= 2.471.333
الربع الثاني 2024= 2.751.842

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