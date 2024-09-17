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الغنام يكتب التاريخ في النخبة

9/17/2024 11:41:10 PM
(MENAFN- Al Watan) كتب الظهير الأيمن للنصر، الدولي سلطان الغنام، اسمه في سجلات دوري أبطال آسيا للنخبة بماء من الذهب. فبعد أن وضع بصمته التهديفية الأولى آسيويا، عندما هز شباك الشرطة العراقي أول من أمس، لحساب الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا للنخبة، موقعا على أول أهدافه الآسيوية، أضحى هدف الغنام بالنسبة له ولتاريخ البطولة يعد الهدف الأولى في تاريخ بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بمسماها الجديد.
وقد وقع الغنام على هدفه الآسيوي الأول بعد مشاركته في 31 مباراة خلت من أي بصمة تهديفية، بينما قدم 6 تمريرات حاسمة.

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