الغنام يكتب التاريخ في النخبة

(MENAFN
- Al Watan)
كتب الظهير الأيمن للنصر، الدولي سلطان الغنام، اسمه في سجلات دوري أبطال آسيا للنخبة بماء من الذهب. فبعد أن وضع بصمته التهديفية الأولى آسيويا، عندما هز شباك الشرطة العراقي أول من أمس، لحساب الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا للنخبة، موقعا على أول أهدافه الآسيوية، أضحى هدف الغنام بالنسبة له ولتاريخ البطولة يعد الهدف الأولى في تاريخ بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بمسماها الجديد.
وقد وقع الغنام على هدفه الآسيوي الأول بعد مشاركته في 31 مباراة
خلت من أي بصمة تهديفية، بينما قدم 6 تمريرات حاسمة.
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