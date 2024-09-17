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الرئيس منقذ القلعة الدائم

9/17/2024 11:41:10 PM
(MENAFN- Al Watan) مرة أخرى أسهم لاعب وسط الأهلي، الإيفواري فرانك كيسيه، في حسم نتيجة إيجابية لفريقه بإسهام تهديفي فعال، مُنقذا مدربه الألماني ماتياس يايسله، وذلك عندما منح التفوق لقلعة الكؤوس أمام بيرسبوليس الإيراني في أول وأصعب اختبارات الراقي في مشوار النخبة الآسيوية.
وكرر اللاعب الإيفواري عاداته المميزة بأن يضع بصمة تهديفية من خلال تقدمه المحسوب للمناطق الهجومية.
وقد تفوق كيسيه في إجمالي ما سجله من أهداف على فترة لعبه في ناديي برشلونة وأتالانتا معا. فمع البارسا سجل 3 أهداف فقط في 43 مشاركة، في حين كانت بدايته متوهجة مع أتالانتا بيرجامو، حيث سجل خلالها 7 أهداف في 31 مباراة.
أما مع الأهلي فقد لعب النجم المُلقب بـ((الرئيس)) 38 مباراة، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 5 أخرى.
ولا يُعد هذا التفوق الواضح مجرد رقم للنجم الإيفواري، فبالنظر إلى الأهداف التي سجلها نجد أن 90% منها حسم بها نتائج مباريات القلعة.

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