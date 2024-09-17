الذئاب بالخبرة أمام قوة الخالدية

(MENAFN
- Al Watan)
يطمح التعاون إلى تسجيل نتيجة مثالية، في أولى خطواته بدوري
أبطال آسيا 2، التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه، ويعتبر أول ناد سعودي يشارك في هذه البطولة المستحدثة، والتي تعتبر امتدادا لكأس الاتحاد الآسيوي بالمسمى السابق، عندما يحل ضيفا ثقيلا على الخالدية البحريني، في مواجهة تقع لحساب المجموعة الثانية للبطولة التي قسمت فرقها الـ32 إلى 4 مجموعات تضم كل مجموعة 4 أندية، إذ شكلت فرق غرب القارة 4 مجموعات، ومثلها في شرق القارة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16، الذي سيقام في فبراير المقبل، ويتبع ذلك ربع النهائي في مارس، على أن يقام نصف النهائي في أبريل، على أن تقام المباراة النهائية من مواجهة واحدة الـ17 من مايو
ضيف ثقيل
يفتتح التعاون مشواره في البطولة القارية الجديدة، عندما يحل ضيفا ثقيلا على الخالدية البحريني، على إستاد البحرين الدولي، لحساب الجولة الأولى، للمجموعة الثانية التي تضم إلى جوار الفريقين فريقا القوة الجوية العراقي وألتين أسير التركماني، ولن تكون البداية سهلة للذئاب، خصوصا وأن الفريق يخوض مباراته الأولى خارج أرضه وبعيدا عن جماهيره.
خبرة قارية
يأمل السكري في أن يؤكد أنه فريق صعب المراس، وأنه قادر على خطف لقب البطولة التي يشارك فيها للمرة الأولى، ويتسلح الذئاب بخبرة جيدة في البطولات القارية بعد أن شارك 3 مرات في دوري أبطال آسيا في نسخ 2017، 2020، 2022.
وتعد بداية الذئاب في المنافسات السعودية جيدة نوعا ما، بعدما حصد 6 نقاط من انتصارين وخسارة واحدة أمام الاتحاد في الجولات الثلاث الأولى للدوري، إلا أنه غادر كأس الدرعية للسوبر السعودي من نصف النهائي على يد النصر.
ويمتاز السكري بالجماعية في الأداء، والقدرة على خلق الفرص السانحة للتسجيل، مع نجاح مدربه الأرجنتيني رودولفو أروابارينا في صنع توليفة جيدة من اللاعبين المحليين والأجانب.
سيطرة محلية
في المقابل، يمتلك الخالدية البحريني ميزة اللعب على أرضه، كما أنه فريق ليس بالسهل، لا سيما وأنه توج بكأس السوبر البحريني الجمعة الماضي بفوزه على الحالة 2/صفر، وهو حامل لقب الدوري البحريني للمرة الثانية على التوالي الموسم الماضي، ويسعى إلى ترك بصمته على الساحة القارية.
قوة عراقية
في موقعة أخرى في ذات المجموعة، يتواجه على ملعب المدينة ببغداد، القوة الجوية العراقي وألتين أسير التركماني، ويستهدف القوة الجوية العراقي تحقيق الانتصار، إذ إنه يتطلع إلى إضافة لقب دوري أبطال آسيا 2 إلى ألقاب كأس الاتحاد الآسيوي الثلاثة التي توج بها سابقا في نسخ 2016، 2017، 2018. بدوره، يتأخر ألتين أسير التركماني، عن المتصدر أركاداغ بفارق 17 نقطة في الدوري المحلي، ويريد أن يثبت أنه لن يكون ضيفا شرفيا في المجموعة الصعبة.
مواجهات صعبة
يشهد، اليوم، أيضا إقامة 6 مباريات أخرى في المجموعات الأخرى، بعدما انطلقت البطولة أمس بمواجهتين في المجموعة الثالثة، إذ يلتقي لحساب المجموعة الأولى الوكرة القطري وتركتور سازي تبريز الإيراني، على إستاد الجنوب، ويتقابل موهيون بوغان الهندي ورافشان الطاجيكي على إستاد فيفيكاناندا يوبا بهاراتي، وفي المجموعة الرابعة يتواجه شباب الأهلي الإماراتي والحسين إربد الأردني على إستاد راشد، وعلى إستاد جابر الدولي يتقابل الكويت الكويتي وناساف كارشي الأوزبكي، وفي المجموعة السابعة يلتقي لي مان الهونغ كونغي ونام دين الفيتنامي على إستاد مونغكوك، ويتواجه بانكوك يونايتد التايلاندي وتامبينس روفرز النغافوري على إستاد ثاماسات.
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