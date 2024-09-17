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الذئاب بالخبرة أمام قوة الخالدية

9/17/2024 11:41:10 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح التعاون إلى تسجيل نتيجة مثالية، في أولى خطواته بدوري أبطال آسيا 2، التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه، ويعتبر أول ناد سعودي يشارك في هذه البطولة المستحدثة، والتي تعتبر امتدادا لكأس الاتحاد الآسيوي بالمسمى السابق، عندما يحل ضيفا ثقيلا على الخالدية البحريني، في مواجهة تقع لحساب المجموعة الثانية للبطولة التي قسمت فرقها الـ32 إلى 4 مجموعات تضم كل مجموعة 4 أندية، إذ شكلت فرق غرب القارة 4 مجموعات، ومثلها في شرق القارة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16، الذي سيقام في فبراير المقبل، ويتبع ذلك ربع النهائي في مارس، على أن يقام نصف النهائي في أبريل، على أن تقام المباراة النهائية من مواجهة واحدة الـ17 من مايو

ضيف ثقيل
يفتتح التعاون مشواره في البطولة القارية الجديدة، عندما يحل ضيفا ثقيلا على الخالدية البحريني، على إستاد البحرين الدولي، لحساب الجولة الأولى، للمجموعة الثانية التي تضم إلى جوار الفريقين فريقا القوة الجوية العراقي وألتين أسير التركماني، ولن تكون البداية سهلة للذئاب، خصوصا وأن الفريق يخوض مباراته الأولى خارج أرضه وبعيدا عن جماهيره.
خبرة قارية
يأمل السكري في أن يؤكد أنه فريق صعب المراس، وأنه قادر على خطف لقب البطولة التي يشارك فيها للمرة الأولى، ويتسلح الذئاب بخبرة جيدة في البطولات القارية بعد أن شارك 3 مرات في دوري أبطال آسيا في نسخ 2017، 2020، 2022.
وتعد بداية الذئاب في المنافسات السعودية جيدة نوعا ما، بعدما حصد 6 نقاط من انتصارين وخسارة واحدة أمام الاتحاد في الجولات الثلاث الأولى للدوري، إلا أنه غادر كأس الدرعية للسوبر السعودي من نصف النهائي على يد النصر.
ويمتاز السكري بالجماعية في الأداء، والقدرة على خلق الفرص السانحة للتسجيل، مع نجاح مدربه الأرجنتيني رودولفو أروابارينا في صنع توليفة جيدة من اللاعبين المحليين والأجانب.
سيطرة محلية
في المقابل، يمتلك الخالدية البحريني ميزة اللعب على أرضه، كما أنه فريق ليس بالسهل، لا سيما وأنه توج بكأس السوبر البحريني الجمعة الماضي بفوزه على الحالة 2/صفر، وهو حامل لقب الدوري البحريني للمرة الثانية على التوالي الموسم الماضي، ويسعى إلى ترك بصمته على الساحة القارية.
قوة عراقية
في موقعة أخرى في ذات المجموعة، يتواجه على ملعب المدينة ببغداد، القوة الجوية العراقي وألتين أسير التركماني، ويستهدف القوة الجوية العراقي تحقيق الانتصار، إذ إنه يتطلع إلى إضافة لقب دوري أبطال آسيا 2 إلى ألقاب كأس الاتحاد الآسيوي الثلاثة التي توج بها سابقا في نسخ 2016، 2017، 2018. بدوره، يتأخر ألتين أسير التركماني، عن المتصدر أركاداغ بفارق 17 نقطة في الدوري المحلي، ويريد أن يثبت أنه لن يكون ضيفا شرفيا في المجموعة الصعبة.
مواجهات صعبة
يشهد، اليوم، أيضا إقامة 6 مباريات أخرى في المجموعات الأخرى، بعدما انطلقت البطولة أمس بمواجهتين في المجموعة الثالثة، إذ يلتقي لحساب المجموعة الأولى الوكرة القطري وتركتور سازي تبريز الإيراني، على إستاد الجنوب، ويتقابل موهيون بوغان الهندي ورافشان الطاجيكي على إستاد فيفيكاناندا يوبا بهاراتي، وفي المجموعة الرابعة يتواجه شباب الأهلي الإماراتي والحسين إربد الأردني على إستاد راشد، وعلى إستاد جابر الدولي يتقابل الكويت الكويتي وناساف كارشي الأوزبكي، وفي المجموعة السابعة يلتقي لي مان الهونغ كونغي ونام دين الفيتنامي على إستاد مونغكوك، ويتواجه بانكوك يونايتد التايلاندي وتامبينس روفرز النغافوري على إستاد ثاماسات.

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