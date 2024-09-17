((البورصة)) و((الاستثمار)) تدرسان حوافز جديدة لجذب الطروحات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((مدبولى)): الحكومة تُعوّل كثيراً على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار
تجرى البورصة المصرية دراسة مشتركة مع الهيئة العامة للاستثمار للتوسع فى منح المزايا والحوافز الاستثمارية والضريبية للقيد وطرح الشركات فى البورصة المصرية، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بالملف، إنَّ البورصة المصرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار وضعوا دراسة تضم بعض المزايا والحوافز الضريبية، وإن تلك التعديلات غرضها جذب عدد أكبر من المستثمرين للبورصة المصرية، وتشجيع الشركات على الطرح.
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وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس (الثلاثاء)، مع محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية.
وقال ((مدبولى))، إنَّ تطوير أداء البورصة المصرية يأتى فى إطار مجموعة الإجراءات التى تتخذها الدولة لجعل بيئة الاستثمار فى مصر أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن الحكومة تُعوّل كثيراً على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية الذى يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول فى البورصة، وهو ما يسمح بجذب المزيد من تلك الاستثمارات عن طريق سوق الأوراق المالية.
وخلال الاجتماع، أشار أحمد الشيخ إلى أن البورصة المصرية بدأت منذ سبتمبر 2023 فى وضع استراتيجية للعمل من خلال حوار مجتمعى فعال للتعامل مع التحديات التى تواجهها؛ حيث تم فى يناير 2024 إصدار ((استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير)) والتى تمثل مستهدفات لزيادة كفاءة سوق الأوراق المالية التى تسعى البورصة للوصول إليها، من خلال التنسيق والتكامل مع أطراف السوق، ومختلف الجهات المعنية، وعلى الأخص مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف ((الشيخ))، أنه تم البدء فى الخطوات التنفيذية الخاصة لبنود الاستراتيجية فور اعتمادها وفق خطة عمل تأخذ فى الاعتبار أولويات العمل واحتياجات المتعاملين والتوازن بين المستهدفات مع الحرص على جودة النتائج وتأثيرها على منظومة السوق.
وتزامناً مع تحقيق هذه المستهدفات وفق محاور ((استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير)) وأيضاً فى ظل نهج العمل المؤسسى والتواصل والتفاعل الدائم المستمر مع مختلف أطراف السوق، فقد شهدت السوق، خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى يوليو 2024، تحقيق قمم تاريخية غير مسبوقة، سواء فى أداء المؤشرات أو قيم وأحجام التداول أو عدد العمليات المنفذة أو عدد العملاء؛ حيث حقق المؤشر الرئيسى EGX30 أعلى قمة تاريخية له مسجلاً 33383 نقطة بجلسة 11 مارس 2024، كما سجل رأس المال السوقى أعلى قيمة تاريخية له مع نهاية جلسة 10 مارس 2024، مسجلاً حوالى 2.2 تريليون جنيه.
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