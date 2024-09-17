((البورصة)) و((الاستثمار)) تدرسان حوافز جديدة لجذب الطروحات - جريدة البورصة

تجرى البورصة المصرية دراسة مشتركة مع الهيئة العامة للاستثمار للتوسع فى منح المزايا والحوافز الاستثمارية والضريبية للقيد وطرح الشركات فى البورصة المصرية، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بالملف، إنَّ البورصة المصرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار وضعوا دراسة تضم بعض المزايا والحوافز الضريبية، وإن تلك التعديلات غرضها جذب عدد أكبر من المستثمرين للبورصة المصرية، وتشجيع الشركات على الطرح.

موضوعاتتكلفة التأمين على ديون مصر السيادية تتراجع 0.46% ((الأوروبى لإعادة الإعمار)) يدرس 25 مليون يورو ضمانة لـ((قطر الوطنى)) ((قطاع الأعمال)) تسعى لاستقطاب شريك استراتيجى لـ((النصر للسيارات))

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس (الثلاثاء)، مع محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية.

وقال ((مدبولى))، إنَّ تطوير أداء البورصة المصرية يأتى فى إطار مجموعة الإجراءات التى تتخذها الدولة لجعل بيئة الاستثمار فى مصر أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن الحكومة تُعوّل كثيراً على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية الذى يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول فى البورصة، وهو ما يسمح بجذب المزيد من تلك الاستثمارات عن طريق سوق الأوراق المالية.

وخلال الاجتماع، أشار أحمد الشيخ إلى أن البورصة المصرية بدأت منذ سبتمبر 2023 فى وضع استراتيجية للعمل من خلال حوار مجتمعى فعال للتعامل مع التحديات التى تواجهها؛ حيث تم فى يناير 2024 إصدار ((استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير)) والتى تمثل مستهدفات لزيادة كفاءة سوق الأوراق المالية التى تسعى البورصة للوصول إليها، من خلال التنسيق والتكامل مع أطراف السوق، ومختلف الجهات المعنية، وعلى الأخص مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف ((الشيخ))، أنه تم البدء فى الخطوات التنفيذية الخاصة لبنود الاستراتيجية فور اعتمادها وفق خطة عمل تأخذ فى الاعتبار أولويات العمل واحتياجات المتعاملين والتوازن بين المستهدفات مع الحرص على جودة النتائج وتأثيرها على منظومة السوق.

وتزامناً مع تحقيق هذه المستهدفات وفق محاور ((استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير)) وأيضاً فى ظل نهج العمل المؤسسى والتواصل والتفاعل الدائم المستمر مع مختلف أطراف السوق، فقد شهدت السوق، خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى يوليو 2024، تحقيق قمم تاريخية غير مسبوقة، سواء فى أداء المؤشرات أو قيم وأحجام التداول أو عدد العمليات المنفذة أو عدد العملاء؛ حيث حقق المؤشر الرئيسى EGX30 أعلى قمة تاريخية له مسجلاً 33383 نقطة بجلسة 11 مارس 2024، كما سجل رأس المال السوقى أعلى قيمة تاريخية له مع نهاية جلسة 10 مارس 2024، مسجلاً حوالى 2.2 تريليون جنيه.