رواج المعروض من سيارات ذوى الهمم بسوق المستعمل مع ضعف الطلب - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) رصد متعاملون فى سوق السيارات رواجًا فى المعروض من سيارات ذوى الهمم بسوق المستعمل فى ظل ضعف الطلب على الشراء بدعم من الحملات الحكومية لرصد المخالفين.

وقررت الحكومة تشكيل لجنة لمراجعة موقف السيارات التى دخلت البلاد لـ”ذوى الهمم” واستفاد بها غيرهم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

موضوعات((قطاع الأعمال)) تسعى لاستقطاب شريك استراتيجى لـ((النصر للسيارات)) توفيق أوضاع 9 آلاف شخص بمخالفات سيارات ذوى الهمم بحصيلة 1.2 مليار جنيه طرح هيونداى توسان فيس لفت NX4 موديل 2025

وقال هانى ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة تراست موتورز، المتخصصة فى السيارات المستعملة، إن سوق المستعمل يشهد حاليًا رواجا بالمعروض من سيارات“ذوى الهمم” للبيع بأسعار أقل من قيمتها السوقية؛ وذلك بهدف التخلص منها تخوفًا من المساءلة القانونية والحملات المفاجئة من قبل اللجان المشكلة بالمحافظات للتأكد من حيازة السيارات لأصحابها من ذوى الهمم.

وأضاف أن المسائلة القانونية تنصب على صاحب السيارة الصادر“باسمه الجواب” وليس على المشترى، والعقوبة التى تقع على المشترى هى خسارة المبلغ المدفوع ومصادرة السيارة.

وأعلن رئيس الوزراء، أن نحو 70 إلى 80% من سيارات المعاقين التى دخلت مصر مؤخرًا ليست فى حوزة أصحابها ويعلمون نوع السيارة التى تم استيرادها باسمهم، مؤكدًا على استرداد حق الدولة وإلزام المخالفين بسداد جميع المبالغ التى خسرتها الدولة بالإضافة إلى الغرامات المالية الأخرى.

وقال جمال الطنة، مدير التسويق بشركة سوق السيارات المتخصصة فى بيع السيارات المستعملة، إن سيارات“ذوى الهمم” أصبحت بديل منخفض السعر للسيارات المستعملة فى ظل ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن هناك شريحة كبيرة من المنتفعين بها يقومون ببيعها بغرض الإتجار قبل انتهاء الحظر عليها أو بعده للدخول فى عملية شراء سيارة أخرى وتحقيق مكاسب من فروق التخفيضات الممنوحة من الدولة لتلك الفئة.

وأضاف أن ملاك سيارات“ذوى الهمم” والتجار فى حالة ارتباك بسبب أن السيارات محتجزة فى الموانئ المصرية ويتم إضافة أرضيات تصل إلى 7 دولارات لليوم الواحد، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارًا كبيرًا لسيارات“ذوى الهمم” مع انخفاض أسعارها بقيمة تبدأ من 200 ألف جنيه، وتصل إلى 400 ألف.

وقال إن ارتفاع أسعار“الزيرو” دفع المستهلكين للبحث عن اقتناء سيارات مستعملة، واتجه البعض لشراء سيارات“ذوى الهمم”، وبات سوق السيارات الجديدة هو الاختيار الثالث لدى راغبى اقتناء السيارات بالفترة الأخيرة.

وأضاف أن سوق المستعمل يشهد حاليًا مبالغات بالتسعير فى ظل ارتفاع الطلب، مشيرًا إلى أن انخفاض الإفراجات وتراجع حركة استيراد السيارات الجديدة دفع بعض الشركات والوكلاء لرفع أسعار السيارات مرتين خلال نفس الأسبوع.

وقال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات، رئيس شركة حماد موتورز المتخصصة فى بيع المركبات المستعملة، إن سيارات“ذوى الهمم” بعد انتهاء فترة الحظر تعامل كسيارة عادية وتباع مثل أى سيارة مستعملة، موضحًا أن متوسط أسعار السيارات الاقتصادية لـ”ذوى الهمم” يبدأ من 400 ألف جنيه ويصل إلى 600 ألف جنيه.

وأضاف أن الإقبال على سيارات“ذوى الهمم” أصبح منخفضًا جدًا بسبب احتجاز السيارات داخل الجمارك وعدم السماح بالإفراج عنها إلا عقب انتهاء اللجان من مراجعة السيارات السابقة وإصدار ضوابط جديدة لتحديد حركة الاستيراد.

كتب – فادى زلط: