بريكست يعوق التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت دراسة حديثة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم“بريكست”، له تأثير“عميق ومستمر” على التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. فالصادرات والواردات البريطانية لا تزال متأثرة بالحواجز البيروقراطية التي نتجت عن مغادرة السوق الموحدة.

وأظهرت النماذج الاقتصادية التي أعدها باحثون من أستون، أن الصادرات السنوية البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 17%، فيما انخفضت الواردات بنسبة 23% مقارنة بما كان متوقعًا لو لم يحدث بريكست، مع تزايد الآثار السلبية خلال عام 2023.

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وأشار مؤلفو الدراسة، إلى أن“النتائج تُظهر تراجعًا حادًا في التبادل التجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يعكس التحديات المستمرة التي يفرضها بريكست على القدرة التنافسية التجارية للمملكة المتحدة”.

ومن المتوقع أن تزيد هذه النتائج من الدعوات الموجهة للحكومة البريطانية لتكون أكثر طموحًا في تحسين العلاقات التجارية مع بروكسل، وفقًا لما ذكرته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

قاد البحث البروفيسور جون دو، أستاذ الاقتصاد في جامعة أستون، الذي يعمل منذ فترة طويلة على دراسة آثار بريكست منذ تطبيق اتفاقية التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في يناير 2021.

ورغم أن حزب العمال البريطاني استبعد العودة إلى السوق الموحدة أو إنشاء اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، إلا أنه وعد في بيانه الانتخابي بالعمل على إزالة الحواجز التجارية مع أوروبا من خلال سلسلة من التحسينات.

تشمل هذه التحسينات اتفاقًا بيطريًا لتقليل الفحوصات الحدودية على المنتجات الغذائية والنباتية، واتفاقيات لتحسين دخول الموسيقيين المتنقلين إلى الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى خطوات تسهيل عمل المهنيين البريطانيين مثل المهندسين المعماريين والمحامين في دول الاتحاد الأوروبي.

الدراسة تناولت تأثيرات“بريكست” على قطاعات متعددة، بما في ذلك الزراعة والخشب والمنسوجات والأحذية، وأظهرت أن الشركات الكبرى في قطاعات مثل السيارات والفضاء كانت أكثر قدرة على التكيف مع تأثيرات بريكست مقارنة بغيرها.

وأضافت الدراسة:“تشير النتائج إلى أن اتفاقية التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تعيق التجارة بين الجانبين بشكل مستمر وعميق”.

كما كشف التحليل عن سلسلة إمدادات تجارية متأثرة بشدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد الاتفاقية.

وأكدت الدراسة أن نتائجها تتماشى مع تحليل اقتصادي سابق لمؤسسة“ريزيليوشن فاونديشن”، التي حذرت من أن اتفاق بريكست أدى إلى إبعاد المملكة المتحدة عن الأنشطة الصناعية الأكثر إنتاجية والتي كانت تعتمد بشكل كبير على التكامل مع سلاسل التوريد في الاتحاد الأوروبي.

وقالت صوفي هيل، كبيرة الاقتصاديين في المؤسسة:“ما زالت الآثار الاقتصادية لبريكست مستمرة، ومن الواضح أن ثمة حاجة ملحة لتحرك حزب العمال سريعًا لتصحيح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وحماية المصالح الاقتصادية للمملكة المتحدة”.

وأضافت:“في كلتا الحالتين، من الواضح أن هناك حاجة ملحة لحزب العمال للتحرك بسرعة في استراتيجية إعادة ضبط العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لمنع المزيد من التدهور وحماية المصالح الاقتصادية للمملكة المتحدة”.

واستخدم الباحثون نماذج اقتصادية مبتكرة لإنشاء“بريطانيا اصطناعية” لمقارنة أداء الصادرات والواردات مع المملكة المتحدة الحقيقية التي تأثرت بتغييرات العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار جون سبرينجفورد، الخبير الاقتصادي في مركز إصلاح أوروبا، إلى أن نتائج بحث جامعة أستون تتفق مع البيانات العامة حول التجارة البريطانية، التي تظهر أن الصادرات والواردات البريطانية نمت ببطء أكثر مقارنة بنظيراتها في دول الاتحاد الأوروبي وبقية العالم.

وأوضح أن“القلق الرئيسي في نتائج البحث هو التدهور المستمر في أداء بريطانيا في التجارة خلال عام 2023، مقارنة بالاقتصادات المماثلة”.

من جانبه، أكد البروفيسور جون دو أن على الحكومة البريطانية التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية لتحسين التجارة مع الاتحاد الأوروبي، وهي: المفاوضات القطاعية في مجالات مثل الأغذية الزراعية والمنسوجات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية لتسهيل المعاملات الحدودية، وتحقيق توافق تنظيمي أكبر مع الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، تدعو المجموعات المؤيدة للاتحاد الأوروبي، مثل الحركة الأوروبية، وهي مجموعة ضغط تسعى إلى تعزيز العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، الحكومة إلى اتخاذ خطوات أكثر طموحًا لتعميق العلاقات التجارية مع بروكسل، بما في ذلك السعي لإعادة الانضمام إلى السوق الموحدة.

وفي ردها على التقرير، قالت وزارة شؤون مجلس الوزراء إن الحكومة ستواصل التركيز على“النظر إلى الأمام، وليس إلى الوراء” في التعامل مع التحديات التي خلقها بريكست، لكنها أكدت التزامها بالخطوط الحمراء المحددة في البيان الانتخابي.

وأضافت الوزارة:“سنستمر في تحسين علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي وإزالة الحواجز التجارية غير الضرورية، مع الاعتراف بأنه لن يكون هناك عودة إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو حرية الحركة”.