((قطاع الأعمال)) تسعى لاستقطاب شريك استراتيجى لـ((النصر للسيارات)) - جريدة البورصة

تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لجذب مستثمر استراتيجى من القطاع الخاص لعقد شراكة لتطوير شركة ((النصر للسيارات))، وفقاً لما قاله محمد شيمى، قطاع الأعمال.

وأضاف ((شيمى))، أنَّ الوزارة تعمل حالياً على تحسين البنية التحتية لجذب شريك استراتيجى لتصنيع السيارة سواء الكهربائية أو التقليدية بغرض استكمال مشروعات السيارات الكهربائية على وجه الخصوص.

موضوعاتتكلفة التأمين على ديون مصر السيادية تتراجع 0.46% ((الأوروبى لإعادة الإعمار)) يدرس 25 مليون يورو ضمانة لـ((قطر الوطنى)) “بريكست” يعوق التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

وأشار إلى سعى وزارة قطاع الأعمال لاستثمار واستغلال جميع الأصول المتاحة لدعم موارد الشركات بالشراكة مع القطاع الخاص المرحب به فى كل الشركات التابعة.

واقتربت وزارة قطاع الأعمال العام من اختيار استشارى من بنوك الاستثمار لإدارة طروحات شركات ((سيناء للمنجنيز)) و((الدلتا للأسمدة)) وحصص إضافية من شركات ((مصر للألومنيوم)) و((كيما)).

وقال الوزير، إن الشركة القابضة للأدوية تلقت عروضاً من بنوك استثمار واقتربت من الترسية على أحدها لإدارة طروحات شركتى ((سيد)) و((مصر للمستحضرات الطبية)) فى البورصة المصرية.

ونشرت ((البورصة))، فى عددها الصادر يوم الاثنين، أن ((القابضة للأدوية)) تلقت 5 عروض من بنوك الاستثمار لإدارة طروحات شركات الأدوية فى البورصة المصرية.

وأوضح ((شيمى))، أن الطروحات ذات الحجم الكبير تنعش سوق المال المصرى، وتزيد من عدد الشركات المدرجة، موضحاً أن آلية التنفيذ مرتبطة بالاستشارات التى سيقدمها بنك الاستثمار الذى سيتم اختياره.

وأكد أهمية زيادة دور القطاع الخاص وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أن الوزارة جهزت نحو 52 فرصة استثمارية بغرض طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص.

وأشار إلى وجود مشروعات خاصة بشركة مصر للألومنيوم يصل عددها إلى 7 أو 8 مشروعات تتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية التى تصل حالياً لنحو 300 ألف طن، وإنتاج المواد الخام اللازمة للصناعة، وأيضاً مشروعات الطاقة المتجددة، وأيضاً هناك 7 مشروعات جديدة بشركة سيناء للمنجنيز، و5 أو 6 مشروعات فى شركة النصر للتعدين، سيتم العمل عليها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح ((شيمى))، أن وزارة قطاع الأعمال بالتعاون مع وزارة الإسكان تعمل فى الوقت الحالى على طرح منطقة رأس جميلة على ساحل البحر الأحمر على المستثمرين.

وتبلغ مساحة منطقة رأس جميلة 860 ألف متر مربع، وتقع بمدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر فى محافظة جنوب سيناء.