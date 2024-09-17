((قطاع الأعمال)) تسعى لاستقطاب شريك استراتيجى لـ((النصر للسيارات)) - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) الوزارة تختار بنك استثمار لإدارة طروحات ((سيناء للمنجنيز)) و((الدلتا للأسمدة))
تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لجذب مستثمر استراتيجى من القطاع الخاص لعقد شراكة لتطوير شركة ((النصر للسيارات))، وفقاً لما قاله محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال.
وأضاف ((شيمى))، أنَّ الوزارة تعمل حالياً على تحسين البنية التحتية لجذب شريك استراتيجى لتصنيع السيارة سواء الكهربائية أو التقليدية بغرض استكمال مشروعات السيارات الكهربائية على وجه الخصوص.
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وأشار إلى سعى وزارة قطاع الأعمال لاستثمار واستغلال جميع الأصول المتاحة لدعم موارد الشركات بالشراكة مع القطاع الخاص المرحب به فى كل الشركات التابعة.
واقتربت وزارة قطاع الأعمال العام من اختيار استشارى من بنوك الاستثمار لإدارة طروحات شركات ((سيناء للمنجنيز)) و((الدلتا للأسمدة)) وحصص إضافية من شركات ((مصر للألومنيوم)) و((كيما)).
وقال الوزير، إن الشركة القابضة للأدوية تلقت عروضاً من بنوك استثمار واقتربت من الترسية على أحدها لإدارة طروحات شركتى ((سيد)) و((مصر للمستحضرات الطبية)) فى البورصة المصرية.
ونشرت ((البورصة))، فى عددها الصادر يوم الاثنين، أن ((القابضة للأدوية)) تلقت 5 عروض من بنوك الاستثمار لإدارة طروحات شركات الأدوية فى البورصة المصرية.
وأوضح ((شيمى))، أن الطروحات ذات الحجم الكبير تنعش سوق المال المصرى، وتزيد من عدد الشركات المدرجة، موضحاً أن آلية التنفيذ مرتبطة بالاستشارات التى سيقدمها بنك الاستثمار الذى سيتم اختياره.
وأكد أهمية زيادة دور القطاع الخاص وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أن الوزارة جهزت نحو 52 فرصة استثمارية بغرض طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص.
وأشار إلى وجود مشروعات خاصة بشركة مصر للألومنيوم يصل عددها إلى 7 أو 8 مشروعات تتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية التى تصل حالياً لنحو 300 ألف طن، وإنتاج المواد الخام اللازمة للصناعة، وأيضاً مشروعات الطاقة المتجددة، وأيضاً هناك 7 مشروعات جديدة بشركة سيناء للمنجنيز، و5 أو 6 مشروعات فى شركة النصر للتعدين، سيتم العمل عليها بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح ((شيمى))، أن وزارة قطاع الأعمال بالتعاون مع وزارة الإسكان تعمل فى الوقت الحالى على طرح منطقة رأس جميلة على ساحل البحر الأحمر على المستثمرين.
وتبلغ مساحة منطقة رأس جميلة 860 ألف متر مربع، وتقع بمدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر فى محافظة جنوب سيناء.
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