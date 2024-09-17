((الأوروبى لإعادة الإعمار)) يدرس 25 مليون يورو ضمانة لـ((قطر الوطنى)) - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشف البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أنه يدرس توفير ضمان يصل إلى 25 مليون يورو ضمن آلية تقاسم المخاطر على مستوى المحفظة لصالح بنك قطر الوطنى ((QNB)).

وقال البنك، إن الضمانات ستغطى حتى 50% من مخاطر الائتمان للمحفظة الجديدة من القروض الموجهة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التى سيقدمها البنك.

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وأضاف أن المشروع يُعد الأول من نوعه لتطبيق منهج تقاسم المخاطر على مستوى المحفظة من البنك فى مصر، ويهدف إلى توسيع قدرة البنك على تحمل المخاطر من أجل تعزيز إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم فى سد الفجوة التمويلية لهذه الشركات فى السوق.

وبنك قطر الوطنى هو ثانى أكبر البنوك الخاصة فى مصر، ويُعتبر رابع أكبر بنك من حيث الأصول التى وصلت إلى 14.6 مليار يورو بحلول نهاية يونيو 2024.

وخلال العام الحالى يتوقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وصول استثماراته إلى 1.2 مليار يورو فى مصر، وهو مبلغ مماثل لما ضخه خلال العام الماضى.

وبحسب الموقع الإلكترونى للبنك، استثمر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر 12.3 مليار يورو منذ نهاية 2012 وحتى يوليو الماضى فى 185 مشروع.

وقال البنك، إن حصة القطاع الخاص بلغت 59% من الاستثمارات، وإن محفظته النشطة فى الوقت الحالى تصل إلى 4.657 مليار يورو، فيما تصل حصة الأسهم فى المحفظة إلى نحو 10%.