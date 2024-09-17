((الأوروبى لإعادة الإعمار)) يدرس 25 مليون يورو ضمانة لـ((قطر الوطنى)) - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشف البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أنه يدرس توفير ضمان يصل إلى 25 مليون يورو ضمن آلية تقاسم المخاطر على مستوى المحفظة لصالح بنك قطر الوطنى ((QNB)).
وقال البنك، إن الضمانات ستغطى حتى 50% من مخاطر الائتمان للمحفظة الجديدة من القروض الموجهة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التى سيقدمها البنك.
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وأضاف أن المشروع يُعد الأول من نوعه لتطبيق منهج تقاسم المخاطر على مستوى المحفظة من البنك فى مصر، ويهدف إلى توسيع قدرة البنك على تحمل المخاطر من أجل تعزيز إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم فى سد الفجوة التمويلية لهذه الشركات فى السوق.
وبنك قطر الوطنى هو ثانى أكبر البنوك الخاصة فى مصر، ويُعتبر رابع أكبر بنك من حيث الأصول التى وصلت إلى 14.6 مليار يورو بحلول نهاية يونيو 2024.
وخلال العام الحالى يتوقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وصول استثماراته إلى 1.2 مليار يورو فى مصر، وهو مبلغ مماثل لما ضخه خلال العام الماضى.
وبحسب الموقع الإلكترونى للبنك، استثمر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر 12.3 مليار يورو منذ نهاية 2012 وحتى يوليو الماضى فى 185 مشروع.
وقال البنك، إن حصة القطاع الخاص بلغت 59% من الاستثمارات، وإن محفظته النشطة فى الوقت الحالى تصل إلى 4.657 مليار يورو، فيما تصل حصة الأسهم فى المحفظة إلى نحو 10%.
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