تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية تتراجع 0.46% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات خلال تعاملات الثلاثاء إلى 5.9%، مقابل 6.365% فى تعاملات الاثنين، بحسب بيانات اطلعت عليها ((البورصة)).

وتشير تكلفة التأمين على الديون السيادية إلى علاوة المخاطر التى تطلبها الأسواق فوق سعر الفائدة الأمريكية، وتتأثر بالجدارة الائتمانية للدول على السداد.

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وأعلن الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، عن توجيهه لصندوق الاستثمارات العامة السعودى، الذى تبلغ استثماراته فى مصر حالياً 3 مليارات دولار، لضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصرى.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصرى للسعودية، وكشف خلالها عن تطبيق اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين خلال شهرين، بعد حل غالبية مشاكل المستثمرين السعوديين فى مصر.

وانعكس تراجع تكلفة التأمين على عوائد سندات مصر الدولية المقومة بالدولار لتسجل 7.6% للسندات استحقاق 2027 المتداولة فى بورصة لوكسمبورج فى تعاملات الثلاثاء، مقابل 8% فى تعاملات الاثنين، فيما انخفضت السندات استحقاق يونيو 2025 إلى 6.1% من نحو 6.36% يوم الاثنين.

كما انخفضت عوائد السندات استحقاق 2047 إلى 10.899% يوم الثلاثاء، مقابل 11.12% يوم الاثنين، وتراجعت عوائد السندات استحقاق 2061 إلى 10.5% بانخفاض 0.22%.

ومع طرح مصر السندات بعائد ثابت فإنَّ التراجع لا ينعكس على تكلفة الديون القائمة، لكنه يعكس القدرة على إصدار سندات جديدة بفائدة أقل.

يأتى ذلك فى وقت تنتظر فيه مصر مراجعة ((ستاندرد آند بورز)) فى 18 أكتوبر المقبل، فيما تراجع وكالة ((فيتش)) تصنيف البلاد فى 1 نوفمبر المقبل.

ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه فى مارس الماضى، رفعت الوكالات الثلاثة الرئيسية للتصنيف الائتمانى رؤيتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، وحقق كل من البنك المركزى المصرى والبنوك فوائض فى صافى الأصول الأجنبية.