سيجنفاى تبدأ إنتاج وحدات الإضاءة الموفرة فى مصر مطلع 2025 - جريدة البورصة

تعتزم شركة“سيجنفاى فيليبس” بدء الإنتاج من وحدات الإضاءة الموفرة للطاقة فى مصر، البالغة تكلفته الاستثمارية 50 مليون دولار، مطلع 2025، بحسب محمد سعد رئيس الشركة التنفيذى فى أفريقيا.

وقال سعد لـ”البورصة”، إن 60% من إنتاج مصنع الشركة فى مصر سيخصص للتصدير إلى دول أوروبا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

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وأوضح أن الشركة ستعتمد على العمالة المصرية فى مصنعها الجديد بنسبة 100%، حيث سيوفر فرص عمل تزيد على 1000 فرصة للمهندسين والعمال والفنيين، كما سيتم اعتبار مصر مركزًا لتدريب العمالة على هذا النوع من المنتجات.

وقال سعد، إن الهدف من المصنع هو نقل التكنولوجيا الحديثة فى مجال الإضاءة لمصر، والتصدير إلى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن شركة“سيجنفاى” العالمية مهتمة بإعادة التدوير بشكل كبير، وتسعى للحفاظ على حيادها الكربونى الذى حققته فى 2020.

وأوضح سعد، أنهم ينفذون الكثير من المشروعات التابعة للحكومة المصرية كإنارة شوارع العاصمة الإدارية الجديدة، وبعض الاستادات الرياضية، وشوارع مدينة شرم الشيخ.

وقال إن الشركة تتعاون مع عدد من المقاولين والمطورين العقاريين ومصممى الأنظمة، وكان أحدث تعاون مطلع العام الجارى مع شركة“التوكل الكهربائية – جيلا”.

و”سيجنيفاى” هى شركة رائدة عالميًا فى مجال الإضاءة للشركات والمستهلكين وحلول الإضاءة لإنترنت الأشياء، وتقدم منتجات الشركة تحت العلامة التجارية“فيليبس”.

وأضاف سعد، أن الشركة حريصة على لعب دور مجتمعى فى مصر عبر عدد من المبادرات، آخرها مبادرة مع“مصر الخير” لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب من خلال تركيب كشافات إضاءة عصرية، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع نقابة المهندسين المصريين لتدريب وتأهيل الكوادر المختلفة.

وأوضح أن الشركة تتعاون مع مؤسسات مجتمعية فى عدة دول أفريقية مثل موزمبيق وكينيا وأوغندا.