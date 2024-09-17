سيجنفاى تبدأ إنتاج وحدات الإضاءة الموفرة فى مصر مطلع 2025 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) سعد: 50 مليون دولار استثمارات المصنع.. وتخصيص 60% من الإنتاج للتصدير
تعتزم شركة“سيجنفاى فيليبس” بدء الإنتاج من مصنع وحدات الإضاءة الموفرة للطاقة فى مصر، البالغة تكلفته الاستثمارية 50 مليون دولار، مطلع 2025، بحسب محمد سعد رئيس الشركة التنفيذى فى أفريقيا.
وقال سعد لـ”البورصة”، إن 60% من إنتاج مصنع الشركة فى مصر سيخصص للتصدير إلى دول أوروبا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
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وأوضح أن الشركة ستعتمد على العمالة المصرية فى مصنعها الجديد بنسبة 100%، حيث سيوفر فرص عمل تزيد على 1000 فرصة للمهندسين والعمال والفنيين، كما سيتم اعتبار مصر مركزًا لتدريب العمالة على هذا النوع من المنتجات.
وقال سعد، إن الهدف من المصنع هو نقل التكنولوجيا الحديثة فى مجال الإضاءة لمصر، والتصدير إلى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف أن شركة“سيجنفاى” العالمية مهتمة بإعادة التدوير بشكل كبير، وتسعى للحفاظ على حيادها الكربونى الذى حققته فى 2020.
وأوضح سعد، أنهم ينفذون الكثير من المشروعات التابعة للحكومة المصرية كإنارة شوارع العاصمة الإدارية الجديدة، وبعض الاستادات الرياضية، وشوارع مدينة شرم الشيخ.
وقال إن الشركة تتعاون مع عدد من المقاولين والمطورين العقاريين ومصممى الأنظمة، وكان أحدث تعاون مطلع العام الجارى مع شركة“التوكل الكهربائية – جيلا”.
و”سيجنيفاى” هى شركة رائدة عالميًا فى مجال الإضاءة للشركات والمستهلكين وحلول الإضاءة لإنترنت الأشياء، وتقدم منتجات الشركة تحت العلامة التجارية“فيليبس”.
وأضاف سعد، أن الشركة حريصة على لعب دور مجتمعى فى مصر عبر عدد من المبادرات، آخرها مبادرة مع“مصر الخير” لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب من خلال تركيب كشافات إضاءة عصرية، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع نقابة المهندسين المصريين لتدريب وتأهيل الكوادر المختلفة.
وأوضح أن الشركة تتعاون مع مؤسسات مجتمعية فى عدة دول أفريقية مثل موزمبيق وكينيا وأوغندا.
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