إرنست آند يونج تتوقع نمواً كبيراً لنشاط الدمج والاستحواذ هذا العام - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) توقعت دراسة لشركة“إرنست آند يونج”، نمو العدد الإجمالي لصفقات الدمج والاستحواذ عالميًا هذا العام بعد انخفاض دام عامين، لكنه سيظل أقل بكثير من المستوى القياسي في عام 2021.

وبشكل عام، تتوقع شركة“إرنست آند يونج” زيادة بنسبة 21% في عدد الصفقات التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار أو أكثر، تليها زيادة بنسبة 18% في عام 2025، وفقًا لتقرير أصدرته اليوم.

موضوعاتالأسهم الأمريكية تمحو مكاسبها وتغلق على استقرار قبل قرار الفيدرالي النفط يعزز مكاسبه عند الإغلاق مع تزايد المخاوف الجيوسياسية الذهب يغلق منخفضًا مع ترقب قرار الفائدة في الولايات المتحدة

وقد يساعد خفض أسعار الفائدة المتوقع من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع أيضًا في تعزيز النشاط مع انخفاض تكلفة الاقتراض.

وبحسب الدراسة، حقق سوق عمليات الدمج والاستحواذ خلال شهر أغسطس 258 مليار دولار من إجمالي الصفقات التي تبلغ قيمة الواحدة منها 100 مليون دولار على الأقل، مقارنة بـ 285 مليار دولار لعام 2023 بأكمله.

وبالانتقال إلى الولايات المتحدة، قفزت قيمة الصفقات الكبيرة بنسبة 44% على أساس سنوي في أغسطس إلى 137 مليار دولار، وبلغ إجمالي نشاط عمليات الدمج والاستحواذ في البلاد 1.1 تريليون دولار هذا العام، بزيادة 26%.

وشهدت الولايات المتحدة 115 عملية دمج بقيمة 100 مليون دولار أو أكثر في أغسطس، ليصل إجمالي هذا العام إلى 948 عملية اندماج، بزيادة 23% عن الفترة نفسها من العام الماضي.