إرنست آند يونج تتوقع نمواً كبيراً لنشاط الدمج والاستحواذ هذا العام - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) توقعت دراسة لشركة“إرنست آند يونج”، نمو العدد الإجمالي لصفقات الدمج والاستحواذ عالميًا هذا العام بعد انخفاض دام عامين، لكنه سيظل أقل بكثير من المستوى القياسي في عام 2021.
وبشكل عام، تتوقع شركة“إرنست آند يونج” زيادة بنسبة 21% في عدد الصفقات التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار أو أكثر، تليها زيادة بنسبة 18% في عام 2025، وفقًا لتقرير أصدرته اليوم.
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وقد يساعد خفض أسعار الفائدة المتوقع من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع أيضًا في تعزيز النشاط مع انخفاض تكلفة الاقتراض.
وبحسب الدراسة، حقق سوق عمليات الدمج والاستحواذ خلال شهر أغسطس 258 مليار دولار من إجمالي الصفقات التي تبلغ قيمة الواحدة منها 100 مليون دولار على الأقل، مقارنة بـ 285 مليار دولار لعام 2023 بأكمله.
وبالانتقال إلى الولايات المتحدة، قفزت قيمة الصفقات الكبيرة بنسبة 44% على أساس سنوي في أغسطس إلى 137 مليار دولار، وبلغ إجمالي نشاط عمليات الدمج والاستحواذ في البلاد 1.1 تريليون دولار هذا العام، بزيادة 26%.
وشهدت الولايات المتحدة 115 عملية دمج بقيمة 100 مليون دولار أو أكثر في أغسطس، ليصل إجمالي هذا العام إلى 948 عملية اندماج، بزيادة 23% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
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