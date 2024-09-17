النفط يعزز مكاسبه عند الإغلاق مع تزايد المخاوف الجيوسياسية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسعار النفط من مكاسبها في نهاية تعاملات الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها في أسبوعين تقريبًا، مع تزايد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وقبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وعند الإغلاق، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر، بنسبة 1.6% أو 1.13 دولار إلى 73.88 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر.

موضوعاتالأسهم الأمريكية تمحو مكاسبها وتغلق على استقرار قبل قرار الفيدرالي الذهب يغلق منخفضًا مع ترقب قرار الفائدة في الولايات المتحدة إرنست آند يونج تتوقع نمواً كبيراً لنشاط الدمج والاستحواذ هذا العام

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.1% أو ما يعادل 1.48 دولار إلى 71.57 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أواخر أغسطس.

وجاءت المكاسب رغم ارتفاع مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.20% إلى 100.96 نقطة، في تمام الساعة 10:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتقود المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط واحتمال توسعه، الارتفاع في أسعار النفط، إلى جانب استمرار تعليق الإنتاج جزئيًا في خليج المكسيك في أعقاب الإعصار“فرانسين”.

وتتوجه أنظار المستثمرين إلى الاحتياطي الفيدرالي الذي يُصدر قراره بشأن أسعار الفائدة غدًا الأربعاء، وتراهن الأسواق على خفضها بمقدار 50 نقطة أساس، وهو توقع وصفه بعض المحللين بأنه“مبالغ فيه”.

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