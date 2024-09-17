النفط يعزز مكاسبه عند الإغلاق مع تزايد المخاوف الجيوسياسية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عززت أسعار النفط من مكاسبها في نهاية تعاملات الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها في أسبوعين تقريبًا، مع تزايد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وقبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وعند الإغلاق، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر، بنسبة 1.6% أو 1.13 دولار إلى 73.88 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر.
موضوعات متعلقة
الأسهم الأمريكية تمحو مكاسبها وتغلق على استقرار قبل قرار الفيدرالي الذهب يغلق منخفضًا مع ترقب قرار الفائدة في الولايات المتحدة إرنست آند يونج تتوقع نمواً كبيراً لنشاط الدمج والاستحواذ هذا العام
كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.1% أو ما يعادل 1.48 دولار إلى 71.57 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أواخر أغسطس.
وجاءت المكاسب رغم ارتفاع مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.20% إلى 100.96 نقطة، في تمام الساعة 10:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وتقود المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط واحتمال توسعه، الارتفاع في أسعار النفط، إلى جانب استمرار تعليق الإنتاج جزئيًا في خليج المكسيك في أعقاب الإعصار“فرانسين”.
وتتوجه أنظار المستثمرين إلى الاحتياطي الفيدرالي الذي يُصدر قراره بشأن أسعار الفائدة غدًا الأربعاء، وتراهن الأسواق على خفضها بمقدار 50 نقطة أساس، وهو توقع وصفه بعض المحللين بأنه“مبالغ فيه”.
المصدر:
MENAFN17092024000202011048ID1108685659
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.