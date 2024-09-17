الأسهم الأمريكية تمحو مكاسبها وتغلق على استقرار قبل قرار الفيدرالي - جريدة البورصة

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محت الأسهم الأمريكية مكاسبها في ختام تداولات الثلاثاء، مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة والمقرر صدوره غدًا، ورغم تعافي قطاع التكنولوجيا نسبيًا من خسائر أمس.
وعند نهاية التداولات، استقر مؤشر“داو جونز” الصناعي عند 41606 نقاط، بعدما لامس مستوى قياسيًا مرتفعًا في وقت سابق من الجلسة.
كما استقر“إس آند بي 500” عند 5634 نقطة، بعدما لامس مستوى قياسيًا أيضًا في وقت سابق من الجلسة، فيما ارتفع مؤشر“ناسداك” المركب بنحو 0.20% أو 35 نقطة إلى 17628 نقطة.
المصدر:
MENAFN17092024000202011048ID1108685658
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