الأسهم الأمريكية تمحو مكاسبها وتغلق على استقرار قبل قرار الفيدرالي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالنفط يعزز مكاسبه عند الإغلاق مع تزايد المخاوف الجيوسياسية الذهب يغلق منخفضًا مع ترقب قرار الفائدة في الولايات المتحدة إرنست آند يونج تتوقع نمواً كبيراً لنشاط الدمج والاستحواذ هذا العام

محت الأسهم الأمريكية مكاسبها في ختام تداولات الثلاثاء، مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة والمقرر صدوره غدًا، ورغم تعافي قطاع التكنولوجيا نسبيًا من خسائر أمس.

وعند نهاية التداولات، استقر مؤشر“داو جونز” الصناعي عند 41606 نقاط، بعدما لامس مستوى قياسيًا مرتفعًا في وقت سابق من الجلسة.

كما استقر“إس آند بي 500” عند 5634 نقطة، بعدما لامس مستوى قياسيًا أيضًا في وقت سابق من الجلسة، فيما ارتفع مؤشر“ناسداك” المركب بنحو 0.20% أو 35 نقطة إلى 17628 نقطة.





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