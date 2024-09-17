شركة Bio2me: كستناء بارو من سيرادو إلى العالم

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – في عالم مليء بكثير من النظريات حول تحقيق الذي يمكن أن يأتي من خلال حفظ منطقة ما، لفتت شركة برازيلية ناشئة انتباه السوق لقيامها بإنشاء شركة من هذا النوع وجذب الاستثمار وإنتاج المنتجات. تنتج شركة Bio2Me كستناء بارو وفافا دانتا (الفول أو الفاصولياء العريضة) في المناطق الأصلية في منطقة سيرادو البرازيلية.

على استعداد للتقدم بشكل كبير في أنواع المنتجات التي تم الحصول عليها من هذه المنطقة الأحيائية وفي توسيع المناطق التي تعمل فيها، تسعى شركة Bio2Me كي تصبح الدول العربية سوقاً مستهلكة لكستناء بارو. كما تسعى لإبرام شراكات استثمارية مع المنطقة، ولكنها تفضل المضي قدماً خطوة خطوة ابتداء بالتجارة.

كستناء بارو: سعر الكيلوغرام من كستناء بارو في البرازيل ما يقارب الـ 200 ريال برازيلي.

يؤكد مارسيو كامبوس، أحد الشركاء المؤسسين والمدير المالي للشركة واضعاً في ذهنه المنتجات التي يمكن استكشافها انطلاقاً من الـ 6000 سلالة من الاشجار الاصلية المتواجدة في منطقة سيرادو قائلاً:“إن شركة

Bio2Me هي مشغل للمزارع ، ونحن ندير مزرعة في سيرادو البرازيلية ونبحث في المناطق المحفوظة والمناطق المتدهورة التي سنعيد إحيائها من خلال الشتلات المحلية الاصلية كذلك”.

تجدر الإشارة إلى أن كستناء بارو هي إحدى المنتجات التي أصبحت بيد شركة Bio2Me، والتي تريد هذه الشركة الناشئة إيصالها إلى الدول العربية العام القادم. والهدف هو تزويد المنطقة بطن أو طنين في العام 2025. ويؤكد كامبوس مذكراً بأن حقيقة أن البرازيل بلد صديق للعالم أجمع, قد تفيد في هذا وتدعم الأعمال التجارية مع المنطقة.

برتيكا: النباتيون وعدائي الماراثون يستهلكون كستناء بارو.

تُشَغِلُ Bio2Me حالياً مزرعة بمساحة 200 هكتار في بلدية لوزيانيا، وهي ملك لعائلة كلاوديو فيرناندز وهو أحد الشركاء المؤسسين، كما ستبدأ الشركة بتشغيل مزرعة أخرى بمساحة 1700 هكتار في منطقة كافالكانتي كذلك في ولاية غويايس، والتي وقعت معها عقداً للتطوير مع خيار الشراء. كما يتم بيع كستناء بارو التي تنتجها المجتمعات المحلية من خلال شركة Vista

وهي شركة تابعة للشركاء كذلك معنية بالتسويق.

تقدم الكستناء حالياً محمصة للموزعين وللمراكز التجارية البرازيلية في عبوات بوزن 50 و100 غرام ذات العلامة التجارية Vista. والهدف كذلك هو إنتاج مشتقات كستناء بارو، مثل العجينة والدقيق والفاروفا والزيت، وتصدير 95% أو 100% من الانتاج. وتنطلق الشركة من منطق أنه من الممكن للتصدير أن يوفر عائداً أفضل للذين يعملون في هذا القطاع وبالتالي تقديم حياة كريمة للمجتمعات التي تنتج بهدف البقاء في الريف. إن الاعتماد على اليد العاملة يعتبر عاملاً في غاية الأهمية للحفاظ على أعمال كهذه التي يتم فيها جني فاكهة البارو التي تحتوي على الكستناء يدوياً.

مزارعان من ريو دي جانيرو يعملان على هيكلة سلسلة منطقة سيرادو النشطة بيولوجياً

تم تصميم الاستراتيجية المستدامة لشركة Bio2Me من قبل كامبوس وفرنانديز شيئاً فشيئاً. وكلاهما من مدينة ريو دي جانيرو، الأول خبير اقتصادي والثاني مهندس كهربائي (وهما أولاد عم). أما قطاع الاعمال التجارية الزراعية فقد دخل حياتهما، عندما ورث فرنانديز عن والده مزرعة 100% محمية في منطقة لويزيانيا. اكتشف المهندس حينها وجود كستناء بارو في تلك المزرعة وأدرك حينها أن الفرصة قد حانت إلى جانب ابن عمه الذي كان شريكاً له في شركة أخرى ، ولاحظ كامبوس أن سعر المنتج في السوق هو من 150 إلى 200 ريال برازيلي للكيلوغرام. يعلق كامبوس هنا حول تفكير الشريكين في تلك الحقبة قائلاً:“قد تكمن هنا الإجابة وهي أنه يتعين علينا كسب المال مع الحفاظ على الغابة قائمة دائمة”.

ومن خلال الكثير من التواصل والتفاعل مع الشركة البرازيلية للبحوث الزراعية (Embrapa)، أسس الشريكان في البداية في العام 2021 شركةVista

للمنتجات المستدامة لتجارة المواد النشطة بيولوجياً في منطقة سيرادو، ولكن عند بحثهم عن موردين في السوق، وجدوا بأن هذه السلسلة كانت غير منسقة وبحاجة للتطوير. لذلك أسسا في العام 2022 شركة Bio2Me للإنتاج ورعاية الثغرات الأخرى في المنطقة.

سد الثغرات

في معظم الأوقات وخلال عملها من خلال شراكات مع المؤسسات، تحارب Bio2Me سلسلة من الثغرات لهيكلة هذا القطاع. أحدها هو البطء في كسر البارو واستخراج المكسرات، مما يضعف خفة الحركة في الإمداد والتي يجب حلها بإنشاء آلة فعالة. كما تقوم Bio2Me أيضا بتطوير مشروع لتتبع المواد النشطة بيولوجياً، لكي تصل إلى المستهلك وعليها إشارة الاصل، كما تدرس كيفية الاستفادة من أجزاء البارو مثل اللب والقشر.

تعمل الشركة أيضاً على تطوير شبكة عصبية لرسم خرائط للمناطق باستخدام الطائرات بدون طيار، وتحديد الأشجار من خلال مظلاتها، وبالتالي فهم الأراضي التي تعتبر واعدة لاستخراج المواد النشطة بيولوجياً. كما تعمل على تدريب المجتمعات التي تعمل مع منتجات منطقة سيرادو بما فيها فرق الاطفاء، حيث إن تجنب الحرائق هو نشاط مثير للاهتمام في الشركة الناشئة، وتطوير مشاتل للشتلات المحلية في سيرادو، حيث إن العثور عليها في السوق يمثل مشكلة بالفعل.

من خلال العمل في هذا المجال، يعي ويفهم قادة الشركة بأن استخراج المواد النشطة بيولوجياً يعتبر حلاً للمناطق المحفوظة أو المحمية، كونه وفقاً للقانون يجب الابقاء على نسبة 20% من أراضي المزارع دون مساس بنباتاتها الاصلية أو غطائها النباتي الاصلي، والذي يعتبر عادة تكلفة على الملاك. وبالتالي فإن احتمالية الحصول على مورد ما من هناك قد يغير هذا السيناريو. يقول كامبوس:“يقول وزير الزراعة بأن كستناء بارو ستصبح خلال 10 سنوات بالنسبة لمنطقة سيرادو كما هو الاسايي بالنسبة للمنطقة الاحيائية في الامازون”.

يعتبر بروتين بارو الجوز غذاء خارقاً ويستهلكه النباتيون وعدائي الماراثون بشكل أساسي. ومع ذلك في الوقت الحالي، لا يزال سوقها الاستهلاكي مقيداً للغاية. أما فافا دانتا (نوع من الفاصولياء العريضة) فهي

مصدر مكونات لصناعة الأدوية. حيث يتم بيع فافا دانتا التي تنتجها Bio2Me لصناعات التصدير البرازيلية. وتجدر الإشارة إلى أن المزرعة التي تشغلها Greentech تحتوي على 270 شجرة بارو و 420 فافا دانتاس.

لقد جذب ملف شركة Bio2Me بالفعل انتباه السوق، لدرجة أنه تم الاعتراف بالشركة من قبل بعض المبادرات المتعلقة بالشركات الناشئة والابتكار. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة هي جزء من مشروع Panela Nestlé، وهي مبادرة من شركة الأغذية متعددة الجنسيات نستله لتسريع الابتكار، حيث كانت Bio2Me واحدة من سبع شركات تم اختيارها لمشروع فول الصويا المستدام في منطقة سيرادو من قبل شركة الاستشارات الدولية برايس ووترهاوس كوبرز، لتشجيع الحلول للحفاظ على الغطاء النباتي في مناطق سيرادو.

العالم أجمع

وكانت شركة Bio2Me قد نظمت في العام الماضي في مقر الغرفة التجارية العربية البرازيلية في ساو باولو والتي هي عضو فيها، فعالية لعرض نشاطاتها في السوق. حيث تعتمد الشركة على الغرفة التجارية العربية البرازيلية في الوصول بخططها المتعلقة بالسوق العربية إلى العالم العربي. ويشير كامبوس قائلاً:” أريد التصدير إلى جميع أنحاء العالم، لكن التركيز والاهتمام الحقيقي هي السوق العربية، وبالتالي فإن تقاربنا من الغرفة التجارية العربية البرازيلية هو تقارب طويل الأجل”

إن كامبوس وفرناندس هما مالكي شركة Bio2Me، وإلى جانب قيادتهما لأعمال الشركة، يوجد لدى الشركة مستثمرين اثنين وهما انطونيو نونو فيركاس وفيسينتي بارينتي. كما يمتلك كلا المستثمرين حصة في شركة Vista.

تقوم Bio2me

حالياً بجمع 25 مليون ريال برازيلي. وبحلول تموز/ يوليو من العام المقبل، ووفقاً لتوقعات كامبوس، تعتزم الشركة تشغيل 10 آلاف هكتار. حيث يجب أن يستمر التوسع مع التركيز على الحفاظ على استراتيجية الحفظ والربحية. ويؤكد الخبير الاقتصادي قائلاً:“لا توجد شركة خضراء في المنطقة الحمراء. يجب أن يكون هذا مربحاً للجميع لأنه لا يمكنني الحفاظ عليه إلا إذا كان لدي دخل ومردود”.

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