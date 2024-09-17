«بي دبليو سي»: 4 % نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي في 2024

أكد تقرير حديث نمو الإمارات غير النفطي بنسبة 4% حتى الآن خلال العام 2024، مع تسجيل المملكة العربية السعودية نمو 3.7% وسلطنة عمان 3.8% وعودة اقتصاد الكويت إلى النمو، بحسب تقرير بي دبليو سي الشرق الأوسط حول الاقتصاد في الشرق الأوسط، والتي تسلط الضوء على أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تشهد نمواً قوياً في القطاعات غير النفطية وسط حالة من عدم اليقين التي تلوح في الأفق.

وشهد عام 2024 تطورات اقتصادية إيجابية نسبياً في دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، لا يزال العام مليئاً بالتحديات بالنسبة للمنطقة ككل، حيث امتد التأثير الاقتصادي للحرب في غزة إلى البلدان المجاورة.

هذا، وقد أدى الوصول الوفير إلى رأس المال وقوة الحوسبة والبيانات إلى اعتقاد الخبراء أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تظهر كثالث أهم دولة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد الولايات المتحدة والصين.

وفي يونيو اتفقت منظمة أوبك على تمديد اتفاقية التعاون حتى عام 2025 على الأقل، وتم إجراء تعديل آخر في سبتمبر مما يعكس تجدد ديناميكيات العرض والطلب في سوق النفط. بالإضافة إلى ذلك، تبدو مؤشرات نمو القطاع غير النفطي قوية هذا العام.

الصفقات على سبيل المثال، استمر إبرام 214 صفقة في النصف الأول من عام 2024 مع استمرار التوطين واستثمارات صناديق الثروة السيادية والتحول على قدم وساق. كما كانت نتائج المالية العامة إيجابية أيضاً، حيث حققت الإمارات وقطر وعُمان فوائض مالية بينما قلصت المملكة العربية السعودية عجزها.

وتلوح في الأفق حالة من عدم اليقين في المنطقة بسبب النزاعات المستمرة والاضطرابات في البحر الأحمر وانخفاض إنتاج النفط. ومع ذلك، مع انخفاض أسعار الفائدة، خصوصاً في البلدان ذات العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي، من المفترض أن تتحسن إمكانية الحصول على الائتمان، مما يعزز النمو في الاقتصاد غير النفطي.

تشير توقعات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى تسارع معدل النمو في المنطقة الأوسع نطاقاً إلى 2.8% في عام 2024 (ارتفاعاً من 2% في عام 2023) و4.2% في عام 2025.

بالنسبة لأعضاء مجلس التعاون الخليجي، تستعد القطاعات غير النفطية لتكون المحرك الرئيسي للنمو مع استمرار هذه الدول في تنويع اقتصاداتها. كما ستستفيد المنطقة من الأنماط التجارية المتغيرة من خلال تقليل الحواجز التجارية وتنويع المنتجات والأسواق وتطوير ممرات تجارية بديلة.

ويتناول التقرير ثلاثة محاور رئيسية:

1 - ((أوبك+)) والتخفيض التدريجي:

اتفق التحالف على تمديد حصص الإنتاج حتى عام 2025، مع الحفاظ على المستويات المحددة في أكتوبر 2022. وكما هو الحال دائماً، يمكن تعديل خطط أوبك+ بسرعة إذا تغيرت ظروف سوق النفط بشكل جوهري. وقد حدث هذا في سبتمبر عندما انخفض خام برنت نحو 70 دولاراً بعد أن بلغ متوسط سعره 82 دولاراً في العام حتى أغسطس، وسط قلق بشأن نمو الطلب.

ورداً على ذلك، تم تأجيل خطة التخفيضات الطوعية التدريجية لمدة شهرين وستبدأ الآن في ديسمبر بدلاً من أكتوبر. تم تأجيل التقييمات المستقلة للدول حتى أواخر عام 2025. وهذا بدوره إشارة إلى أن بعض تخفيضات أوبك + قد تستمر حتى عام 2026، مما سيشكل العام العاشر على التوالي من الإجراءات التي تتخذها الدول المنتجة.

2 - دعم الإمارات لمصر:

مكن التمويل المقدم من الإمارات وأطراف ثالثة بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، من تحقيق انتعاش قوي في مصر. وقد تضاعف الفائض المالي الأولي أكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 18 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في يونيو، مع تراجع معدلات التضخم وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية مرتفعة. وعلى الرغم من التحديات المستمرة المتمثلة في البطالة المقنعة والتوترات الجيوسياسية، إلا أن قطاعات مثل السياحة تواصل ازدهارها في مصر.

3 - ثورة الذكاء الاصطناعي:

تحتل المنطقة موقعاً جيداً للاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل العديد من المزايا الرئيسية، مثل وفرة رأس المال الاستثماري، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات المستوى العالمي، والعلاقات القوية مع شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون، والأهم من ذلك الحرص على تبني التقنيات الجديدة. لقد كان ظهور الذكاء الاصطناعي الجيني في السنوات الأخيرة تحويلياً بشكل خاص للمنطقة.

وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل دول مجلس التعاون الخليجي لعب دور رائد في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي، مدفوعة بالاستثمارات والمبادرات الاستراتيجية. ومن المرجح أيضاً أن تساهم صناديق الثروة السيادية برؤوس أموال كبيرة للاستثمار في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تصنيع الرقائق ومراكز البيانات، والتي يمكن استضافة بعضها في المنطقة.