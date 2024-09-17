تضاعف قيمة 85 % من مجمعات الفلل بدبي في 4 سنوات

قالت ((فاليو سترات)) المتخصصة في الاستشارات والأبحاث العقارية إن 85% من مجمعات الفلل في دبي تضاعفت قيمتها بأكثر من الضعف مقارنة بما كانت عليه قبل 4 سنوات، مؤكدة أن المكاسب الرأسمالية لقطاع العقارات السكنية في الإمارة حافظت على زخمه القوي، ليتجاوز توقعات السوق.

وأضافت ((فاليو سترات))، في تقريرها الخاص بشهر أغسطس أن مؤشر (ValuStrat Price Index) لشهر أغسطس سجل 186.1 نقطة، بزيادة 28.8% على أساس سنوي، مع زيادة شهرية قدرها 2.2%، وصعدت قراءة المؤشر الخاص بالفلل إلى 237.7 نقطة، والشقق 152.5 نقطة، مقارنة بـ100 نقطة أساس في يناير 2021.

مكاسب رأسمالية

وبحسب ((فاليو سترات))، التي تعتمد بياناتها على سلة ثابتة من العقارات تمثل السوق حسب وصفها، فإن 85% من مجتمعات الفلل في دبي تضاعفت قيمتها بأكثر من الضعف مقارنة بما كانت عليه قبل أربع سنوات، كما تجاوزت الأسعار القمم السابقة في العقد الماضي، حيث تضاعفت قيمة فلل نخلة جميرا تقريباً منذ عام 2014.

وبلغت المكاسب الرأسمالية للفلل 2.4% على أساس شهري و33.5% على أساس سنوي. وتم تسجيل أفضل أداء سنوي للفلل في المناطق الأكثر طلباً مثل نخلة جميرا (42.9%) وجزر جميرا (42.4%) ودبي هيلز إستيت (36.9%) وتلال الإمارات (34.3%).

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 2%، لتحافظ على نمو سنوي قياسي بلغ 24.4%، ومن بين المناطق التي حققت أعلى مكاسب رأسمالية للشقق مقارنة بالعام الماضي ديسكفري جاردنز (34.2%)، ذا جرينز (33.6%)، نخلة جميرا (30.3%)، وذا فيوز (30%).

((الجاهزة)) مقابل ((على الخارطة))

وسجلت عقود المنازل على الخارطة نمواً بنسبة 3.4% شهرياً و46.4% سنوياً، وهو ما يمثل ما يقارب ثلاثة أرباع جميع مبيعات المنازل خلال الشهر. ومع ذلك، انخفض حجم معاملات المنازل الثانوية الجاهزة بنسبة 15.8% على أساس شهري لكنه ظل أعلى بنسبة 10.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

المنازل الفاخرة

كان هناك 13 معاملة للعقارات الجاهزة التي يزيد سعرها على 30 مليون درهم، في نخلة جميرا، وتلال الإمارات، وجزيرة جميرا باي، ودبي هيلز إستيت، وجزيرة بلو ووترز، وجميرا غولف إستيتس، وديستريكت ون.

أفضل المطورين

وتصدرت قائمة المبيعات لشهر أغسطس العقارات السكنية التي طورتها إعمار (22.5% مرتفعة من حصة 13% في فبراير الماضي) وشوبا (8.7%) وعزيزي (5.8%) وداماك (5.5%) ودانوب (5.2%)، وميراس للتطوير (3.5%)، وسامانا (3.4%).

أفضل المواقع

وشملت أهم المواقع التي شهدت معاملات على المخطط (الخارطة)، المشاريع الواقعة في قرية جميرا الدائرية (9.6%)، ودبي الجنوب (8.3%)، وذا فالي (7.7%)، في حين أن غالبية المنازل الجاهزة المباعة كانت في قرية جميرا الدائرية (7.2%)، وخليج الأعمال (5.7%)، ودبي مارينا (5.3%)، ووسط مدينة دبي (5.3%).

سعر القدم للفلل

وبحسب التقرير، لا تزال منطقة نخلة جميرا تسجل أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للفلل عند 5,629 درهماً للقدم المربعة بارتفاع بنسبة 42.9% على أساس سنوي، فيما يصل متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 28,1 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة تلال الإمارات بمتوسط سعر 4,170 درهماً للقدم المربعة، فيما يبلغ متوسط سعر الفيلا القياسية 70,8 مليون درهم.

وتقدمت منطقة جزر جميرا إلى المرتبة الثالثة متفوقة على منطقة دبي هيلز إستيت، بمتوسط سعر 2,521 درهماً للقدم المربعة بارتفاع بنسبة 42.4% على أساس سنوي محققة ثاني أفضل أداء بعد نخلة جميرا، فيما يصل متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 13,3 مليون درهم.

سعر القدم للشقق

وأظهرت بيانات التقرير، أن منطقة برج خليفة لا تزال تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للشقق، عند 3,355 درهماً للقدم المربعة بارتفاع بنسبة 18.6% على أساس سنوي، فيما يصل متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 3,1 ملايين درهم، وجاءت ثانياً منطقة داون تاون دبي بمتوسط سعر 2,170 درهماً للقدم المربعة، فيما يبلغ متوسط سعر الشقة القياسية 1,8 مليون درهم، وثالثاً منطقة نخلة جميرا بمتوسط سعر 1,993 درهماً للقدم المربعة، فيما يصل متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 3,4 ملايين درهم.