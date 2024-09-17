تباين أداء الأسهم العربية في انتظار بيانات اقتصادية

تباين أداء الأسهم العربية في انتظار بيانات اقتصادية
التاريخ
9/17/2024 7:29:06 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تباين أداء مؤشرات الأسهم العربية، في انتظار بيانات اقتصادية وقرارات أسعار الفائدة عالمياً. وكان البحرين الأكثر ارتفاعاً، حيث زاد المؤشر بنسبة 3.7%، ثم ارتفع المؤشر الرئيسي في المغرب ((مازي)) بنسبة 0.82%، كما زاد مؤشر أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.4%، والمؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 0.15%. فيما استقر مؤشر سوق دبي المالي مسجلاً تراجعاً هامشياً بنسبة 0.04%. كما تراجع مؤشر الكويت بنسبة 0.19% ومصر 0.33% ومسقط 0.37% وقطر 0.42%.
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