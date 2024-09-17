تباين أداء الأسهم العربية في انتظار بيانات اقتصادية

تباين أداء مؤشرات الأسهم العربية، في انتظار بيانات اقتصادية وقرارات أسعار الفائدة عالمياً. وكان البحرين الأكثر ارتفاعاً، حيث زاد المؤشر بنسبة 3.7%، ثم ارتفع المؤشر الرئيسي في المغرب ((مازي)) بنسبة 0.82%، كما زاد مؤشر أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.4%، والمؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 0.15%. فيما استقر مؤشر سوق دبي المالي مسجلاً تراجعاً هامشياً بنسبة 0.04%. كما تراجع مؤشر الكويت بنسبة 0.19% ومصر 0.33% ومسقط 0.37% وقطر 0.42%.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.