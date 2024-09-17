شراكة بين «دو» و«هواوي» لتمكين الشباب الإماراتيين

استضافت ((دو))، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، زيارة تعليمية لمدة يومين بالتعاون مع شركة ((هواوي))، لمجموعة من المتدربين الطلاب بالجامعات الإماراتية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز عملية التوطين وتمكين المواطنين الشباب.

وتأتي تلك المبادرة في إطار التزام ((دو)) المستمر بالعمل على تطوير الجيل القادم من الشباب الإماراتيين، بما ينسجم مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز استدامة الوظائف ودعم جهود التطور المهني.

ويعكس التعاون مع شركة ((هواوي)) الجهود التي تقوم بها ((دو)) لإلهام الجيل القادم من المواطنين وتوجيههم نحو تحقيق أهدافهم المهنية الواعدة.

وشارك في الزيارة طلاب يمثلون عدداً من أبرز الجامعات في الدولة، ومن بينها جامعة زايد، وجامعة الإمارات، والجامعة الأمريكية في دبي، وكلية التقنية العليا، وجامعة دبي. حيث أتيح للطلاب، الذين يعتزمون التخصص في مجموعة متنوعة من المجالات المهنية، الفرصة لاستكشاف التطبيقات العملية لدراستهم الأكاديمية، والتعرف عن قرب على منظومة العمل المهنية المحترفة، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع الرواد من خبراء قطاع الاتصالات.

وقالت فاطمة العفيفي، مدير إدارة تنفيذي لقسم تجارب الموظفين والتحول الرقمي للموارد البشرية في ((دو)): ((تُظهر هذه المبادرة، بالتعاون مع هواوي، مدى جهودنا في استثمار النمو الاجتماعي والاقتصادي لتعزيز التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث نُركز من خلال تلك المبادرة على تزويد الطلاب بالمعرفة اللازمة حول عمليات دو التشغيلية، وعرض كافة المجالات المهنية المتنوعة التي يمكن أن يُوفرها قطاع الاتصالات، لتوجيه اهتماماتهم الأكاديمية نحو المهن الحيوية المطلوبة. ومن خلال المواءمة بين الموهبة ومتطلبات سوق العمل، فإننا لا نوجههم فقط نحو الوظائف المتميزة، بل نساهم أيضاً وبشكل كبير في تعزيز اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات)).