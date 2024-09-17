الأسهم العالمية ترتفع قبل قرار «أسعار الفائدة»

يترقب المستثمرون حول العالم قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حول أسعار الفائدة اليوم، في وقت تراهن فيه الأسواق على فرصة بنسبة 67 % لخفضها 50 نقطة أساس. ووفقاً لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، زادت التوقعات في السوق بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتبنى خفضاً لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 67 % مقابل توقعات بنسبة 33 % بخفضها ربع نقطة مئوية.

وول ستريت

وارتفعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية مرحبة ببيانات مبيعات التجزئة مع اقتراب المؤشر ستاندرد آند بورز 500 من أعلى مستوياته القياسية خلال يوم، وذلك مع انطلاق اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 170 نقطة أو 0.40% إلى 41793.78 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بور 500 بواقع 22.4 نقطة أو 0.40% إلى 5655.51 نقطة. كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 114.9 نقطة أو 0.65% إلى 17707.019 نقاط.

وارتفعت أسهم مايكروسوفت بأكثر من 1% بعد أن رفعت شركة التكنولوجيا العملاقة توزيعاتها النقدية الفصلية بنسبة 10.7% إلى 83 سنتاً للسهم. كما وافقت الشركة على برنامج إعادة شراء بقيمة 60 مليار دولار. وقفزت أسهم إنتل بنسبة 2.3% بعد أن قالت الشركة إنها تخطط لجعل أعمالها في مجال الصب شركة تابعة. كما منحت إدارة بايدن الشركة ما يصل إلى 3 مليارات دولار من التمويل من خلال قانون الرقائق.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في أغسطس، مما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال في وضع قوي خلال معظم الربع الثالث. وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة الخارجية إن مبيعات التجزئة زادت 0.1 % الشهر الماضي بعد قراءة معدلة بالزيادة بنسبة 1.1 % في يوليو.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوط مبيعات التجزئة، وهي في الغالب سلع وليست معدلة في ضوء التضخم، 0.2 % بعد ارتفاع 1% في يوليو. وتراوحت التقديرات بين خفض 0.6% وزيادة 0.6%.

أوروبا

كما ارتفعت الأسهم الأوروبية، بدعم من أسهم القطاع المالي.

وخلال التداولات، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% إلى 518.16 نقطة، وتفوق المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني على نظرائه في أوروبا بارتفاع بلغ 0.7 %.

كما ارتفع داكس الألماني 0.25% وكاك الفرنسي 0.43% وفوتسي الإيطالي 0.44%.

وتقدمت جميع القطاعات بقيادة المؤشر الفرعي لأسهم القطاع المالي الذي صعد 1% والمؤشر الفرعي لأسهم قطاع البنوك الذي تقدم 0.8 %.

وكان سهم كينج فيشر أكبر الرابحين بصعوده 6.6% بعد أن رفعت شركة التجزئة الأوروبية المتخصصة في تحسين جودة المساكن الحد الأدنى لتوقعاتها للأرباح للعام بأكمله.

وارتفع سهم شركة باري كاليبو السويسرية البلجيكية لصناعة الشوكولاتة 6.2% بعد أن رفع بنك باركليز تصنيف السهم.

اليابان

وانخفض المؤشر نيكاي الياباني، أمس، متأثراً بمخاوف بشأن ارتفاع الين. وأغلق نيكاي منخفضاً 1% إلى 36203.22 نقاط، بعد أن انخفض في وقت سابق من الجلسة بأكثر من 2%. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6 %.

كانت الأسواق اليابانية مغلقة، الاثنين، بمناسبة عطلة وطنية عندما ارتفع الين إلى أعلى مستوى في أكثر من عام مقابل الدولار.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي، وكانت الخسائر أوسع نطاقاً لأسهم الشركات المعتمدة على التصدير.

كما كان أداء أسهم البنوك أضعف من المتوقع، إذ أدى انخفاض عائدات السندات في الداخل والخارج إلى خفض التوقعات بالنسبة لمستويات الدخل من الاستثمار والإقراض.

وانخفض سهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق 5.24 %، ليصبح أكبر عوامل الضغط على المؤشر. وتراجع سهم أدفانتست المتخصصة في تصنيع آلات اختبار الرقائق الإلكترونية 5.63 %، كما هبط سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي، بنسبة 3.1 %. وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ انخفض سهم تويوتا موتور 2% ونزل سهم نيسان 2.07 %. وقاد سهم ريسونا القابضة خسائر أسهم البنوك على المؤشر نيكاي، إذ انخفض 6.38 %. وتراجع سهم نومورا القابضة 2.61 %.