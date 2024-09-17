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مطارات أبوظبي و«الاتحاد» تنضمان إلى برنامج للإعاقات غير المرئية

9/17/2024 7:29:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((مطارات أبوظبي)) وشركة ((الاتحاد للطيران)) إطلاق برنامج ((دوار الشمس للإعاقات غير المرئية)) في مطار زايد الدولي، وعلى متن رحلات ((الاتحاد للطيران)).

وبات برنامج ((دوار الشمس للإعاقات غير المرئية))، وهو برنامج معترف به عالمياً للإعاقات غير المرئية، متوفراً اليوم في مطار زايد الدولي، ويتيح هذا البرنامج للمسافرين الذين يواجهون تحديات خاصة، مثل التوحد، والألم المزمن أو القلق، إعلام الموظفين بطريقة لبقة تراعي خصوصيتهم بأنهم قد يحتاجون إلى مساعدة إضافية أو القليل من التعاطف والمعاملة الخاصة. ويمكن للمسافرين الحصول على قلادة ((دوار الشمس)) من خلال مكتبين مخصصين لهذا النوع من الحالات، والموجودين قبل منطقة إتمام إجراءات السفر في مطار زايد الدولي.

ولضمان نجاح هذا البرنامج بادر مطار زايد الدولي ومجموعة ((الاتحاد للطيران)) إلى تنظيم دورات تدريبية شاملة للموظفين، فقد خضعت فرق العمل في الصفوف الأمامية في المطار، وأصحاب المصلحة والشركاء التجاريون لتدريبات متخصصة، تهدف إلى فهم احتياجات المسافرين من ذوي الإعاقات غير المرئية بشكل أفضل، وتوفير المساعدة الملائمة لهم. وسيقوم كل من أنجز هذا النوع من التدريب بوضع دبوس ((دوار الشمس)) على زيهم الرسمي، للدلالة على دورهم كمتدربين معتمدين ضمن هذا البرنامج.

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