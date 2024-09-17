العالم يشهد غداً خسوفا جزئيا للقمر

يشهد العالم، غداً الأربعاء، خسوفا جزئيا للقمر يمكن مشاهدته في أوروبا ومعظم مناطق آسيا وأفريقيا والأمريكتين الشمالية والجنوبية والمحيط الهادئ والأطلسي والهندي والقطبين الشمالي والجنوبي، حسب وكالة أنباء“تاس”.

ويعتبر هذا الخسوف جزئياً، لأن ظل الأرض سيغطي جزءاً من قرص القمر فقط، والمدة الإجمالية للخسوف ستكون حوالي 4.5 ساعة .

وتجدر الإشارة إلى ظاهرة خسوف القمر وكسوف الشمس تحدث مرة كل ستة أشهر تفصل بينهما فترة أسبوعين، وخلال هذه الظواهر تصطف الشمس والأرض والقمرعلى خط واحد، فإذا كان القمر في الوسط فسيشاهد كسوف الشمس أما عندما تكون الأرض في الوسط فيحدث خسوف القمر.