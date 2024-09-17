العالم يشهد غداً خسوفا جزئيا للقمر

(MENAFN
- Al-Bayan)
يشهد العالم، غداً الأربعاء، خسوفا جزئيا للقمر يمكن مشاهدته في أوروبا ومعظم مناطق آسيا وأفريقيا والأمريكتين الشمالية والجنوبية والمحيط الهادئ والأطلسي والهندي والقطبين الشمالي والجنوبي، حسب وكالة أنباء“تاس”.
ويعتبر هذا الخسوف جزئياً، لأن ظل الأرض سيغطي جزءاً من قرص القمر فقط، والمدة الإجمالية للخسوف ستكون حوالي 4.5 ساعة .
وتجدر الإشارة إلى ظاهرة خسوف القمر وكسوف الشمس تحدث مرة كل ستة أشهر تفصل بينهما فترة أسبوعين، وخلال هذه الظواهر تصطف الشمس والأرض والقمرعلى خط واحد، فإذا كان القمر في الوسط فسيشاهد كسوف الشمس أما عندما تكون الأرض في الوسط فيحدث خسوف القمر.
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